Пенсионер Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за убийство, которого не совершал, получит 31 миллион рублей компенсации

Дело было ещё в 1959 году. Исхакова задержали за покушение на убийство троих человек. Якобы он ворвался в дом соседей и накинулся на них с топором. Мужчине дали 15 лет, из которых он отсидел 13.

В колонии его не раз отправляли в штрафной изолятор и он ни разу не увиделся с женой - она скончалась в 1964 году.

А когда Исхаков освободился, сразу же стал добиваться справедливости. На это ушли долгие годы. Лишь в 2012 году в деле всплыли новые подробности и к делу привлекли Наиля Саитбаталова, в советские времена он был свидетелем на том процессе. Выяснилось, что это он тогда проник в дом к потерпевшим, затем оговорил Исхакова. Ну а тот утверждал: