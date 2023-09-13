Пенсионер Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за убийство, которого не совершал, получит 31 миллион рублей компенсации

Он отбывал срок ещё в советской тюрьме. Потом десятилетиями добивался справедливости.
Дело было ещё в 1959 году. Исхакова задержали за покушение на убийство троих человек. Якобы он ворвался в дом соседей и накинулся на них с топором. Мужчине дали 15 лет, из которых он отсидел 13.
В колонии его не раз отправляли в штрафной изолятор и он ни разу не увиделся с женой - она скончалась в 1964 году.
А когда Исхаков освободился, сразу же стал добиваться справедливости. На это ушли долгие годы. Лишь в 2012 году в деле всплыли новые подробности и к делу привлекли Наиля Саитбаталова, в советские времена он был свидетелем на том процессе. Выяснилось, что это он тогда проник в дом к потерпевшим, затем оговорил Исхакова. Ну а тот утверждал:
"На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал".
Источник:
И требовал компенсацию в 450 миллионов рублей с Министерства финансов РФ:
Источник:
Адвокат подзащитного считал, что такую сумму получить нереально:
"Суды очень существенно режут суммы компенсаций, как будто они ее выплачивают из своего личного кармана. Ее порежут в десятки раз. Она, конечно, должна быть выше средней по стране, потому что осуждение и защита прав растянулись на долгие годы".
И вот суд Ленинского райсуда Уфы иск 86-летнего пенсионера удовлетворил, но частично. В качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, Исхаков получит 31,6 млн. руб. от минфина.
Источник:
- Мать пострадавшего в конфликте с преподавателем ученика отсудила у школы почти полмиллиона рублей
- Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
- Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ
- Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок
- Актёр Ефремов попросил суд не рассматривать его ходатайство о смягчении приговора
======================================================
В тексте: Исхакова задержали за покушение на убийство троих человек.
======================================================
Автор, ты сам читаешь то, что выкладываешь?
Столько лет молчал, а тут признался?
"На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал".
И,да! Этот сериал можно продолжать дальше)))