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Пенсионер Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за убийство, которого не совершал, получит 31 миллион рублей компенсации

Пенсионер Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за убийство, которого не совершал, получит 31 миллион рублей компенсации

Автор:
13 сентября 2023 16:41
Сообщество : Жить в России
Метки: заключение   колония   компенсация   приговор   суд   фатхулла исхаков   
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Он отбывал срок ещё в советской тюрьме. Потом десятилетиями добивался справедливости.

Дело было ещё в 1959 году. Исхакова задержали за покушение на убийство троих человек. Якобы он ворвался в дом соседей и накинулся на них с топором. Мужчине дали 15 лет, из которых он отсидел 13.

В колонии его не раз отправляли в штрафной изолятор и он ни разу не увиделся с женой - она скончалась в 1964 году.

А когда Исхаков освободился, сразу же стал добиваться справедливости. На это ушли долгие годы. Лишь в 2012 году в деле всплыли новые подробности и к делу привлекли Наиля Саитбаталова, в советские времена он был свидетелем на том процессе. Выяснилось, что это он тогда проник в дом к потерпевшим, затем оговорил Исхакова. Ну а тот утверждал:

"На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал".

И требовал компенсацию в 450 миллионов рублей с Министерства финансов РФ:

Адвокат подзащитного считал, что такую сумму получить нереально:

"Суды очень существенно режут суммы компенсаций, как будто они ее выплачивают из своего личного кармана. Ее порежут в десятки раз. Она, конечно, должна быть выше средней по стране, потому что осуждение и защита прав растянулись на долгие годы".

И вот суд Ленинского райсуда Уфы иск 86-летнего пенсионера удовлетворил, но частично. В качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, Исхаков получит 31,6 млн. руб. от минфина.

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Метки: заключение   колония   компенсация   приговор   суд   фатхулла исхаков   
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12  комментариев
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30k
Serg2001 2 часа назад
Засветили мужика. Теперь его охранять придётся... Тридцать лямов заманчивый куш для бармалеев.
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52k
Войнов 20 минут назад
Заголовок: Пенсионер Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за убийство
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В тексте: Исхакова задержали за покушение на убийство троих человек.
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Автор, ты сам читаешь то, что выкладываешь?
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37k
russger Час назад
"Лишь в 2012 году в деле всплыли новые подробности и к делу привлекли Наиля Саитбаталова, в советские времена он был свидетелем на том процессе. Выяснилось, что это он тогда проник в дом к потерпевшим, затем оговорил Исхакова"

Столько лет молчал, а тут признался?
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13k
Denissg Час назад
Охереть, бл! Целых 202 куска за месяц вырванной навсегда жизни! Может быть, даже напутствующе похлопали по плечу? Щас еще заплатит половину налогов, половину за незаконное пользование тюрьмой и с чистой совестью - бомжевать! Суки.
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