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Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок

Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок

Автор:
28 декабря 2022 16:37
Сообщество : Криминал
Метки: Тимур Бекмансуров   бойня   колония   пермь   приговор   прокурор   силовики   стрелок   суд   университет   
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Во время бойни погибло 6 человек и 59 пострадали. А он просил суд о снисхождении.

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров пришёл в Пермский государственный университет (ПГНИУ) и устроил стрельбу. На территорию ВУЗа прошёл без проблем - он учился там на первом курсе юридического факультета.

Когда студенты услышали выстрелы, часть из них забаррикадировалась в аудиториях, некоторые даже выпрыгивали из окон. А Бекмансуров вышагивал по зданию и убивал безоружных людей. В тот день погибло шестеро и ещё 59 человек получили травмы разной степени тяжести.

Прибывшие силовики обезвредили Бекмансурова - в перестрелке его ранили в ногу, позже ампутировали часть левой голени. Он остался жив и вскоре пришёл в сознание.

На допросах он рассказывал:

«20 сентября я проснулся в 8.30, - рассказывал Бекмансуров следователям. - Обычно я ложился спать около трех ночи, а накануне уснул в час, чтобы наутро быть бодрым и выспавшимся. Надел черную футболку с надписью «Нет пощады», тактические брюки, которые покупал в военторге. Вместо очков решил надеть линзы, а чтобы не мешали волосы, взял балаклаву. Достал два патронташа с патронами, в сумку для ружья сложил каску: ее я решил надеть, чтобы страшнее выглядеть. В поясную сумку россыпью бросил около 50 патронов с картечью. Всего с собой у меня было не менее 151 патрона. Чтобы патронташа не было видно, я надел куртку, а на ноги - берцы. Единственное, что у меня могли заметить, - это нож в ножнах, который мне подарил отец. Он нужен мне был для того, чтобы в самом конце броситься на полицейских, и они открыли бы по мне прицельный огонь».

«Желаю дополнительно указать, что в тот день я хотел убить как можно больше людей», - просил он добавить в протокол допроса.

«Я уже говорил про появление немотивированной агрессии к людям и про суицидальные мысли. С 12 лет я играл в жестокие игры, игры, в которых нужно убивать, где ты выступаешь в роли массового убийцы, маньяка, в игры, где ты играешь на стороне террористов, я играл в них практически все свободное время. Эти игры, игры с большим количеством насилия, помогали мне избавиться от стресса. В 16 лет у меня сгорел компьютер, и я больше не мог играть в игры, поэтому не мог избавляться от стресса. А звон в голове и агрессия усиливались. В итоге я хотел либо убивать, либо покончить жизнь самоубийством, либо быть убитым третьими лицами. Незадолго до совершения задуманного, все окружающее вокруг стало казаться мне нереальным, было ощущение, что я наблюдаю за собой со стороны».

Суд над ним длился долго. И вот сегодня вынесен окончательный приговор - пожизненное заключение. Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Прокурор просил для подсудимого пожизненный срок.

А тот в своём последнем слове просил смягчить наказание «из принципов гуманизма».

Также Бекмансурова обязали выплатить 18,3 миллиона рублей по искам от родственников погибших и пострадавших в той бойне.

Бекмансуров свою вину полностью признал, но требовал повторную экспертизу, которая бы подтвердила его невменяемость. В этом ему отказали, потому что первая экспертиза доказала, что он полностью вменяем и не нуждается в психиатрическом лечении.

Где Бекмансуров будет отбывать наказание - пока неизвестно. Но наверняка в колонии строгого режима.

Из которой он уже никогда не выйдет.

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Метки: Тимур Бекмансуров   бойня   колония   пермь   приговор   прокурор   силовики   стрелок   суд   университет   
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57  комментариев
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7k
Том Сойер Час назад
Тупой малолетний ублюдок отнял жизни у шестерых человек, и ещё сорок человек ранил - но он всё равно останется на этом свете, пусть даже в тюрьме на всю жизнь, но - ЖИЗНЬ!!! Мне кажется, что это совсем не справедливо.
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64
Боцман Минуту назад
Нормально....вышка слишком гуманно а вот пожизненное с учетом что жить ему еще долго самое то....
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30k
Slonyash 2 минуты назад
Туда ему и дорога.
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61k
Андрей 4 минуты назад
Не в колонии строгого режима, а в колонии особого режима.
В остальном просто напомню - Чикатило тоже просил о снисхождении. Эти твари очень любят жизнь.
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9k
Shtoppi 8 минут назад
Ну вот и какой смысл в том что этот чмошник теперь будет до конца своей никчемной жизни сидеть на шее налогоплательщиков?
Конечно чиновникам и политикам до этого дела нет, в смысле того, из чьего кармана содержание этого недоноска будут оплачивать - у них свои игры, но вот с точки зрения простых граждан, думаю большинство все-таки поддержали бы отмену моратория на смертную казнь, чтобы подобные персонажи и прочие преступники (типа тех хачей которые газ 9 лет воровали и тоже пожизненное получили) знали что в конечном итоге их ждет не жизнь, хоть и в камере, а "прогулка к стенке".
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264
Дмитрий Байков Полчаса назад
хз как точнее выразиться.
НО - МАЛО ДАЛИ. надо было сильно больше, если понимаете о чём я
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495
Hryundel Дмитрий Байков 18 секунд назад
Пожизненного мало?! да ладно. Ему всего 19 лет. и сидеть он будет в колонии строгого режима.
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1k
Антон Полчаса назад
Да пусть эту суку, на зоне долбят в очко! До последнего дня!
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18
RobotTerminator2 Полчаса назад
Только публичные казни могут донести до этих долбоящеров что к чему.
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3k
Станислав Вершинин Полчаса назад
Давайте пожелаем ему хорошо провести время.
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1k
Lenusya Полчаса назад
конечно смертная казнь с отсрочкой исполнения в несколько лет была бы самым правильным наказанием, чтобы он каждый день думал, что может сегодня умрёт, от каждого скрипа двери вздрагивал
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11k
.Атеист. Полчаса назад
Пожизненное для таких упырей нормально, но лучше бы на СВО отправили в качестве чего-нибудь, пусть сложные устройства разминирует (хоть и один раз), в качестве мишени или еще чего. Ну или реально на органы. Загубил жизни, так пусть хотя бы парочку других спасет за счет своих органов. А так будет сидеть на шее гос-ва. Вот же гнида..
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870
РусланКрым 36 минут назад
За такие преступления
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21k
BiZ 39 минут назад
ойойой. в контру поиграл, комп сломался, хотел самоубиться, но пошел всех пострелять. чмо еьаное.
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28k
Levyathan 43 минуты назад
Я почти уверен, что долго он не проживет. Процесс взросления и актуализация того, чего он сам себя лишил навсегда, убьют кого угодно, тем или иным способом.
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337
Ринат Фамутдинов 49 минут назад
Отдать его родителям и родственникам пострадавших!!! Думаю было бы справедливо!!!
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1k
Руслан 52 минуты назад
На пожизненном вроде особый режим, а не строгий…
Но вообще смерть для него - слишком лёгкая расплата. Пусть живет в клетке долго и мучается каждую секунду своего существования. Безнадега его будет сжирать каждый миг.
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1k
Максим Макашев Час назад
Вопрос: ЗАЧЕМ его реанимация вытаскивала с того света? Сдох ТОГДА - ну и х.у.й. бы с ним. Один член - "вышак" ему ломился
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6k
VL Час назад
ишь ты, гнидёныш милостей захотел.... Щаз, мля....
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575
Mrak OBOY Час назад
как у этой твари, язык поворачивается просить смягчения приговора!!! таких надо на костре сжигать в прямом эфире, что бы подобным ему не хотелось пострелять!!! нет прощенья, нет жалости к нему...
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180
ruslan d Час назад
Это прекрасно , что его закроют навечно , но вот как он выплатит 18,3 миллиона рублей пострадавшим ?
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180
ruslan d Бритва Час назад
Так и я о том , хрен с него что получишь ... Если только на органы сдать ...
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180
ruslan d Психологическая поддержка 58 минут назад
кем надо там работать , чтоб заработать 18 муликов ?
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180
ruslan d ЦСКА 54 минуты назад
Мне кажется это единственное что можно предпринять... А так чувака будут кормить, охранять от внешнего мира и денег с него еще не соберешь . Если адаптируется к среде , то просто будет жить на балансе государства ...
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91k
parallax Час назад
Слишком гуманно для этого упыря.
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