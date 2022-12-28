Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок

«Желаю дополнительно указать, что в тот день я хотел убить как можно больше людей», - просил он добавить в протокол допроса.

«Я уже говорил про появление немотивированной агрессии к людям и про суицидальные мысли. С 12 лет я играл в жестокие игры, игры, в которых нужно убивать, где ты выступаешь в роли массового убийцы, маньяка, в игры, где ты играешь на стороне террористов, я играл в них практически все свободное время. Эти игры, игры с большим количеством насилия, помогали мне избавиться от стресса. В 16 лет у меня сгорел компьютер, и я больше не мог играть в игры, поэтому не мог избавляться от стресса. А звон в голове и агрессия усиливались. В итоге я хотел либо убивать, либо покончить жизнь самоубийством, либо быть убитым третьими лицами. Незадолго до совершения задуманного, все окружающее вокруг стало казаться мне нереальным, было ощущение, что я наблюдаю за собой со стороны».