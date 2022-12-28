Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок

Во время бойни погибло 6 человек и 59 пострадали. А он просил суд о снисхождении.
20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров пришёл в Пермский государственный университет (ПГНИУ) и устроил стрельбу. На территорию ВУЗа прошёл без проблем - он учился там на первом курсе юридического факультета.
Когда студенты услышали выстрелы, часть из них забаррикадировалась в аудиториях, некоторые даже выпрыгивали из окон. А Бекмансуров вышагивал по зданию и убивал безоружных людей. В тот день погибло шестеро и ещё 59 человек получили травмы разной степени тяжести.
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Прибывшие силовики обезвредили Бекмансурова - в перестрелке его ранили в ногу, позже ампутировали часть левой голени. Он остался жив и вскоре пришёл в сознание.
На допросах он рассказывал:
«20 сентября я проснулся в 8.30, - рассказывал Бекмансуров следователям. - Обычно я ложился спать около трех ночи, а накануне уснул в час, чтобы наутро быть бодрым и выспавшимся. Надел черную футболку с надписью «Нет пощады», тактические брюки, которые покупал в военторге. Вместо очков решил надеть линзы, а чтобы не мешали волосы, взял балаклаву. Достал два патронташа с патронами, в сумку для ружья сложил каску: ее я решил надеть, чтобы страшнее выглядеть. В поясную сумку россыпью бросил около 50 патронов с картечью. Всего с собой у меня было не менее 151 патрона. Чтобы патронташа не было видно, я надел куртку, а на ноги - берцы. Единственное, что у меня могли заметить, - это нож в ножнах, который мне подарил отец. Он нужен мне был для того, чтобы в самом конце броситься на полицейских, и они открыли бы по мне прицельный огонь».
«Желаю дополнительно указать, что в тот день я хотел убить как можно больше людей», - просил он добавить в протокол допроса.
«Я уже говорил про появление немотивированной агрессии к людям и про суицидальные мысли. С 12 лет я играл в жестокие игры, игры, в которых нужно убивать, где ты выступаешь в роли массового убийцы, маньяка, в игры, где ты играешь на стороне террористов, я играл в них практически все свободное время. Эти игры, игры с большим количеством насилия, помогали мне избавиться от стресса. В 16 лет у меня сгорел компьютер, и я больше не мог играть в игры, поэтому не мог избавляться от стресса. А звон в голове и агрессия усиливались. В итоге я хотел либо убивать, либо покончить жизнь самоубийством, либо быть убитым третьими лицами. Незадолго до совершения задуманного, все окружающее вокруг стало казаться мне нереальным, было ощущение, что я наблюдаю за собой со стороны».
Суд над ним длился долго. И вот сегодня вынесен окончательный приговор - пожизненное заключение. Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Прокурор просил для подсудимого пожизненный срок.
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А тот в своём последнем слове просил смягчить наказание «из принципов гуманизма».
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Также Бекмансурова обязали выплатить 18,3 миллиона рублей по искам от родственников погибших и пострадавших в той бойне.
Бекмансуров свою вину полностью признал, но требовал повторную экспертизу, которая бы подтвердила его невменяемость. В этом ему отказали, потому что первая экспертиза доказала, что он полностью вменяем и не нуждается в психиатрическом лечении.
Где Бекмансуров будет отбывать наказание - пока неизвестно. Но наверняка в колонии строгого режима.
Из которой он уже никогда не выйдет.
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В остальном просто напомню - Чикатило тоже просил о снисхождении. Эти твари очень любят жизнь.
Конечно чиновникам и политикам до этого дела нет, в смысле того, из чьего кармана содержание этого недоноска будут оплачивать - у них свои игры, но вот с точки зрения простых граждан, думаю большинство все-таки поддержали бы отмену моратория на смертную казнь, чтобы подобные персонажи и прочие преступники (типа тех хачей которые газ 9 лет воровали и тоже пожизненное получили) знали что в конечном итоге их ждет не жизнь, хоть и в камере, а "прогулка к стенке".
НО - МАЛО ДАЛИ. надо было сильно больше, если понимаете о чём я
как говорится, долгих лет ему, и соседа по камере - маньяка и активного гомосексуалиста.