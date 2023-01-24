FISHKINET
Сообщество Криминал 1590 постов • 328 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Михаил Ефремов попросил заменить ему тюремное заключение на принудительные работы

Михаил Ефремов попросил заменить ему тюремное заключение на принудительные работы

Автор:
24 января 2023 11:15
Сообщество : Криминал
Метки: Михаил Ефремов   колония   мнение   принудительные работы   суд   ходатайство   
2822
3

Это уже не первое его ходатайство о смягчении наказания.

Российский актёр театра и кино Михаил Ефремов, получивший 8 лет колонии за смертельное ДТП в нетрезвом виде, подал прошение в суд, в котором попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами.

×
×

Авария с участием пьяного артиста произошла 8 июня 2020 года. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил Ефремову наказание с 8 до 7,5 лет колонии. С тех пор актёр не оставлял попытки освободиться досрочно. К примеру, в июне 2021 года в своём ходатайстве о смягчении приговора он жаловался на проблемы со здоровьем и психикой, вызванные алкоголизмом. Но суд тогда отклонил прошение.

Однако сейчас некоторые адвокаты уверены, что у Ефремова есть все шансы получить поблажку.

«На самом деле, по ст. 80 УК РФ при отбывании 1/3 назначенного срока осужденный может подать ходатайство о замене тюремного заключения принудительными работами. У Михаила Олеговича на сегодняшний день такая возможность по закону есть. Поэтому никакой сенсации я здесь не вижу - этот сюжет не уникален, так поступают сотни заключенных каждый день. И я считаю, что шансы у Ефремова велики: как известно из СМИ, в колонии он занимался общественной работой, зарекомендовал себя с положительной стороны. Думаю, суд пойдет ему навстречу.»поделился мнением «звёздный» адвокат Андрей Алешкин.

Если же суд пойдёт Ефремову навстречу, то актёр из колонии отправится в УФИЦ — трудовой центр, в котором люди живут и работают. И это далеко не колония — "заключённые" там имеют свободное время, могут пользоваться телефоном и компьютером. Можно взять выходной, съездить к родным. Но главное конечно, это последующий перевод в Москву, где можно будет отбывать дальнейшее наказание, например, работая в театре и отчисляя в казну от 10 до 25% зарплаты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Михаил Ефремов   колония   мнение   принудительные работы   суд   ходатайство   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Дмитрий Час назад
На самом деле в статье правильно написано, что ни какой там сенсации в самом этом процессе нет. Уберите фамилию "Ефремов" и это будет просто новость. Тысячи подобных людей за подобные же преступления находятся в зонах и так же обращаются в суд с ходатайствами о смене наказания. Ни чего в этом сверхъестественного нет. Такое право не только у Ефремова, оно у всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Вася Васильев 11 минут назад
вот же охреневший мокрушник...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30
Bolo Yeung 13 минут назад
Есть один вариант у Пригожина,но у Мишани кишка тонка!ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
752
KoteBasilio Полчаса назад
у уэтого ушлепка условия в камере как в санатории-профилактории а он чем то не доволен!
и ведь не в зону СВО проситься падаль а где послаще )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Полчаса назад
Пусть на войну идет. 180 дней и на свободу с чистой совестью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Учитывая тяжесть содеянного, а также неоднократные попытки избежать наказания по закону путём мошенничества, а также публичные издевательства над честью и достоинством граждан, происходивших в грубой и циничной форме, осужденному Ефремову М.О. в смягчении вида отбывания наказания отказать, а также полностью запретить Ефремову М.О. публичные выступления в каком-либо виде, а также запретить освещение и публикацию в СМИ каких-либо его высказываний или любого другого вида деятельности. За повторные попытки ввести в заблуждение судебные органы и/или общественное мнение ужесточить условия содержания и продлить срок наказания на период до полного исправления, то есть пожизненно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ron 43 минуты назад
Самое удивительное во всей этой истории - это то, как виртуозно испарилась статья о наркотиках, хранении, употреблении... всё громко и чётко свелось к алкоголизму. Вот поэтому я считаю, пусть посидит. Иначе ему еще пятак светит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi 56 минут назад
А чего в зону СВО не просится? Вон, даже маньяк попков и тот рвется, а чем этот хуже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Aleksandr 58 минут назад
принудительные работы в урановой шахте?
почему бы и нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ПЕТР Час назад
Можно к Пригожину обратится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Час назад
До " первой бутылки на поселях"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Олег Час назад
бухой и под наркотой он убил человека и за это ему разрешить работать в театре? Разве на каменоломни или в районы крайнего севера. Заодно и алкоголизм подлечит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
Николай Пауков Олег 55 минут назад
Да он там зависает года полтора. По идее давно подлечился уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 Час назад
Если выпустят, то сбежит за границу и будет поливать Родину говном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ваня Час назад
херушки, пусть мотает весь до звонка, убийца...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
186
Хухрмухр 2 часа назад
И эта гнида еще скулит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
186
Хухрмухр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
186
Хухрмухр 2 часа назад
Даже отсидеть не может по человечески.Вот же мразь человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев 2 часа назад
Согласен! ЗАМЕНИТЬ! НО только ПО МЕСТУ ОТСИДКИ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

130216



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Занятные факты про фильм "Коммандо"
Занятные факты про фильм "Коммандо"
15 содержательных и занимательных фотографий обо всём на свете
15 содержательных и занимательных фотографий обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
Сегодня 160 лет с начала польского восстания 1863-1864 годов
Сегодня 160 лет с начала польского восстания 1863-1864 годов
Гастарбайтера, напавшего на авторитетного миллиардера Санкт-Петербурга, выпустили на волю
Гастарбайтера, напавшего на авторитетного миллиардера Санкт-Петербурга, выпустили на волю
Интересный эксперимент - термопасту сравнили с зубной пастой, кетчупом и кремом (2 фото)
Интересный эксперимент - термопасту сравнили с зубной пастой, кетчупом и кремом (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#интересное#позитив#аварии#улыбнуло#кино#авто аварии#маразм
#Юмор#в мире#Прикол#забавно#подборка#автомобили#автомир#СССР#природа#авария дня
#интересно#люди#история#картинки#Приколы#дтп#удивительно#Фотографии#Россия#наука
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Марина Овсянникова снова получила только штраф Марина Овсянникова снова получила только штраф Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии Суд отправил в колонию братьев Магомедовых - строителей «Газпром-Арены» и аэропорта в Калининграде Суд отправил в колонию братьев Магомедовых - строителей «Газпром-Арены» и аэропорта в Калининграде Суд Воронежа отправил трансгендерного мужчину в женскую колонию Суд Воронежа отправил трансгендерного мужчину в женскую колонию

На что жалуетесь?

Вернуться