Михаил Ефремов попросил заменить ему тюремное заключение на принудительные работы

Авария с участием пьяного артиста произошла 8 июня 2020 года. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил Ефремову наказание с 8 до 7,5 лет колонии. С тех пор актёр не оставлял попытки освободиться досрочно. К примеру, в июне 2021 года в своём ходатайстве о смягчении приговора он жаловался на проблемы со здоровьем и психикой, вызванные алкоголизмом. Но суд тогда отклонил прошение.



Однако сейчас некоторые адвокаты уверены, что у Ефремова есть все шансы получить поблажку.



«На самом деле, по ст. 80 УК РФ при отбывании 1/3 назначенного срока осужденный может подать ходатайство о замене тюремного заключения принудительными работами. У Михаила Олеговича на сегодняшний день такая возможность по закону есть. Поэтому никакой сенсации я здесь не вижу - этот сюжет не уникален, так поступают сотни заключенных каждый день. И я считаю, что шансы у Ефремова велики: как известно из СМИ, в колонии он занимался общественной работой, зарекомендовал себя с положительной стороны. Думаю, суд пойдет ему навстречу.» — поделился мнением «звёздный» адвокат Андрей Алешкин.