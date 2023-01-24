Михаил Ефремов попросил заменить ему тюремное заключение на принудительные работы

Это уже не первое его ходатайство о смягчении наказания.
Российский актёр театра и кино Михаил Ефремов, получивший 8 лет колонии за смертельное ДТП в нетрезвом виде, подал прошение в суд, в котором попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами.
Авария с участием пьяного артиста произошла 8 июня 2020 года. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил Ефремову наказание с 8 до 7,5 лет колонии. С тех пор актёр не оставлял попытки освободиться досрочно. К примеру, в июне 2021 года в своём ходатайстве о смягчении приговора он жаловался на проблемы со здоровьем и психикой, вызванные алкоголизмом. Но суд тогда отклонил прошение.
Однако сейчас некоторые адвокаты уверены, что у Ефремова есть все шансы получить поблажку.
«На самом деле, по ст. 80 УК РФ при отбывании 1/3 назначенного срока осужденный может подать ходатайство о замене тюремного заключения принудительными работами. У Михаила Олеговича на сегодняшний день такая возможность по закону есть. Поэтому никакой сенсации я здесь не вижу - этот сюжет не уникален, так поступают сотни заключенных каждый день. И я считаю, что шансы у Ефремова велики: как известно из СМИ, в колонии он занимался общественной работой, зарекомендовал себя с положительной стороны. Думаю, суд пойдет ему навстречу.» — поделился мнением «звёздный» адвокат Андрей Алешкин.
Если же суд пойдёт Ефремову навстречу, то актёр из колонии отправится в УФИЦ — трудовой центр, в котором люди живут и работают. И это далеко не колония — "заключённые" там имеют свободное время, могут пользоваться телефоном и компьютером. Можно взять выходной, съездить к родным. Но главное конечно, это последующий перевод в Москву, где можно будет отбывать дальнейшее наказание, например, работая в театре и отчисляя в казну от 10 до 25% зарплаты.
Источник:
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и ведь не в зону СВО проситься падаль а где послаще )))))
почему бы и нет?