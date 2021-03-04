FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9846 постов • 1208 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Хозяйка «самого невоспитанного пса в Британии» показала, как он разнес дом за две минуты

Хозяйка «самого невоспитанного пса в Британии» показала, как он разнес дом за две минуты (12 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 20:10
Сообщество : Животные
Метки: британия   животные   пес хулиган   собаки   
737
12
1

Британка рассказала в соцсетях, как оставила своего пса одного на две минуты, а тот решил освежить обстановку и залил весь дом синей краской.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: британия   животные   пес хулиган   собаки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
homerchik 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
Андрей Александрович 38 минут назад
Помянем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 41 минуту назад
При таком собакене - нафига принесли краску? Да и врядь ли выбило пробку у такойбанки при падении
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Димка Смола/67 3 часа назад
Есть птица удод а есть собака УДОД !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
10 секунд позора : что мужчины считают «крутым», а женщин просто бесит (5 фото) 10 секунд позора : что мужчины считают «крутым», а женщин просто бесит (5 фото) Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами Чудесная история спасения бездомного пса по кличке Добби Чудесная история спасения бездомного пса по кличке Добби Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

255525



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием
2
214
Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием
Ах, обмануть&nbsp;меня не трудно. &nbsp;Я сам&nbsp;обманываться рад
5
86
Ах, обмануть меня не трудно.  Я сам обманываться рад
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты
1
43
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с...
"Пустая трата времени": зрители Netflix дали оценку новому фильму про Аль Капоне
0
6
"Пустая трата времени": зрители Netflix дали оценку новому фильму про Аль Капоне
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
И немного о себе)))
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#дтп#кино#картинки#знаменитости#Разное#шоу бизнес#настроение
#фото#история#факты#подборка#люди#приколы#позитив#полиция#кот#СССР
#прикол#интересное#Россия#аварии#авто аварии#автомир#сша#автомобили#космос#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться