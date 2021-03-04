Мать троих детей Лорна рассказала, что они с мужем купили краску, чтобы покрасить стену в спальне. Краска простояла на столешнице примерно полгода, пока однажды Лорна не вышла в сад, чтобы убрать детские игрушки, и оставила Макса одного на «две минуты».

Вернувшись в дом, она обнаружила, что счастливый Макс лежит на диване в окружении луж краски. Судя по всему, щенок вскочил на столешницу высотой один метр, столкнул банку с краской и начал катать ее по полу.