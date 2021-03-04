Британка рассказала в соцсетях, как оставила своего пса одного на две минуты, а тот решил освежить обстановку и залил весь дом синей краской.
29-летняя Лорна Лоури из Корнуолла рассказала, как ее годовалый щенок лабрадора Макс заработал титул «самого невоспитанного пса в Британии»: пес разгрыз умную колонку Google Nest, пожевал геймпад Xbox, многочисленные пульты, ботинки, подушки и разбил несколько рамок с фотографиями. Но в прошлом месяце Макс особенно отличился: к ужасу хозяйки, пес столкнул два литра краски с кухонной столешницы. Кухня, полы, ковры и диван: все оказалось в синей краске.
Мать троих детей Лорна рассказала, что они с мужем купили краску, чтобы покрасить стену в спальне. Краска простояла на столешнице примерно полгода, пока однажды Лорна не вышла в сад, чтобы убрать детские игрушки, и оставила Макса одного на «две минуты».
Вернувшись в дом, она обнаружила, что счастливый Макс лежит на диване в окружении луж краски. Судя по всему, щенок вскочил на столешницу высотой один метр, столкнул банку с краской и начал катать ее по полу.
Увидев ошеломленное лицо Лорны, виноватый пес тут же спрыгнул с дивана, проскользнул мимо нее в сад и уселся за дверью, отказываясь встречаться с хозяйкой взглядом. Все это Лорна сняла на видео.
Лорна рассказала, что разрыдалась от вида кухни и гостиной и тут же позвонила маме, которая прибежала с суперсильным моющим средством. К счастью, краску удалось отмыть без следа, а виноватый Макс потом еще весь день приносил хозяйке любимую косточку в знак примирения. Правда, та не купилась и все равно записала его к кинологу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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