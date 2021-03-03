341
2
Об этом мужчина узнал лишь через 23 года.
Житель британского графства Оксфордшир, пожелавший остаться неизвестным, решил показать экспертам антикварного шоу Antiques Roadshow свою картину, которую он приобрел в 1998 году на аукционе Christie’s. Пенсионер рассказал, что мечтал купить винтажный велосипед и покупка обошлась ему дешевле, чем он рассчитывал, а потому «на сдачу» в 1800 долларов он приобрел еще и картину британского художника Лоуренса Стивена Лоури.
Работа под названием «Фигура, стоящая одна» понравилась британцу своей простотой — на ней был изображен стоящий мужчина в костюме.
Работа под названием «Фигура, стоящая одна» понравилась британцу своей простотой — на ней был изображен стоящий мужчина в костюме.
Остальные члены семьи восторга пенсионера не разделили и подшучивали над ним из-за покупки. Но время показало, кто был прав.
Экспертом Antiques Roadshow был историк искусств Лоуренс Хендра, который сразу понял, какая ценность находится перед ним.
Хендра заметил этикетку британской галереи Лефевр (Lefevre Gallery), которая представляла работы Лоури. Более того, у владельца картины даже оказались подтверждающие это документы.
По словам специалиста, сейчас стоимость этой картины может достигать 110 тысяч долларов или даже больше, пишет The Sun.
Для владельца полотна новость оказалась очень неожиданная и приятная. Он решил подумать над тем, чтобы выставить ее на аукцион.
Кстати, в конце января еще одна работа Лоуренса Стивена Лоури заново увидела свет. 45 лет ее владельцы считали полотно копией и лишь после оценки в 2021 году узнали, что картина стоит около трех тысяч долларов.
Экспертом Antiques Roadshow был историк искусств Лоуренс Хендра, который сразу понял, какая ценность находится перед ним.
Хендра заметил этикетку британской галереи Лефевр (Lefevre Gallery), которая представляла работы Лоури. Более того, у владельца картины даже оказались подтверждающие это документы.
По словам специалиста, сейчас стоимость этой картины может достигать 110 тысяч долларов или даже больше, пишет The Sun.
Для владельца полотна новость оказалась очень неожиданная и приятная. Он решил подумать над тем, чтобы выставить ее на аукцион.
Кстати, в конце января еще одна работа Лоуренса Стивена Лоури заново увидела свет. 45 лет ее владельцы считали полотно копией и лишь после оценки в 2021 году узнали, что картина стоит около трех тысяч долларов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери
- Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли
- Мать во время пожара спасла своих 4-х детей
- 13 мальчиков и ни одной девочки
- Термиты лишили мужчину сбережений
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...