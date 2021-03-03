Остальные члены семьи восторга пенсионера не разделили и подшучивали над ним из-за покупки. Но время показало, кто был прав.



Экспертом Antiques Roadshow был историк искусств Лоуренс Хендра, который сразу понял, какая ценность находится перед ним.



Хендра заметил этикетку британской галереи Лефевр (Lefevre Gallery), которая представляла работы Лоури. Более того, у владельца картины даже оказались подтверждающие это документы.



По словам специалиста, сейчас стоимость этой картины может достигать 110 тысяч долларов или даже больше, пишет The Sun.



Для владельца полотна новость оказалась очень неожиданная и приятная. Он решил подумать над тем, чтобы выставить ее на аукцион.



Кстати, в конце января еще одна работа Лоуренса Стивена Лоури заново увидела свет. 45 лет ее владельцы считали полотно копией и лишь после оценки в 2021 году узнали, что картина стоит около трех тысяч долларов.