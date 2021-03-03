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Картина, которую британец купил «на сдачу», оказалась настоящим сокровищем

Картина, которую британец купил «на сдачу», оказалась настоящим сокровищем (2 фото)

Автор:
03 марта 2021 09:21
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   искусство   история   картина   люди   фото   
341
2
Об этом мужчина узнал лишь через 23 года.

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Метки: в мире   искусство   история   картина   люди   фото   
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5  комментариев
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9k
ГородДомов 51 минуту назад
вспомнил анекдот , как "новый" русский покупал "поздравительную открытку" в картинной галерее ...
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28k
Aleksandr 9 минут назад
Современное искусство лучше всего характеризует сказка "Голый король".
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1k
rudenkov 14 минут назад
а потому «на сдачу» в 1800 долларов он приобрел еще и картину британского художника Лоуренса Стивена Лоури.
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60k
Доктор Джонс 37 минут назад
Мой сын в пятилетнем возрасте и то лучше рисовал...
Ссылка www.youtube.com
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8k
krivsan 44 минуты назад
напомнило
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