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Отец лучшей подруги проявляет знаки внимания

Отец лучшей подруги проявляет знаки внимания (1 фото)

Автор:
05 марта 2021 18:50
Сообщество : Истории
Метки: жиза   жизненно   знакомство   из жизни   история   отношения   понравился   
1147
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Есть у меня подруга детства. Жили мы в соседних домах, ходили в одну школу, затем в институт. Никогда не было у нас секретов, она - мой самый близкий человек на земле. Не всем так везет с друзьями, и я благодарна судьбе за то, что в моей жизни есть такая подруга.

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Метки: жиза   жизненно   знакомство   из жизни   история   отношения   понравился   
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4  комментария
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3k
schmubu Час назад
ълядь, да пристрелите уже кто-нибудь этого LVM, это ж невозможно уже...
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8k
Караганда 11 минут назад
потом заявление об изнасиловании и подруга окажется нищей.
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17k
Андрей Иванов Полчаса назад
Можно же намекнуть, Типа: - Подруга! Ты кого хочешь, братика или сестрёнку?
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Владимир Час назад
да затрахай его до смерти...только чтобы подруга не знала...
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LMV

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