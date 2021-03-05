Отец лучшей подруги проявляет знаки внимания

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Недавно родители подруги развелись. Она очень тяжело переживала разрыв, не понимая, почему после 20 совместных лет мама и папа вдруг перестали быть одним целым. Даже винила себя, предполагая, что вместе они были только из-за нее. Я все время поддерживала подругу.С развода прошло уже почти полгода, когда отец подруги начал проявлять ко мне знаки внимания. Сначала я не замечала его взглядов, а затем к ним прибавились комплименты и активное желание проводить время не только в компании дочери, но и ее подруги (то есть меня). Подруга этого не замечает, да и я по началу не обращала внимания. Ее отец видел, как мы растем вместе, для меня он всегда был словно второй папа. Я тоже не придавала значения интересу со стороны ее отца, но затем посмотрела на него как на мужчину. Он - в полном расцвете сил, обаятелен, состоятелен. Отеческая теплота и забота, с которой он всегда общался, вдруг стали очень притягательными.Боюсь, если расскажу подруге (а если она не одобрит) и соглашусь на свидание (а он уже не раз приглашал), то могу навсегда потерять близкого человека. Чувствую себя ужасно: и подругу предавать не хочу, и отказываться от шанса на счастливую жизнь (а вдруг сложится?) тоже... Как бы вы поступили?