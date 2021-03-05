"Deadfill": 99-летний принц Филипп успешно перенёс операцию на сердце

Как ни странно, но несмотря на преклонный возраст принц Филипп и Елизавета II очень редко жалуются на здоровье. Филипп даже получил в сети забавное прозвище "Dead Fil".
Месяц назад принц Филипп попал в больницу. Медики приняли решение провести операцию на сердце, которая прошла успешно. Сейчас самый старший член королевской семьи проходит реабилитацию. В госпитале Филипп проведёт еще несколько дней и вернётся во дворец.
Эта госпитализация стала самой долгой для принца, ранее он проводил в больницах не более двух недель. Британцы всерьёз переживают за его здоровье, однако представители дворца уверяют, что принцу ничего не угрожает, уточняет BBC.
Несмотря на хорошие новости, в Букингемском дворце уже репетируют похороны принца. Некоторые указания он даже сам даёт организаторам. Такая практика в королевской семье является нормой. Ежегодно специальные люди репетируют похороны для всех членов семьи.
В июле этого года принцу Филиппу должно исполниться 100 лет. В честь этой даты в Букингемском дворце планируется большой праздник, в которые внесли коррективы коронавирусные ограничения.
Источник:
- Нежная актриса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» нашла счастье лишь в третьем браке
- Седокова назвала ток-шоу на Первом канале «говном», и россияне её поддержали
- Глюкоза выложила в Instagram откровенный снимок, показав, за что любят русских туристок
- Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой
- Юрий Стоянов рассказал, как появился «Городок» и что его «убило»
Понравилось21