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"Deadfill": 99-летний принц Филипп успешно перенёс операцию на сердце

"Deadfill": 99-летний принц Филипп успешно перенёс операцию на сердце (3 фото)

Автор:
05 марта 2021 13:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Букингемский дворец   интересное   королевская семья   принц   филипп   фото   шоу бизнес   
1023
3

Как ни странно, но несмотря на преклонный возраст принц Филипп и Елизавета II очень редко жалуются на здоровье. Филипп даже получил в сети забавное прозвище "Dead Fil".

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Метки: Букингемский дворец   интересное   королевская семья   принц   филипп   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
Эти уроды, наверное, младенцев едят на завтрак, поэтому и бессмертные, твари....
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616
Ленин дедушка Минуту назад
рептилоиды
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6k
Garpia121 4 минуты назад
Чем дальше тем больше неудобных вопросов по поводу этого весьма странного долгожительства. Как, интересно, комиссия по трансплантологии включила в список на очередь 99 летнего старика? Или им закон не писан? Помалкивали бы уже тогда.
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2k
Mellivora 6 минут назад
Тяжело им королям живется. Как рабы на галерах.
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4k
Дарвин и аморальная премия 9 минут назад
Принц за свою жизнь тяжелее х@я в руках ничего не держал
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5k
Olga Raudis Полчаса назад
Кащей...
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118
Племянник Путина Час назад
да эту мразь, уже лет 30 как минимум на кладбище ждут
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710
Шурман Час назад
Блин у нас Альберт сам ушел в отставку и передал пост Принцу Филипу , у этих одна проблема они загубят все и вся , главное вкушать власть . Вроде бы рядом находятся 2 часа по морю на обычной рыбацкой лодке . Вот это паразиты которые сидят у власти такие же как их Борис Джонсон .
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6k
amrita Час назад
Пусть живет.. хочется праздника в его СТОЛЕТИЕ!
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