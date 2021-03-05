"Deadfill": 99-летний принц Филипп успешно перенёс операцию на сердце

Месяц назад принц Филипп попал в больницу. Медики приняли решение провести операцию на сердце, которая прошла успешно. Сейчас самый старший член королевской семьи проходит реабилитацию. В госпитале Филипп проведёт еще несколько дней и вернётся во дворец.

Эта госпитализация стала самой долгой для принца, ранее он проводил в больницах не более двух недель. Британцы всерьёз переживают за его здоровье, однако представители дворца уверяют, что принцу ничего не угрожает, уточняет BBC.