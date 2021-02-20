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Нежная актриса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» нашла счастье лишь в третьем браке

Нежная актриса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» нашла счастье лишь в третьем браке (10 фото)

Автор:
20 февраля 2021 15:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Беляева   Мой ласковый и нежный зверь   биография   знаменитости   интересное   личная жизнь   фото   шоу бизнес   
1670
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Нежная красавица Галина Беляева стала популярна после фильма Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь». Молодая девушка с невероятно красивым лицом полюбилась зрителям, и не только. Первым мужем Галины стал режиссёр Эмиль Лотяну, которого актриса поддерживала даже спустя много лет.

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Метки: Беляева   Мой ласковый и нежный зверь   биография   знаменитости   интересное   личная жизнь   фото   шоу бизнес   
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15k
Сталкер 2 часа назад
1. "Вторым избранником Галины стал хирург Леван Сакварелидзе. Пара НЕ РЕГИСТРИРОВАЛА БРАК".
2. "...Галина с Леваном РАЗВЕЛИСЬ спустя несколько лет после брака".
Это как?
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Соломей Сталкер 2 часа назад
Ты серьезно,думаешь комментить посты покемонихи?
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Danil Sochin Час назад
Перефразирую известную пословицу: "Красота не гарантирует счастье"...
Также как и понятие счастья у всех разное...
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1k
Кер Реев 2 часа назад
Интересны роли, мысли, чувства... Перетряхивание нижнего белья - не интересно... Не моё.
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