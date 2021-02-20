Нежная актриса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» нашла счастье лишь в третьем браке

Нежная красавица Галина Беляева стала популярна после фильма Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь». Молодая девушка с невероятно красивым лицом полюбилась зрителям, и не только. Первым мужем Галины стал режиссёр Эмиль Лотяну, которого актриса поддерживала даже спустя много лет.
Галина Беляева родилась 26 апреля 1961 года в Иркутске. Когда родители маленькой Гали развелись, мать забрала дочь и увезла в Невинномысск. Там Беляева занималась в балетной студии и мечтала стать балериной. В 1974 году Галина в возрасте 13 лет поступила в Воронежское хореографическое училище. Спустя три года Галина поступила в Театральное училище имени Щукина. Будучи студенткой училища, Галину утвердили на роль Оленьки Скворцовой в фильме режиссера Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь».
Режиссёр искал хрупкую и невинную красавицу. Галина Беляева подошла на роль идеально. На съёмках девушка стеснялась именитых актёров и очень робела, но как только попадала в кадр, играла настолько искренне, что заряжала этим всех актёров и съёмочную группу. Когда в 1979 году вышел фильм, Галину тут же окрестили второй Одри Хепберн.
Ещё одна знаменитая роль Галины Беляевой - роль Анны Павловой, знаменитой балерины.
«Мне безумно хотелось сыграть эту роль. Анна Павлова даже снилась мне по ночам. Она ведь действительно легендарная балерина. Критики того времени в один голос называли ее божественной… К съемкам готовились основательно. Мы связались с «Обществом Анны Павловой» в Лондоне (она жила там в эмиграции), которое очень помогло нам с материалами. Я целыми днями смотрела съемки ее выступлений, читала воспоминания современников о ней, сутками репетировала… После показа фильма, когда я шла со сцены по зрительному залу, люди целовали мне руки, надевали кольца, вручали какие-то подарки», — вспоминала актриса.
После ролей в фильмах «Мой ласковый и нежный зверь» и «Анна Павлова» Галина Беляева стала популярной и сыграла в таких знаменитых картинах, как: «Мнимый больной», «Ленин в Париже», «Герой ее романа», «Черная стрела», «Детство Бемби», «Лермонтов», «Юность Бемби», «Капабланка», «Сувенир для прокурора», «Бабник», «Воздушные пираты», «Ночной визит», «Старушки в бегах», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и других.
В 1979 году Галина вышла замуж за режиссёра Эмиля Лотяну.
«Я была 16-летней девочкой из Воронежа, которая не собиралась становиться актрисой. А Эмиль Лотяну казался мне таким мудрым человеком, наставником», — вспоминала Беляева.
Галина была по-настоящему влюблена в Эмиля несмотря на большую разницу в возрасте. Она восхищалась этим человеком, а он писал ей трогательные стихи. Мама Галины Викторовны до последнего отговаривала ее от брака, но юная артистка была непреклонна
После того как общественность узнала о романе, Галину тут же обвинили в том, что она увела мужа у Светланы Тома.
«Это не правда. Я его не уводила. Когда мы встретились с Эмилем Владимировичем, у него не было никаких отношений со Светланой Тома. А все пишут, что я разбила ей сердце. Это не так, он был одинок», — подчеркнула актриса.
Спустя год после свадьбы у пары родился сын Эмиль. Однако, после съёмок фильма "Анна Павлова" отношения дали трещину.
«Он настоял, чтобы мы жили в разных номерах, вел себя грубо. Думаю, ему было сложно отделить меня от героини. В итоге именно я попросила о разводе. Эмиль Владимирович был против. Он хотел, чтобы мы жили вместе ради сына», — рассказала артистка.
Брак распался в 1984 году. Тогда Эмиль увёз сына с собой в Молдавию. Галина не находа места и её мама поехала за внуком. То, что они там увидели - подвергло их в шок.
«Мне помогла Светлана Тома. Она позвонила и рассказала, где находится Эмиль. Моя мама отправилась за внуком, но она явно не ожидала, что мальчик будет выглядеть как дикарь. Они тогда буквально жили на съемочной площадке, поэтому он был не стриженный, грязный, как Маугли», — делилась воспоминаниями звезда.
Вторым избранником Галины стал хирург Леван Сакварелидзе. Пара не регистрировала брак. Их сын Платон окончил тут же юридический факультет МГУ, как и Эмиль. Однако, Галина с Леваном разошлись спустя несколько лет после брака.
В 1989 году Галина вышла замуж за Сергея Дойченко, который был издателем. У пары родилась дочь Анна и сын Маркел. Кроме этого с ними жила дочь ее мужа от предыдущего брака – Алиса.
Когда у бывшего мужа Галины Эмиля Лотяну диагностировали онкологию, актриса с третьим мужем окружили режиссера заботой.
«Помню, когда мы узнали, что Эмиль Владимирович болен, мы каждый день навещали его в больнице. Он все время говорил мне, какой Сережа хороший, что я сделала правильный выбор. У него был рак, но приходили к нему только мы с сыном. Светлана Тома появилась только в самом конце», — поведала Беляева.
У актрисы сейчас всё время расписано. Галина очень любит рисовать и ездить верхом, она училась на курсах по экстремальному вождению автомобиля. Кроме этого Галина сама занимается хозяйством и ухаживает за домом в Подмосковье.
В 2004 Галина вернулась в кино. Женщина сыграла в картине Виталия Тарасенко «Они танцевали одну зиму», где ей досталась главная роль. После этого она приняла участие в съёмках фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». В 2018 году Беляева так же сыграла роль в фильме «Старушки в бегах».
Источник:
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2. "...Галина с Леваном РАЗВЕЛИСЬ спустя несколько лет после брака".
Это как?