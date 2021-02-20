Нежная актриса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» нашла счастье лишь в третьем браке

В 1979 году Галина вышла замуж за режиссёра Эмиля Лотяну.

«Я была 16-летней девочкой из Воронежа, которая не собиралась становиться актрисой. А Эмиль Лотяну казался мне таким мудрым человеком, наставником», — вспоминала Беляева.

Галина была по-настоящему влюблена в Эмиля несмотря на большую разницу в возрасте. Она восхищалась этим человеком, а он писал ей трогательные стихи. Мама Галины Викторовны до последнего отговаривала ее от брака, но юная артистка была непреклонна

После того как общественность узнала о романе, Галину тут же обвинили в том, что она увела мужа у Светланы Тома.