Если честно, то редко случается такое, что обычные россияне поддерживают знаменитостей в их высказываниях. Но на этот раз всё совсем по-другому. Певица Анна Седокова назвала ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале говном из-за того, что ведущий Галкин стал копаться в её личной жизни.
В своём Instagram Анна Седокова в сторис назвала выпуск телепередачи «Сегодня вечером» на Первом канале говном.
«Спасибо большое за ваши письма в директ, за ваши комментарии и слова поддержки. Ужасно, что вы посмотрели это говно. И ужасно, что сегодня существует такая журналистика. Я приходила на передачу о self-made woman, которая называлась «Женщина, которая добилась», делиться секретами по бизнесу, а не чтоб трусы стирали мои. Трусы свои я стираю сама и дома!», — заявила Седокова.
Причиной такого негативного отзыва стал ролик, который показали в прямом эфире телепередачи «Сегодня вечером». Чтобы вы поняли в чём смысл - тема выпуска "Успешные женщины". Вместо рассказа о том, как Анна добилась успеха и попала в ВИАгру, журналисты 10 минут рассказывали о её мужьях.
Как и следовало ожидать, Анне сюжет не понравился. Она заявила, что замужества - это не пример для подражания и явно не залог успеха.
"Вам было бы легче, если бы я всю жизнь прожила с мужем, который пил? Вот тогда вы сказали бы, что Аня молодец, всего один раз была замужем. Но о моём счастье никто не подумал!", - заявила Анна. После спора с Галкиным Седокова покинула студию.
Источник:
- Нежная актриса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» нашла счастье лишь в третьем браке
- Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о потере роли из-за отказа от постельных сцен
- Депутаты Госдумы запротестовали, узнав, что Бузова размечталась исполнить гимн России на Параде Победы
- Глюкоза выложила в Instagram откровенный снимок, показав, за что любят русских туристок
- Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге
Понравилось38
И даже автор.)))