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Седокова назвала ток-шоу на Первом канале «говном» и россияне её поддержали

Седокова назвала ток-шоу на Первом канале «говном» и россияне её поддержали (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 13:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: галкин   говно   интересное   первый канал   сегодня вечером   фото   шоу   шоу бизнес   
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Если честно, то редко случается такое, что обычные россияне поддерживают знаменитостей в их высказываниях. Но на этот раз всё совсем по-другому. Певица Анна Седокова назвала ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале говном из-за того, что ведущий Галкин стал копаться в её личной жизни.

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Метки: галкин   говно   интересное   первый канал   сегодня вечером   фото   шоу   шоу бизнес   
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26  комментариев
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410
Старичок Час назад
эка невидаль, говно говном говно назвала.
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2k
Raf 7 секунд назад
Говном назвала, а сама с удовольствием в этом говне варится и денежку зарабатывает. А так согласен, сетка вещания - говно! На Фишках и узнаю, какое говно в тренде.
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6k
Vampire 4 минуты назад
Когда я, несколько лет назад, выразил свое ФУ! мужикам у которых слюньки , текут при виде грязного белья, а передачи в самое смотрибельное время, меня заминусовали по самое "не хочу". Сегодня оказывается действительно таки ФУ!
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2k
Mellivora 5 минут назад
Жаба и гадюка..... Шило и мыло... Что там еще?
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2k
A 6 минут назад
Правда глаза режет? Трусы она дома стирает... Да она сама всей стране их показывает, вместе с сиськами! Что надо было показывать в репортаже, если в ВИАгру она попала по той самой проторенной дорожке?
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18k
Maxim Zorich 8 минут назад
Заглянул только чтобы посмотреть, а кто такая эта Седакова?
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57k
Опиум для народа 17 минут назад
Тот момент,когда говно все. И галкин,и седокова,и первый канал. И пост.
И даже автор.)))
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17k
Vital Idol 20 минут назад
почленамскакалка писечка-анечка взбунтовалась?! ах тыж йоп твою мать....
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2k
Слава Андреев 20 минут назад
1,2 и НТВ -Шлапа!!!!! Они пробили дно оооочень давно.
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5k
JACKAL Полчаса назад
Я больше скажу, 1й канал - ГОВНО!!!!!! Потому, что его не смотрю, т.к. по нему показывают одно ГОВНО!!!!!!
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21k
Юрьевич 37 минут назад
Я первый канал уже очень давно не смотрю, потому что из него сделали то самое о чём пишет эта дамочка.
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1k
Дмитрий 55 минут назад
Да! Поддерживаю! Я всё видел!....А что случилось? Что произошло?
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10k
Антон Семёныч Час назад
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5k
Leo Sun Час назад
Каким местом она self-made woman? Перепродавать свою *исечку в обмен на комфортную жизнь и денюжки - ЭТО её бизнес? Она хочет давать советы как правильно продаваться? И чавой-то ей полоскание белья не понравилось? В соцсетях своё бельё выставлять напоказ можно, а полоскать его прилюдно уже нет? Собственно, это и есть логика в духе Анны Седоковой.
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80k
Taras Kozalupko Час назад
Поддержу Аню, на первом не одно шоу, весь продукт сплошное говно!
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8k
Мафусаил Час назад
К сожалению, это стало нормой, показывать по центральным каналам, грязное бельё знаменитостей, проблем то больше нет в стране, за творчеством Седоковой не слежу, но то что ушла -
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7k
uutb Мафусаил Час назад
"Пипл хавает!" Ведь, проще думать, какие трусы у Бузовой, чем о том, что в мире происходит. Да и тупой толпой управлять проще...
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8k
Мафусаил uutb Час назад
Стопудово, бро!
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8k
harlamov Час назад
Передача - гавно, Седокова - шлюха, Путин - вор. Расходимся пацаны. Говорить тут не о чем.
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16k
nobody® harlamov 16 минут назад
не "Расходимся пацаны...", а "Однако, здравствуйте". это же первый канал
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7k
antonium 2 часа назад
А что разве не говно? Уровень телевизионных программ на федеральных каналах все ниже и ниже. Измены, драки, вранье, лизоблюдство, грязное белье, пропагандоны, сплетни, ЛГБТ, Бузова. Казалось дно у же настигли, но снизу постучали.
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16k
nobody® antonium 15 минут назад
Всё, что на любом сайте со всех сторон всплывает, на что люди кликают, то и на центральном телевидении ради просмотров.
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