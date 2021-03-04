Как и следовало ожидать, Анне сюжет не понравился. Она заявила, что замужества - это не пример для подражания и явно не залог успеха.

"Вам было бы легче, если бы я всю жизнь прожила с мужем, который пил? Вот тогда вы сказали бы, что Аня молодец, всего один раз была замужем. Но о моём счастье никто не подумал!", - заявила Анна. После спора с Галкиным Седокова покинула студию.