Современные дети наверное не помнят, когда на федеральных каналах крутили не пресловутые ток-шоу, а искромётные юмористические передачи, такие как «Городок», «Маски-Шоу», «Каламбур» и другие. В 2012 году «Городок» закрылся когда не стало Ильи Олейникова, и Юрий Стоянов с теплотой вспомнил о тех временах и рассказал, что «убило» телепередачу.
Россияне до сих пор любят дуэт Стоянов-Олейников, которые блистал на телеэкранах до 2012 года. Юрий Николаевич в YouTube-шоу «Ещенепознер» рассказал, почему «Городок» имел такой огромный успех. Весь секрет в умелом сочетании смешного и грустного. В заключительном скетче актёры добавляли минорную нотку, а заключительным аккордом становилась песня Анжелики Варум «Городок». Именно эта песня заставляла вспоминать зрителей своё детство.
Однако, с выходом "Заона о титрах", песню пришлось урезать.
«Закон о титрах» и убил то самое дорогое, что в ней было, — уверен звезда. — Вы не застали момент, когда в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении: они не могли длиться дольше 15 секунд. И эта «братская могила» с титрами просто улетала, поэтому времени хватало только на одну строчку. А раньше шло несколько куплетов. Так «Городок» передачей-то стал, когда эта песня появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству», - рассказал Стоянов.
63-летний артист рассказал, что создание телепередачи изменило не только зрителей, но и самих актёров.
«На моей физиономии никогда не запечатлевалось все тяжелое, больное, трагическое, что происходило в моей жизни. Считал, что это должно быть видно, когда начну работать. А оказывается первое впечатление, которое ты производишь на режиссера, важно. И вот с этим «ну что…» от режиссеров я прожил до 1993 года. Поэтому эта программа родилась из беды. А не от чувства юмора или желания веселить, стать знаменитым. Она родилась из желания объяснить самим себе: мы вообще артисты или нет? Мы вообще тем в жизни занялись?» — откровенничал Стоянов.
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Стоянов рассказал, что в один момент перестал играть женские роли и даже поругался с Ильёй Олейниковым из-за этого.
«Олег Басилашвили позвонил, когда «Городок» был на гребне успеха, и сказал: «Старик, что-то с девочками перебираешь. Понимаешь, у тебя форма важнее. Не в этом твоя сила. Много женщин играешь. Начал повторяться... Подумай». Я не спал неделю! Устроил скандал Илюше Олейникову: «Не буду больше баб играть вообще! Почему я это делаю? Только потому что ты с усами! Сбривай на фиг усы, или я закрываю лавочку!». Илюша, бедный, побрился. Когда я увидел его, это было страшное зрелище! Эта беспомощная детская губа, которую он прикрывал… Я понял, что если хотя бы три такие женщины появится в «Городке», то мы потеряем аудиторию сразу. И сказал: «Отращивай на фиг».
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Телепередача «Городок» вышла на экраны 10 мая 1993 года. Отношения Ильи и Юрия оказались очень тёплыми, друзья даже никогда не заводили разговор о деньгах. За время сотрудничества никто не спрашивал разрешения на то, что можно делать, а чего нельзя. Коллеги спорили, ругались, кричали, но всегда приходили к решению вместе.
Первые выпуски телепрограммы были задуманы как сборник анекдотов, а затем стали появляться тематические выпуски. «Городок» оказался первой телепередачей, где был использован формат скрытой камеры.
Популярные телепередачи 90-х годов
Российское телевидение 1990-х годов было прочно связано с социальной обстановкой, которую диктовало лихое 10-летие. Это было непростое время. Эти телепередачи, безусловно, можно назвать зеркалами времени.
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«Братская могила с титрами» - это когда фамилии всех создателей фильма прокручиваются на ускоренной перемотке. Это посчитали неуважением, и в законе прописали что если авторов много - то сжимать титры можно не сильнее чем "все титры за 1 минуту".
Вот вам "Городок" вообще без песни от Варум, и что? Я смотрел передачи не ради этой песни.
Была, к сожалению......
Он в стиле гротескной комедии 90ых годов.
А мне такое не нравилось.
Комедии прошли, и городок утух.
По мне так и хорошо.