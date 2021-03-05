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Юрий Стоянов&nbsp;рассказал, как появился «Городок» и что его «убило»

Юрий Стоянов рассказал, как появился «Городок» и что его «убило» (3 фото + 2 видео)

Автор:
05 марта 2021 13:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ах как хочеться ворваться   городок   интересное   программа   стоянов   фото   шоу бизнес   
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Современные дети наверное не помнят, когда на федеральных каналах крутили не пресловутые ток-шоу, а искромётные юмористические передачи, такие как «Городок», «Маски-Шоу», «Каламбур» и другие. В 2012 году «Городок» закрылся когда не стало Ильи Олейникова, и Юрий Стоянов с теплотой вспомнил о тех временах и рассказал, что «убило» телепередачу.

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Метки: ах как хочеться ворваться   городок   интересное   программа   стоянов   фото   шоу бизнес   
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8k
Мафусаил Час назад
Розыгрыши у них были, это что-то))) Особенно про шпиона, или про любовника с телефоном в закусочной...
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8k
Мафусаил Elena Ki 39 минут назад
Вот не помню что бы издевались...Было смешно, и когда я смотрел, мечтал чтобы и меня так разыграли...
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260
WadDad 14 минут назад
Кстати, у "Городка" ведь был, если хотите, приквел. По ЦТ в какой-то передаче показывали вечерами что-то от ленинградского ТВ. Так вот помню ещё в конце существования СССР было что-то. По-моему даже в составе какой-то другой передачи. Помню кадры, где Стоянов и Олейников изображали танец туфель. Видны были только туфли. В какой-то момент "ноги" выделывали такие кренделя и тогда становилось понятно, что в туфлях не ступни, а кисти рук. И "прикол" в той передаче в конце с обычными ленинградскими прохожими тоже был. Передача датировалась не-то 90-м, не то 91-м уже годом.
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7k
antonium 19 минут назад
Таких дуэтов единицы. На ум приходят еще Нагиев и Рост, но там все деньги решили. А здесь видимо правда люди отдавались своему делу целиком и без остатка и также искренне бескорыстно дружили. Песня это целый гимн детству, потерянной стране. Жаль что таких передач больше не будет...
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10k
Bill 21 минуту назад
Не понял, причем здесь «Закон о титрах» и Анжелика Варум?
«Братская могила с титрами» - это когда фамилии всех создателей фильма прокручиваются на ускоренной перемотке. Это посчитали неуважением, и в законе прописали что если авторов много - то сжимать титры можно не сильнее чем "все титры за 1 минуту".
Вот вам "Городок" вообще без песни от Варум, и что? Я смотрел передачи не ради этой песни.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Nigilist 23 минуты назад
Дратути, беня довут Бодест!
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5k
citrus1 Полчаса назад
Да передачу убил плоский юмор и сценки старых анекдотов уровня сельской самодеятельности
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
На мой взгляд одна из лучших, если не самая лучшая, юмористическая передача на всем Российском ТВ.
Была, к сожалению......
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46k
Albert GER KOSTELLO 4 минуты назад
Вот если честно - мне как-то не заходил.
Он в стиле гротескной комедии 90ых годов.
А мне такое не нравилось.
Комедии прошли, и городок утух.
По мне так и хорошо.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Хорошая была передача
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7k
Вася 42 минуты назад
Ссылка coub.com
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1k
Сергей Клубков 49 минут назад
Первые пранкеры на отечественном ТВ!
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