Россияне до сих пор любят дуэт Стоянов-Олейников, которые блистал на телеэкранах до 2012 года. Юрий Николаевич в YouTube-шоу «Ещенепознер» рассказал, почему «Городок» имел такой огромный успех. Весь секрет в умелом сочетании смешного и грустного. В заключительном скетче актёры добавляли минорную нотку, а заключительным аккордом становилась песня Анжелики Варум «Городок». Именно эта песня заставляла вспоминать зрителей своё детство.

Однако, с выходом "Заона о титрах", песню пришлось урезать.

«Закон о титрах» и убил то самое дорогое, что в ней было, — уверен звезда. — Вы не застали момент, когда в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении: они не могли длиться дольше 15 секунд. И эта «братская могила» с титрами просто улетала, поэтому времени хватало только на одну строчку. А раньше шло несколько куплетов. Так «Городок» передачей-то стал, когда эта песня появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству», - рассказал Стоянов.