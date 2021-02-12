Редкие доллары США, которые не купишь даже за целое состояние

Почему банкноты с большим номиналом вывели из обращения?

По большей части такие деньги использовались банками и федеральным правительством для крупных финансовых операций. Уже более 70 лет банкноты с крупным номиналом выводятся из обращения для декриминализации экономики.

Что происходит с деньгами, которые выводятся из оборота?

ФРС США заключает договоры с организациями, специализирующимися на переработке целлюлозы. Подрядным организациям ФРС передаёт измельчённую денежную массу, из которой изготавливается мебель, строительные материалы, а также топливо для печей.

Можно ли расплатиться старыми долларами?

Напомним, что абсолютно все банкноты, которые выпускались в США с 1861 года, являются законным средством платежа. В теории можно расплатиться в продуктовом магазине и банкнотой в $100 000, но на практике такого никогда не было и вряд ли будет. А вот банки с радостью совершат выкуп старой банкноты. Но лучше обратиться не в банк, а к бонистам. Боническая стоимость банкнот на порядок превышает их номинальную стоимость.

Сколько осталось долларов с очень большим номиналом?

По состоянию на 14 января 2020 года было известно, что существовало всего 336 банкнот по $10 000, а также 342 оставшихся банкноты по $5 000.

Не сохранились ли у вас старые американские банкноты?