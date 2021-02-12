Редкие доллары США, которые не купишь даже за целое состояние

Речь пойдёт не только о банкноте номиналом $100 000.
В настоящее время самый крупный номинал — $100. Но есть и банкноты с иным номиналом: $500, $1000, $5000 $10 000.
Дизайн привычных банкнот США был утверждён в 1928 году. Но дизайн банкноты достоинство $500 относится к 1918 году. Последний раз банкнота выпускалась в 1945 году.
Есть и более редкие доллары, которые также являются законным платёжным средством.
Пост начинается именно с этой банкноты по той причине, что она является самой распространённой среди изъятых.
А вот и более редкие банкноты номиналом в $500
Впервые банкноты номиналом в $1000 появились в 1862 году. С тех пор их дизайн несколько раз менялся.
$5000
$10 000
$100 000
Почему банкноты с большим номиналом вывели из обращения?
По большей части такие деньги использовались банками и федеральным правительством для крупных финансовых операций. Уже более 70 лет банкноты с крупным номиналом выводятся из обращения для декриминализации экономики.
Что происходит с деньгами, которые выводятся из оборота?
ФРС США заключает договоры с организациями, специализирующимися на переработке целлюлозы. Подрядным организациям ФРС передаёт измельчённую денежную массу, из которой изготавливается мебель, строительные материалы, а также топливо для печей.
Можно ли расплатиться старыми долларами?
Напомним, что абсолютно все банкноты, которые выпускались в США с 1861 года, являются законным средством платежа. В теории можно расплатиться в продуктовом магазине и банкнотой в $100 000, но на практике такого никогда не было и вряд ли будет. А вот банки с радостью совершат выкуп старой банкноты. Но лучше обратиться не в банк, а к бонистам. Боническая стоимость банкнот на порядок превышает их номинальную стоимость.
Сколько осталось долларов с очень большим номиналом?
По состоянию на 14 января 2020 года было известно, что существовало всего 336 банкнот по $10 000, а также 342 оставшихся банкноты по $5 000.
Не сохранились ли у вас старые американские банкноты?
Источник:
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