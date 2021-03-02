Японцы испытывают невыносимые психологические страдания от таких методов выявления возможной болезни.
И это они еще за Нанкин не ответили!
Власти Японии обратились к КНР с призывом прекратить ректальный метод исследования японских туристов на коронавирус. По словам чиновников Страны восходящего солнца, от анальных тестов их граждане испытывают "психологическую боль".
На непривычный и крайне неприятный метод японцы пожаловались в посольство своей страны в КНР. Китайцы в свою очередь сохраняют ледяное спокойствие и не отвечают на запросы властей Японии.
Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като во время пресс-конференции 1 марта заявил журналистам, что правительство пока не получило ответа из Пекина на просьбу освободить японских граждан от "унизительной" процедуры.
Ректальную тест-систему на обнаружение коронавируса в Китае начали использовать в январе 2021 года. Китайские врачи назвали ректальный мазок более эффективным способом выявления COVID-19, чем мазок из носоглотки, поскольку в прямой кишке вирус сохраняется дольше.
Кстати, американские эксперты не верят в эффективность китайской тест-системы, которая предполагает введение ватной палочки на 2,5 - 5 сантиметров в прямую кишку. Наверное, потому что их дипломаты тоже недавно пожаловались на ректальный мазок в Китае.
Источник:
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Интересно,кто "минусит"? Те,кто в Китай съездили или кто собирается?
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