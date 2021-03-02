На непривычный и крайне неприятный метод японцы пожаловались в посольство своей страны в КНР. Китайцы в свою очередь сохраняют ледяное спокойствие и не отвечают на запросы властей Японии.

Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като во время пресс-конференции 1 марта заявил журналистам, что правительство пока не получило ответа из Пекина на просьбу освободить японских граждан от "унизительной" процедуры.