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Власти Японии попросили китайцев прекратить мучить их граждан ректальными тестами на COVID-19

Власти Японии попросили китайцев прекратить мучить их граждан ректальными тестами на COVID-19 (4 фото)

Автор:
02 марта 2021 14:55
Сообщество : Пандемия
Метки: Япония   жалобы   китай   коронавиирус   курьез   ректальный мазок   страдания   тест   
1071
4

Японцы испытывают невыносимые психологические страдания от таких методов выявления возможной болезни. И это они еще за Нанкин не ответили!

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Метки: Япония   жалобы   китай   коронавиирус   курьез   ректальный мазок   страдания   тест   
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10k
Великий Кормчий 42 минуты назад
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599
zu4ara 5 минут назад

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1k
Jorr 13 минут назад
"Вы нам за Нанкинскую резню ответите, суки"
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1k
Лёха 16 минут назад
Автору отдельный респект за подачу материала.
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599
zu4ara Лёха 12 минут назад
это точно !
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2k
Frank Borman 18 минут назад
"Это вам за Нанкинскую резню, косоглазые варвары" - ответили китайцы.
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1k
Jorr Frank Borman 12 минут назад
апередил!
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1k
Лёха 18 минут назад
Китайцам - респект!!!

Интересно,кто "минусит"? Те,кто в Китай съездили или кто собирается?
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3k
insaider 19 минут назад
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19k
SerGProS Полчаса назад
Китайцам надо предложить более передовую технологию тесттирования.
"Флюгегехаймен - 3000"
Ссылка coub.com
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2k
MATPOC 40 минут назад
брависсимо китайцам
а нашим слабо
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456
sedoisever 45 минут назад
Странно... Американцам-то что жаловаться. Им нравиться должно.
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11k
Юрий Николаевич 48 минут назад
Вот. Не хочешь прививаться, получи в зад.
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26k
Aqueronte 55 минут назад
Если очень надо из Японии в Китай ехать то подставляй зад, а праздно кататься не нужно лишний раз, если ты не любитель когда суют что то в оппу.
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