Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту

Сейчас Китай на втором месте после Индии по экспорту манго, а тогда китайские рабочие впервые увидели этот фрукт. В неспокойные времена культурной революции присланные вождём манго были восприняты рабочими как особый знак. Культ личности Мао приобретал причудливые формы, и самые обычные манго стали предметом поклонения. Манго каким-то образом стало символом маоизма. Количество поклонников манго росло, как снежный ком, - кто первый перестанет восхвалять манго и Мао, тот проиграл. А любой, кто не видел в манго ничего особенного, по логике культа личности ругал Мао и его идеи, а значит мог быть запросто лишён жизни. Якобы зубной врач доктор Хан был посажен в тюрьму и убит за то, что сравнил манго с бататом. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно отрицателей величия манго просто перевоспитывали - и без манго в то время хватало расстрелов и ссылок.



Мода на манго закончилась вместе с культом личности. Стоило Мао умереть (это произошло 9 сентября 1976 года), как король фруктов, золотое манго, символ великих идей председателя снова стал простым манго.