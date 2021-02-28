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Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту

Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту (8 фото)

Автор:
28 февраля 2021 16:00
Сообщество : Факты
Метки: Мао Цзэдун   история   китай   культ   манго   подарок   рабочие   факт   
672
8
В конце 1960-х годов в Китае вспыхнула манговая лихорадка.
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Метки: Мао Цзэдун   история   китай   культ   манго   подарок   рабочие   факт   
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Лучший Друг 14 минут назад
Манго Дзе Дун
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Vladimir Taranovich Полчаса назад
Манго вкусный)))
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