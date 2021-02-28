Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту

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В конце 1960-х годов в Китае вспыхнула манговая лихорадка.
7 августа 1968 года в газете "Жэньминь жибао", официальном печатном издании ЦК КПК, на первой полосе было написано: "Величайшая забота, величайшее доверие, величайшая поддержка, величайшее одобрение; председатель Мао сделал драгоценный подарок столичному рабоче-крестьянскому отряду пропаганды идей Мао". В статье описывалось, как этот отряд принёс подарок в университет Цинхуа, как люди собрались вокруг драгоценного дара председателя, плакали от счастья, пели песни, произносили здравицы в честь великого кормчего. Свидетели великого подарка разнесли благую весть по фабрикам и заводам. Китайцы праздновали дар председателя весь день и всю ночь. Что же это за чудесный подарок?
Мао подарил китайцам самое простое манго. Министр иностранных дел Пакистана Миян Аршад Хуссейн 4 августа 1968 года преподнёс Мао ящичек с манго. Мао передарил фрукты рабочим, борющимся с хунвейбинами. В 1968 году хунвейбины, вершившие культурную революцию, уже были в опале, их тактика была самим председателем признана неправильной и вредной. В знак поддержки рабочим, занимающимся перевоспитанием хунвейбинов, Мао и послал несколько десятков плодов манго.
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Некоторые заводы и фабрики получили по одному манго из подарка пакистанского гостя. Известен случай поклонения манго на пекинской текстильной фабрике. По случаю оказанной коллективу фабрики чести был устроен масштабный митинг. Манго был установлен на пьедестале перед портретом вождя, а рабочие выстроились в очередь, чтобы посмотреть на чудесный фрукт и поклониться ему. На митинге рабочие читали вслух цитатники Мао и пели песни во славу председателя.
Через несколько дней символ любви верховного лидера начал гнить. Руководство фабрики приняло решение сделать восковую копию манго, а чернеющий фрукт сварить. Каждый рабочий получил по столовой ложке священной манговой водицы.
Через несколько дней символ любви верховного лидера начал гнить. Руководство фабрики приняло решение сделать восковую копию манго, а чернеющий фрукт сварить. Каждый рабочий получил по столовой ложке священной манговой водицы.
На некоторых предприятиях догадались поместить манго в раствор формальдегида, чтобы сохранить символ любви председателя для потомков. Абсолютно все заводы и фабрики, получившие дар председателя, изготовили восковые копии манго. Эти копии поместили в стеклянные футляры, с начертанными на них цитатами великого кормчего.
Так как плодов было всего около 40, а желающих прикоснуться к священному фрукту было несоизмеримо больше, копии манго стали производить в промышленных масштабах. Поезда и корабли с партиями искусственных манго на каждой станции и в каждом порту встречали ликующие толпы рабочих и крестьян. В городе Ченду по случаю прибытия священного груза собралась полумиллионная толпа фанатов короля фруктов.
Те, кому не достались копии манго, довольствовались изображением фрукта на пачках сигарет, кружках, тарелках, одежде, значках, плакатах и т.п. В 1976 году был снят фильм "Песнь о манго", рассказывающий о фруктовых событиях 1968 года.
Один китайский поэт писал о великом подарке: "Смотреть на этот золотой фрукт - всё равно что смотреть на нашего великого вождя Мао". Считалось, что форма манго напоминает форму головы Мао. Этот факт, конечно же, ставил фрукт ещё выше в глазах китайцев. Схожесть манго и Мао обыграна в карикатуре 2019 года.
"Снова и снова прикасаюсь к золотому манго, золотой манго такой тёплый", - продолжает поэт (это уж вообще какой-то фанфик с эротическим уклоном).
"Снова и снова прикасаюсь к золотому манго, золотой манго такой тёплый", - продолжает поэт (это уж вообще какой-то фанфик с эротическим уклоном).
Сейчас Китай на втором месте после Индии по экспорту манго, а тогда китайские рабочие впервые увидели этот фрукт. В неспокойные времена культурной революции присланные вождём манго были восприняты рабочими как особый знак. Культ личности Мао приобретал причудливые формы, и самые обычные манго стали предметом поклонения. Манго каким-то образом стало символом маоизма. Количество поклонников манго росло, как снежный ком, - кто первый перестанет восхвалять манго и Мао, тот проиграл. А любой, кто не видел в манго ничего особенного, по логике культа личности ругал Мао и его идеи, а значит мог быть запросто лишён жизни. Якобы зубной врач доктор Хан был посажен в тюрьму и убит за то, что сравнил манго с бататом. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно отрицателей величия манго просто перевоспитывали - и без манго в то время хватало расстрелов и ссылок.
Мода на манго закончилась вместе с культом личности. Стоило Мао умереть (это произошло 9 сентября 1976 года), как король фруктов, золотое манго, символ великих идей председателя снова стал простым манго.
Мода на манго закончилась вместе с культом личности. Стоило Мао умереть (это произошло 9 сентября 1976 года), как король фруктов, золотое манго, символ великих идей председателя снова стал простым манго.
По этой ссылке можно прочитать про то, как Мао Цзэдун ввёл моду на плавание. А по этой ссылке - про моду на ананасы в Европе.
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