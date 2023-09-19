Как выглядели бы постеры фильмов известных режиссёров, если бы те сняли кино о городах

Успешные кинорежиссёры очень хороши в способности привлечь большое количество людей к своим фильмам, а, соответственно, к своим идеям и интересам. Этот их навык нередко используется в рекламе — у многих режиссёров есть опыт работы над рекламными роликами, причём уже после того, как они получили статус звёзд. А рекламировать можно не только бытовые товары, но и целые города. Дизайнеры из NeoMam Studios придумали интересный проект для британской туристической компании Travel Chapter и создали постеры в стилистике знаменитых режиссёров, посвящённые различным городам.

«Лос-Анджелес» от Квентина Тарантино