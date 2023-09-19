Как выглядели бы постеры фильмов известных режиссёров, если бы те сняли кино о городах

Группа дизайнеров создала серию постеров, посвящённых различным городам. Все они выполнены в стилистике знаменитых режиссёров.
Успешные кинорежиссёры очень хороши в способности привлечь большое количество людей к своим фильмам, а, соответственно, к своим идеям и интересам. Этот их навык нередко используется в рекламе — у многих режиссёров есть опыт работы над рекламными роликами, причём уже после того, как они получили статус звёзд. А рекламировать можно не только бытовые товары, но и целые города. Дизайнеры из NeoMam Studios придумали интересный проект для британской туристической компании Travel Chapter и создали постеры в стилистике знаменитых режиссёров, посвящённые различным городам.
«Лос-Анджелес» от Квентина Тарантино
Можно сказать, что Квентин уже снял такой фильм — он называется «Однажды… в Голливуде». Только не про современный Лос-Анджелес, а про тот, что был в 1969 году.
«Токио» от Софии Копполы
«Веллингтон» от Питера Джексона
Режиссёр сам из Новой Зеландии и снял там свой самый известный проект — трилогию «Властелин колец».
«Снокуалми» от Дэвина Линча
Именно в этом небольшом городке в штате Вашингтон были сняты виды для сериала «Твин Пикс».
«Петра» от Стивена Спилберга
Некоторые действия третьей части «Индианы Джонса» происходили в Петре, на это и намекает слоган, выдуманный дизайнерами: «Не забудьте свою шляпу».
«Пархолленд» от Тима Бёртона
Именно в этом британском поселении в графстве Корнуолл был снят один из последних фильмов режиссёра «Дом странных детей мисс Перегрин».
«Чикаго» от Кристофера Нолана
Чикаго это немного Готэм, поэтому Нолан отлично здесь ориентируется.
«Бруклин» от Спайка Ли
Режиссёр фильмов «Делай как надо!», «Малкольм Икс», «Не пойман — не вор» и «Чёрный клановец» вырос в Бруклине.
«Сеул» от Пак Чхан Ука
Режиссёру «Олдбоя» достался его родной Сеул.
«Джайпур» от Уэса Андерсона
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