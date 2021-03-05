FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4593 поста • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Японец остался жить рядом с "Фукусимой" ради чужих кошек

Японец остался жить рядом с "Фукусимой" ради чужих кошек (8 фото)

Автор:
05 марта 2021 08:29
Сообщество : Истории
Метки: Япония   выживание   животные   забота   кабан   кот   фукусима   японец   
530
8
57-летний Сакаэ Като отказался уезжать из опасной зоны из-за сострадания к животным, которые лишились хозяев.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Япония   выживание   животные   забота   кабан   кот   фукусима   японец   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
3BE3DA4ET 55 минут назад
Сильный мужик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Батончик с маком 48 минут назад
когда кошаки мутируют и полетят на юг, он задолбается бежать за ними на щупальцах с копытами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
10 секунд позора : что мужчины считают «крутым», а женщин просто бесит (5 фото) 10 секунд позора : что мужчины считают «крутым», а женщин просто бесит (5 фото) Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец 35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу 35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74215



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием
2
305
Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием
Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах
4
263
Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как готовить тесто на блинчики, которые не ломаются при жарке?
1
9
Как готовить тесто на блинчики, которые не ломаются при жарке?
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты
1
43
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с...
10 секунд позора : что мужчины считают «крутым», а женщин просто бесит (5 фото)
10 секунд позора : что мужчины считают «крутым», а женщин просто бесит (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#подборка#аварии#авто аварии#автомобили#Разное#космос#кот
#фото#интересно#факты#Россия#картинки#приколы#позитив#полиция#СССР#девушки
#прикол#интересное#дтп#люди#кино#автомир#сша#знаменитости#шоу бизнес#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться