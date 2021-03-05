Японец остался жить рядом с "Фукусимой" ради чужих кошек

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57-летний Сакаэ Като отказался уезжать из опасной зоны из-за сострадания к животным, которые лишились хозяев.
11 марта 2011 года после сильнейшего землетрясения, а также последовавшего за ним цунами, произошла авария на АЭС "Фукусима-1". С прилегающей территории было эвакуировано 164 тыс человек.
Раньше Като владел небольшой строительной фирмой. После того, как население было эвакуировано, и начался разбор территории, японец вызвался сносить ветхие дома, наиболее пострадавшие от землетрясения. То, что он увидел внутри помещений погибших кошек, стало для него шоком и толчком к нынешнему образу жизни.
Раньше Като владел небольшой строительной фирмой. После того, как население было эвакуировано, и начался разбор территории, японец вызвался сносить ветхие дома, наиболее пострадавшие от землетрясения. То, что он увидел внутри помещений погибших кошек, стало для него шоком и толчком к нынешнему образу жизни.
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Мужчина отказался покидать свой дом, в котором выросло три поколения его семьи, хотя после землетрясения он находится в очень плохом состоянии. Он стал собирать по окрестностям брошенных в спешке домашних котов и давать им кров. За 10 лет он уже похоронил 23 животных, а ещё 41 кот живет сейчас вместе с ним.
Также японец подкармливает одичавших котов и диких кабанов.
В карантинной зоне полностью отключено водоснабжение, поэтому ежедневно Като ходит к горному ручью, чтобы набрать воды.
Ежемесячно на питание и уход за животными мужчина тратит около 7000 долларов (примерно 516 тыс рублей).
Власти недовольны своенравным японцем. Особенно вызывает их возмущение то, что мужчина кормит кабанов, которые подкапывают здания и могут быть опасны для людей.
25 февраля Като был арестован из-за того, что освободил кабана попавшего в одну из ловушек, установленных правительством Японии.
25 февраля Като был арестован из-за того, что освободил кабана попавшего в одну из ловушек, установленных правительством Японии.
Как выглядит зона отчуждения Фукусимы?
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