Японец остался жить рядом с "Фукусимой" ради чужих кошек

11 марта 2011 года после сильнейшего землетрясения, а также последовавшего за ним цунами, произошла авария на АЭС "Фукусима-1". С прилегающей территории было эвакуировано 164 тыс человек.



Раньше Като владел небольшой строительной фирмой. После того, как население было эвакуировано, и начался разбор территории, японец вызвался сносить ветхие дома, наиболее пострадавшие от землетрясения. То, что он увидел внутри помещений погибших кошек, стало для него шоком и толчком к нынешнему образу жизни.