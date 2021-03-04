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Иван Лапиков был Народным артистом СССР и это звание подходило ему как нельзя лучше. Он заслужил признание и любовь зрителей, правдоподобно воплотив образы русского человека в кинофильмах «Вечный зов», «Андрей Рублёв», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину».
Иван Лапиков производил впечатление на людей незнакомых как человек серьёзный и строгий, а оказывается, в кругу близких он был невероятным шутником, умел мастерски рассказывать анекдоты, любил петь народные песни.
А вот в чём все были абсолютно правы: Иван Лапиков потрясающе талантливый человек, которому особенно убедительно удавалось воплощать образы простых людей. Иван Лапиков был любимцем театральной публики, а когда вышел на экраны фильм «Председатель», артиста узнала и полюбила страна.
А вот в чём все были абсолютно правы: Иван Лапиков потрясающе талантливый человек, которому особенно убедительно удавалось воплощать образы простых людей. Иван Лапиков был любимцем театральной публики, а когда вышел на экраны фильм «Председатель», артиста узнала и полюбила страна.
На съёмках фильма "Председатель"
*
Дочь актёра Елена Ивановна Лапикова рассказывала, что Михаил Ульянов и её отец - Иван Лапиков на съёмках «Председателя» играл, не щадя себя. Так, например, сцену драки братьев переснимали несколько раз, пока актёры так разошлись, что Лапиков вывихнул руку Ульянову, а тот настолько резко толкнул его на дерево, что Лапиков попал в больницу с сотрясением мозга.
Стоит ли удивляться, что зрители смотрели картину с замиранием сердца, верили в подлинность происходящего. Кинокритики, коллеги, которым довелось работать с актёром, вспоминают его необыкновенную доброту, желание принять участие в судьбе каждого.
Но когда шёл съёмочный процесс, Лапиков сосредоточен был только на роли, не ел, пил только чай, терпеть не мог если другие отвлекались на пустые разговоры, тогда он мог и прикрикнуть - терпеть не мог недобросовестности в работе.
По словам коллег, Лапиков как будто ничего и не играл, он не умел притворяться, перевоплощаться, он просто жил жизнью своих героев, тех, кто пашет землю, сеет хлеб, сражается - судьба простых людей была и его судьбой - судьбой страны и народа.
*
Дочь актёра Елена Ивановна Лапикова рассказывала, что Михаил Ульянов и её отец - Иван Лапиков на съёмках «Председателя» играл, не щадя себя. Так, например, сцену драки братьев переснимали несколько раз, пока актёры так разошлись, что Лапиков вывихнул руку Ульянову, а тот настолько резко толкнул его на дерево, что Лапиков попал в больницу с сотрясением мозга.
Стоит ли удивляться, что зрители смотрели картину с замиранием сердца, верили в подлинность происходящего. Кинокритики, коллеги, которым довелось работать с актёром, вспоминают его необыкновенную доброту, желание принять участие в судьбе каждого.
Но когда шёл съёмочный процесс, Лапиков сосредоточен был только на роли, не ел, пил только чай, терпеть не мог если другие отвлекались на пустые разговоры, тогда он мог и прикрикнуть - терпеть не мог недобросовестности в работе.
По словам коллег, Лапиков как будто ничего и не играл, он не умел притворяться, перевоплощаться, он просто жил жизнью своих героев, тех, кто пашет землю, сеет хлеб, сражается - судьба простых людей была и его судьбой - судьбой страны и народа.
×
Иван Лапиков и Юлия Фридман
*
Вот почему мы, зрители, так принимаем близко к сердцу работу Ивана Герасимовича в «Вечном зове». Жена артиста Юлия Александровна Фридман вспоминала о любимом увлечении Ивана Лапикова - рыбалке. Оказывается, актёр любил единение с природой, он уезжал на Волгу с удочкой.
*
Вот почему мы, зрители, так принимаем близко к сердцу работу Ивана Герасимовича в «Вечном зове». Жена артиста Юлия Александровна Фридман вспоминала о любимом увлечении Ивана Лапикова - рыбалке. Оказывается, актёр любил единение с природой, он уезжал на Волгу с удочкой.
Там жил в палатке, вспоминал, размышлял, переосмысливал былые роли и готовился к новым. Больше всего на свете гордился медалью «За оборону Сталинграда». Иван Лапиков получил эту награду за подвиг: он несколько сотен израненных бойцов перевёз на своей лодке в тыл, рискуя жизнью.
Тогда под Сталинградом горела не только земля, но и Волга была полем битвы. Блестяще сыграл Иван Лапиков старшину Поприщенко в фильме «Они сражались за Родину». Зрители страны были восхищены правдивостью картины.
Тогда под Сталинградом горела не только земля, но и Волга была полем битвы. Блестяще сыграл Иван Лапиков старшину Поприщенко в фильме «Они сражались за Родину». Зрители страны были восхищены правдивостью картины.
Иван Лапиков в х/ф "Они сражались за Родину"
*
Руководители старались поощрить артистов, откликались на их просьбы, выделяли квартиры, машины, дачи. Иван Лапиков тоже просил «привилегий» для себя: разрешить во время отпуска несколько дней посидеть с удочкой в заповедных местах.
Когда об этом узнала жена, обиделась, что Иван Герасимович ничего не попросил для семьи. Он был убеждён: не нужна ещё одна квартира, потому что люди – гости на земле, надо быть благодарным за то, что имеешь, а с собой ничего не заберёшь. Иван Герасимович не умел и не любил лечиться.
После перенесённого инсульта, инфаркта так и не согласился лечь в больницу - его дома выхаживала жена. Иван Лапиков остро переживал события, происходящие в стране, хотел, чтобы идеалы, за которые воевали, отдавали жизни отцы и прадеды, были святы и для молодого поколения.
2 мая 1993 года его попросили выступить перед военнослужащими в Подмосковье, Иван Герасимович был взволнован и сердце не выдержало. Народный артист скончался на руках прибывших медиков.
Иван Герасимович Лапиков обрёл вечный покой на Ваганьковском кладбище столицы.
*
Руководители старались поощрить артистов, откликались на их просьбы, выделяли квартиры, машины, дачи. Иван Лапиков тоже просил «привилегий» для себя: разрешить во время отпуска несколько дней посидеть с удочкой в заповедных местах.
Когда об этом узнала жена, обиделась, что Иван Герасимович ничего не попросил для семьи. Он был убеждён: не нужна ещё одна квартира, потому что люди – гости на земле, надо быть благодарным за то, что имеешь, а с собой ничего не заберёшь. Иван Герасимович не умел и не любил лечиться.
После перенесённого инсульта, инфаркта так и не согласился лечь в больницу - его дома выхаживала жена. Иван Лапиков остро переживал события, происходящие в стране, хотел, чтобы идеалы, за которые воевали, отдавали жизни отцы и прадеды, были святы и для молодого поколения.
2 мая 1993 года его попросили выступить перед военнослужащими в Подмосковье, Иван Герасимович был взволнован и сердце не выдержало. Народный артист скончался на руках прибывших медиков.
Иван Герасимович Лапиков обрёл вечный покой на Ваганьковском кладбище столицы.
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Метки: Иван Лапиков Награда актёр
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