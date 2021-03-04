Иван Лапиков в х/ф "Они сражались за Родину"



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Руководители старались поощрить артистов, откликались на их просьбы, выделяли квартиры, машины, дачи. Иван Лапиков тоже просил «привилегий» для себя: разрешить во время отпуска несколько дней посидеть с удочкой в заповедных местах.



Когда об этом узнала жена, обиделась, что Иван Герасимович ничего не попросил для семьи. Он был убеждён: не нужна ещё одна квартира, потому что люди – гости на земле, надо быть благодарным за то, что имеешь, а с собой ничего не заберёшь. Иван Герасимович не умел и не любил лечиться.



После перенесённого инсульта, инфаркта так и не согласился лечь в больницу - его дома выхаживала жена. Иван Лапиков остро переживал события, происходящие в стране, хотел, чтобы идеалы, за которые воевали, отдавали жизни отцы и прадеды, были святы и для молодого поколения.



2 мая 1993 года его попросили выступить перед военнослужащими в Подмосковье, Иван Герасимович был взволнован и сердце не выдержало. Народный артист скончался на руках прибывших медиков.



Иван Герасимович Лапиков обрёл вечный покой на Ваганьковском кладбище столицы.