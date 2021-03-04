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Какой наградой актёр Иван Лапиков гордился больше всего, какие привилегии просил для себя

Какой наградой актёр Иван Лапиков гордился больше всего, какие привилегии просил для себя (6 фото)

Автор:
04 марта 2021 15:58
Метки: Иван Лапиков   Награда   актёр   
752
6
Иван Лапиков был Народным артистом СССР и это звание подходило ему как нельзя лучше. Он заслужил признание и любовь зрителей, правдоподобно воплотив образы русского человека в кинофильмах «Вечный зов», «Андрей Рублёв», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину».
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Метки: Иван Лапиков   Награда   актёр   
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35
arcush 5 часов назад
Вечная память... Достойно жил...
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
У меня он навсегда "приклеился" к "Они сражались за Родину"
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 4 часа назад
О таком ЧЕЛОВЕКЕ такая СКУДНАЯ статья?
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30k
Alex 4 часа назад
Потрясающий актер. Люблю многие его роли.
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78
Дядя Витя 4 часа назад
МИНУС. 1 - е фото. Фридман?
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4k
TirAn 5 часов назад
Наш Человек
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49k
smakido 5 часов назад
Всегда вспоминается имя актёра и его роли с какой то особой теплотой!
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3k
Игорь 5 часов назад
прекрастный актер.
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