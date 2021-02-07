FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 588 постов • 160 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Пост для услады феминисток: 20 первых в мире женщин, которые

Пост для услады феминисток: 20 первых в мире женщин, которые (20 фото)

Автор:
07 февраля 2021 13:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Награда   женщины   космос   память   первые   подвиг   рекорд   
1536
20

Про феминисток шутка конечно - это знать реально интересно всем - кто был первой женщиной, покорившей ту или иную "вершину". Род занятий, где эти дамы прославились, был взят совершенно произвольно, если вы помните и почитаете еще кого-то - смело добавляйте - мир должен знать своих героев

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   Награда   женщины   космос   память   первые   подвиг   рекорд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Не 20 первых женщин, а 20 первых представителей одного из полов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
30k
Mamin Sibiriak Vladimir Taranovich 2 часа назад
Женщина - человек женского пола.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Calkaneus Maksim Минуту назад
Так или иначе в основе их достижений стоит мужчина,в космос запускают мужчины на ракете сконструированными мужчинами и обучают их так же мужчины,склодовская уже давно известно что это тупо прилипала,благодаря первому мужу получила славу,потом за второго вышла и тоже бинго
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
лигурийский регулировщик 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ЦСКА 15 минут назад
Первая в мире женщина гондон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vovan Petroff 17 минут назад
Тогда уж по полной:
Первой из восьми женщин, казнённых на электрическом стуле, в 1899 году стала жительница Нью-Йорка Марта Плэйс, приревновавшая падчерицу к своему мужу. После очередной ссоры она накинулась на супруга с топором, а когда тот бросился за помощью в полицию, задушила девушку. Казнили убийцу в мужской тюрьме Синг-Синг, поскольку на тот момент только там имелся электрический стул.
По словам журналистов, «жертва продемонстрировала высочайшую степень душевного мужества. Она без колебаний села на электрический стул и позволила себя связать, не вымолвив не единого слова«.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
лигурийский регулировщик 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AРТУР ITA Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Flying Dutchmen. Полчаса назад
Странно, что Надежды Дуровой нет в списке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
930
Вероника Штейнман 38 минут назад
Судя по орденам капитану не составляло труда держать экипаж в ежовых рукавицах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104
Enkin Fled Вероника Штейнман 3 минуты назад
Так она войны хлебнула с первых дней, что не дай бог ни кому. Думаю, что не столько ежовые рукавицы, сколько непререкаемый авторитет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
799
Олег 39 минут назад
Первые после мужчин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147k
☭Cheкаво☭ 45 минут назад
Отличный же стих

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
Georg 50 минут назад
Не одобряю феминизм в его радикальных проявлениях. Но, считаю, что права мужчин и женщин должны быть равными. Это нормально. Ничем принципиально не считая половых признаков мы не отличаемся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира 59 минут назад
Минус за заголовок. Эти женщины не имеют никакого отношения к феминизму. Они просто были первыми, чьи достижения были признаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Пост для услады феминисток: 20 первых в мире женщин, которые"
===============
Неоконченный заголовок. Оконченный - с добавлением фразы "...среди женщин".
В пику феминисткам (и при всем моем уважении к нормальным женщинам), они в любом случае были "первыми после" мужчин, которые всего перечисленного УЖЕ добились/достигли/занимали пост и т.д.
"Усладой феминисток" может быть только 2 достижения женщин, где они действительно первые (и единственные) по сравнению с мужчинами - зачатие/вынашивание/рождение ребенка и вскармливание его грудью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
658
Павел Кузнецов Час назад
Валентина Гризодубова, Марина Раскова, Полина Осипенко.
24 25 сентября 1938 года Гризодубова, Осипенко и Раскова должны были осуществить беспосадочный перелёт на Дальний Восток, как предполагалось, из Москвы в Комсомольск-на-Амуре на самолёте АНТ-37 «Родина». Однако из-за сложных погодных условий они не смогли найти комсомольский аэродром, а очутились с пустыми баками ближе к побережью Охотского моря. Гризодубова, будучи командиром самолёта, приняла решение о жёсткой посадке в лесу. Расковой был отдан приказ прыгать из самолёта спустя десять дней её нашли в лесу живой. Гризодубова и Осипенко остались в самолёте и также выжили в аварийной посадке. Несмотря на это, они установили рекорд по дальности перелёта среди женщин протяжённостью 6450 км (по прямой 5910 км), и каждая из трех лётчиц была удостоена звания Героя Советского Союза.
из Википедии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) 23 исторических фото на которых женщины наглядно демонстрировали правильный феминизм 23 исторических фото на которых женщины наглядно демонстрировали правильный феминизм Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни, когда женщин ненавидели и боялись Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни, когда женщин ненавидели и боялись 17 забавных ситуаций, которые прекрасно поймет любая женщина 17 забавных ситуаций, которые прекрасно поймет любая женщина История жизни, и о чём не любит говорить первая женщина-космонавт Валентина Терешкова История жизни, и о чём не любит говорить первая женщина-космонавт Валентина Терешкова Женское лицо войны: 35 фото советских красавиц-героинь, чей подвиг незабываем Женское лицо войны: 35 фото советских красавиц-героинь, чей подвиг незабываем
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

576692



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому
4
76
30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому
Юра-дворник: счастливое продолжение печальной истории
1
48
Юра-дворник: счастливое продолжение печальной истории
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального
1
182
Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального
Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги
1
45
Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги
Лучшие секс-товары 2020
Лучшие секс-товары 2020
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикольные#СССР#смешные#жизнь#комментарии#сша#ретро#война
#Юмор#животные#природа#Россия#на различный вкус#девушки#настроение#творчество#деньги#Украина
#история#факты#китай#люди#прикол#картинки#позитив#космос#навальный#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться