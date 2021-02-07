"Пост для услады феминисток: 20 первых в мире женщин, которые"

Про феминисток шутка конечно - это знать реально интересно всем - кто был первой женщиной, покорившей ту или иную "вершину". Род занятий, где эти дамы прославились, был взят совершенно произвольно, если вы помните и почитаете еще кого-то - смело добавляйте - мир должен знать своих героев
×
Склодовская-Кюри Мария известна не только своими научными изысканиями. но и тем, что стала первой женщиной -преподавателем Сорбонны
Она также стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии (и единственной, получившей ее дважды - по физике и по химии)
Наталья Вадимовна Молчанова, чемпионка мира по фридайвингу, президент Российской федерации фридайвинга.
Обладательница более 40 мировых рекордов. Первая в мире женщина, преодолевшая отметку 100 метров при погружении в глубину на задержке дыхания, а также первая в мире женщина, задержавшая дыхание более, чем на 9 минут.
Первой обладательницей статуэтки "Оскар" была Джанет Гейнор, получившая её за роли в фильмах «Седьмое небо», «Уличный ангел» и «Восход солнца», 1929 год
Кэтрин Салливан стала первой женщиной, достигшей дна Бездны Челленджера в Марианской впадине, и первым человеком, побывавшим и в открытом космосе, и на самом дне океана
Элизе Дерош - первая женщина покорившая небо. 22 октября 1909 года она поднялась в небо на аэроплане
Софья Васильевна Ковалевская - первая в Российской империи и Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина — профессор математики
Терешкова Валентина Владимировна (СССР) — 1-я женщина-космонавт в мире; также женщина, имевшая наименьший возраст на момент орбитального полёта (26 лет); единственная женщина в мире, совершившая одиночный полёт.
Савицкая Светлана Евгеньевна (СССР) — 1-я женщина, осуществившая выход в открытый космос и первая женщина, летавшая дважды
Зоя Анатольевна Космодемьянская - первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.
Валентина Степановна Гризодубова - советская лётчица, полковник (1943), участница одного из рекордных перелётов, участница Великой Отечественной войны, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (1938)
Джеймс Бэрри (1789 год - 25 июля 1865) , английский врач, первая женщина-хирург, прожившая жизнь под мужским именем
Первой женщиной, покорившей все восьмитысячники, стала О Ын Сон из Республики Корея
Завоевание «Короны Земли» — покорение всех 14 восьмитысячников планеты
Нона Гаприндашвили стала в 1978 году первой женщиной, получившей звание общего гроссмейстера
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 23 исторических фото на которых женщины наглядно демонстрировали правильный феминизм
- Женское лицо войны: 35 фото советских красавиц-героинь, чей подвиг незабываем
- Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни, когда женщин ненавидели и боялись
- История жизни, и о чём не любит говорить первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
- Женщина, знай свое место: сегодня эту сексисткую рекламу уже бы засудили
42
Понравилось42
Новости партнёров
Загрузка...
Первой из восьми женщин, казнённых на электрическом стуле, в 1899 году стала жительница Нью-Йорка Марта Плэйс, приревновавшая падчерицу к своему мужу. После очередной ссоры она накинулась на супруга с топором, а когда тот бросился за помощью в полицию, задушила девушку. Казнили убийцу в мужской тюрьме Синг-Синг, поскольку на тот момент только там имелся электрический стул.
По словам журналистов, «жертва продемонстрировала высочайшую степень душевного мужества. Она без колебаний села на электрический стул и позволила себя связать, не вымолвив не единого слова«.
===============
Неоконченный заголовок. Оконченный - с добавлением фразы "...среди женщин".
В пику феминисткам (и при всем моем уважении к нормальным женщинам), они в любом случае были "первыми после" мужчин, которые всего перечисленного УЖЕ добились/достигли/занимали пост и т.д.
"Усладой феминисток" может быть только 2 достижения женщин, где они действительно первые (и единственные) по сравнению с мужчинами - зачатие/вынашивание/рождение ребенка и вскармливание его грудью.
24 25 сентября 1938 года Гризодубова, Осипенко и Раскова должны были осуществить беспосадочный перелёт на Дальний Восток, как предполагалось, из Москвы в Комсомольск-на-Амуре на самолёте АНТ-37 «Родина». Однако из-за сложных погодных условий они не смогли найти комсомольский аэродром, а очутились с пустыми баками ближе к побережью Охотского моря. Гризодубова, будучи командиром самолёта, приняла решение о жёсткой посадке в лесу. Расковой был отдан приказ прыгать из самолёта спустя десять дней её нашли в лесу живой. Гризодубова и Осипенко остались в самолёте и также выжили в аварийной посадке. Несмотря на это, они установили рекорд по дальности перелёта среди женщин протяжённостью 6450 км (по прямой 5910 км), и каждая из трех лётчиц была удостоена звания Героя Советского Союза.
из Википедии