"Пост для услады феминисток: 20 первых в мире женщин, которые"

Про феминисток шутка конечно - это знать реально интересно всем - кто был первой женщиной, покорившей ту или иную "вершину". Род занятий, где эти дамы прославились, был взят совершенно произвольно, если вы помните и почитаете еще кого-то - смело добавляйте - мир должен знать своих героев