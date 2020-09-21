Вымирающие попугаи на Пуэрто-Рико заговорили на неизвестном диалекте

Пуэрто-риканские амазоны, находящиеся под угрозой исчезновения, столкнулись с еще одной серьезной угрозой. Ученые обнаружили, что попугаи, выведенные в неволе с целью освобождения в дикую природу, общались с дикими особями на ранее неизвестном диалекте. Такие птицы, вероятнее всего, не смогут социализироваться и в конечном итоге размножаться с дикими попугаями.
Ученые столкнулись с новой угрозой выживания пуэрто-риканских амазонов - попугаев, обитающих в дождевых лесах и пальмовых рощах острова Пуэрто-Рико. Они обнаружили, что попугаи, выведенные в неволе с целью освобождения в дикую природу, общались с дикими особями на другом диалекте - такого явления ученые ранее никогда не наблюдали.
Новый птичий "язык" представляет собой проблему, потому что такие птицы не смогут социализироваться и в конечном итоге размножаться с дикими попугаями - а это серьезно затрудняет усилия специалистов по переносу птиц в естественную среду обитания. Спасти популяцию этих редких птиц эксперты пытаются вовсю - существует целый проект по сохранению пуэрто-риканских амазонов (Puerto Rican Parrot Recovery Project), где их растят в неволе, а затем отпускают в дикую природу для размножения.
Таня Мартинез, один из ведущих исследователей проекта, первой заметила разницу в щебетании попугаев, выращенных в неволе, и диких особей. Эксперт сделала записи голосов птиц и с помощью специальной программы изучила разницу между ними. Оказалось, выращенные в неволе попугаи щебечут на другом диалекте, что существенно затрудняет взаимодействие между птицами.
По мнению исследователя, вероятнее всего причина кроется в том, что в центре сохранения за новорожденными попугаями ухаживают особи другого вида - черноухие амазоны, близкие родственники пуэрториканских амазонов. В итоге, подросшие птенцы просто начинают подражать своим "суррогатным родителям", и их щебетание меняется. Сейчас специалисты перестали использовать черноухих амазонов в качестве суррогатов, и планируют вывести еще больше редких пуэрториканских птенцов.
До европейской колонизации в XVIII—XIX веках, на острове обитали миллионы пуэрториканских амазонов. Из-за вырубки деревьев (с целью сбора мёда), отлова, отстрела, ураганов начала XX века (в 1928 и 1932 годах), отсутствия подходящих гнёзд, вытеснения другими птицами, их популяция резко сократилась. В 2006 году общая численность амазонов составила от 34 до 40 особей в дикой природе и 143 - в неволе.
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