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Вымирающие попугаи на Пуэрто-Рико заговорили на неизвестном диалекте

Вымирающие попугаи на Пуэрто-Рико заговорили на неизвестном диалекте (6 фото)

Автор:
21 сентября 2020 20:03
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   наука   попугаи   природа   птицы   ученые   фото   
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Пуэрто-риканские амазоны, находящиеся под угрозой исчезновения, столкнулись с еще одной серьезной угрозой. Ученые обнаружили, что попугаи, выведенные в неволе с целью освобождения в дикую природу, общались с дикими особями на ранее неизвестном диалекте. Такие птицы, вероятнее всего, не смогут социализироваться и в конечном итоге размножаться с дикими попугаями.

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Метки: дикая природа   животные   наука   попугаи   природа   птицы   ученые   фото   
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53k
Dominus 2 часа назад
У меня такой амазон уже 35 лет живет , ходил в море и привез еще в СССР 1985 год из Никарагуа , жив и не стареет , видимо еще и меня переживет .
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2k
Frank Borman 42 минуты назад
Оказалось, выращенные в неволе попугаи щебечут на другом диалекте, что существенно затрудняет взаимодействие между птицами.

Британские ученые наконец то разгадали эту удивительную загадку. Оказывается, попугаи щебечут:
"Я твой мама @бал, и папа твой @бал, и ишак твой тоже @бал! И твой дом труба шатал!"
Выяснилось, что в центре сохранения за новорожденными попугаями работал ученый-орнитолог из Дагестана Мага Бобоев. Британские ученые подозревает, что он имеет какое то отношение к загадочному феномену.
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