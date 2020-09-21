Вымирающие попугаи на Пуэрто-Рико заговорили на неизвестном диалекте

Новый птичий "язык" представляет собой проблему, потому что такие птицы не смогут социализироваться и в конечном итоге размножаться с дикими попугаями - а это серьезно затрудняет усилия специалистов по переносу птиц в естественную среду обитания. Спасти популяцию этих редких птиц эксперты пытаются вовсю - существует целый проект по сохранению пуэрто-риканских амазонов (Puerto Rican Parrot Recovery Project), где их растят в неволе, а затем отпускают в дикую природу для размножения.