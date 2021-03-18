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На святое руку поднял: критика сала и его нарезки привела жителя Волгограда к летальному исходу

На святое руку поднял: критика сала и его нарезки привела жителя Волгограда к летальному исходу (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2021 00:30
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   водка   криминал   нарезка   сало   смерть   спор   
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В Волгоградской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве приятеля, которого он, в общем-то, грамотно зарезал после того, как потерпевший обвинил подозреваемого в неграмотной нарезке сала.

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Метки: Россия   видео   водка   криминал   нарезка   сало   смерть   спор   
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689
zu4ara 3 часа назад
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840
Андрей 10 минут назад
На 1 видео, видать, сало не усолилось - с морозилки запаришься стругать его...
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5k
SR Час назад
Сало здесь вообще не причем. Обычная бытовуха. На каждом углу такая. Ужрутся и погнали. Ножи, вилки, табуретки. Так что, не удивляет.
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7k
Cornho SR 9 минут назад
*ни при чём
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3k
Димыч 2 часа назад
Муджиков и сало...
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1k
RaiJu 2 часа назад
Я считаю, что сало должно быть без прожилок мяса, с прожилками это херня, а не сало.
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14k
vikklu RaiJu Час назад
За тобой уже выехали адепты сала с прожилками, с бООльшим ножом.
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1k
RaiJu vikklu 40 минут назад
Я их жду, у меня нож побольше будет :) Это они поросят привыкли резать, а я свиней настоящих :)
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Комментарий удален
−4
4k
a6m5 Князь Курбский 2 часа назад
усраишка.
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118
пух 2 часа назад
На зоне теперь будет учиться правильно резать сало , времени теперь будет вагон на обучение
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14k
vikklu пух Час назад
Или обучать.
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118k
arek14 2 часа назад
Стране нужны герои, пи-да рождает дураков.
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Я не гурман и не знаток, но на картинке точно не сало. Больше на шпик похоже. Хотя найдутся привереды и тонкие знатоки сия продукта.
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566
Рафаэль 3 часа назад
Весеннее обострение шизиков началось
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Убейся, придурок! Или утони в своем говнопостинге!
Сало тут ни при чем. Обычная алкашка. А повод это даже не косвенные обстоятельства, а .хуйня притянутая за уши!
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12k
Yasen_Perec Свирепый Бамбр 3 часа назад
Поддерживаю, а запивали бы водой из под крана, был бы водопровод виноват.
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12k
Альф 57 3 часа назад
Хватит постить всякую куйню!
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