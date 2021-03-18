В Волгоградской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве приятеля, которого он, в общем-то, грамотно зарезал после того, как потерпевший обвинил подозреваемого в неграмотной нарезке сала.
Как сообщил источнику руководитель одного из межрайонных управлений СК по региону Хонгор Муджиков, в субботу, 13 марта, 38-летний житель Котельниковского района с приятелем выпивал и закусывал алкоголь салом у себя дома. В ходе застолья между мужчинами возникли неразрешимые противоречия, обусловленные приверженностью к разным стилям нарезки сала при сервировке стола. После нескольких попыток порезать сало, не удовлетворивших гостя, хозяин квартиры порезал уже самого гостя, в результате чего тот скончался. Мужчина был задержан, а 16 марта суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. По информации следователей, ему было предъявлено обвинение в убийстве.
Нож и сало
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"Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего. В своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вместе употребляли в качестве закуски", — добавил Муджиков, заметив, что обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
P.S. Китаец и водка...
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Сало тут ни при чем. Обычная алкашка. А повод это даже не косвенные обстоятельства, а .хуйня притянутая за уши!