Как сообщил источнику руководитель одного из межрайонных управлений СК по региону Хонгор Муджиков, в субботу, 13 марта, 38-летний житель Котельниковского района с приятелем выпивал и закусывал алкоголь салом у себя дома. В ходе застолья между мужчинами возникли неразрешимые противоречия, обусловленные приверженностью к разным стилям нарезки сала при сервировке стола. После нескольких попыток порезать сало, не удовлетворивших гостя, хозяин квартиры порезал уже самого гостя, в результате чего тот скончался. Мужчина был задержан, а 16 марта суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. По информации следователей, ему было предъявлено обвинение в убийстве.