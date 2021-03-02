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В России 87-летняя пенсионерка скончалась от удара упавшей на&nbsp;неё вывески магазина

В России 87-летняя пенсионерка скончалась от удара упавшей на неё вывески магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 08:27
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   вывеска   лёд   нижний новгород   падение   смерть   снег   удар   
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В Нижнем Новгороде была доставлена в больницу и там умерла пожилая женщина, на которую рухнула, сбитая глыбой льда, вывеска магазина.

Источник:

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Метки: Россия   вывеска   лёд   нижний новгород   падение   смерть   снег   удар   
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9  комментариев
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10k
Великий Кормчий Час назад
Однако если сосулька упадёт с крыши и прибьёт человека - ЖКХ отмажется, а если с балкона жильца - хрен кто отмажет...
Такие дела
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946
Max 14 минут назад
Сегодня с утра застрял в неубранном снеге. А два дворника вместо того, чтобы убирать двор около часа стояли и киздили за жизнь. При этом ранее я, сам лично , очистил 4 парковочных места. Вместо обустройства дорог и инфраструктуры город тратит громадные средства на шарики и салюты в честь 800 летия. На местных форумах на критику создавшейся плачевной ситуации налетает куча проплаченных ботов, которые пытаются людям донести, что они неправильно понимают и оценивают эту ситуацию, что все на самом деле нормально и т .п. (кстати вот где настоящие боты обитают, а не тут, как многие думают). Действия соответствующих структур очень напоминают немцовский популизм, после которого в городе наступила разруха.
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38k
Элек Мек 39 минут назад
Не хрена никто ничего не устраняет,если город снять с чёрно белом цвете,кадры можно выдавать за съёмки в блокадном Ленинграде.
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26k
Aqueronte 42 минуты назад
Надо было в Магнит ходить.
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−2
Ватник 51 минуту назад
В рашке парашке ничего не меняется, зато пенсионный фонд радуется, не надо теперь пенсию платить
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1k
Роман Бумеров Ватник 9 минут назад
А почему у тебя отмудоханный хохол на фоне российского флага?
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322
Brontozavr1 Час назад
Я удивляюсь как она смогла так долго прожить в стране, где государство все делает против людей, где главная цель власти сделать так, чтоб люди не дожили до своего пенсионного возраста. Как говорил плешивый диктатор - отработал и в деревянный макинтош.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Пост хорошего настроения, на бабушке решило лайков срубить!
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94
bobobo Час назад
"Коммунальщики, насколько хватает сил и возможностей устраняют нависшую над горожанами опасность."
И каждый год один и тот же грёбаный блокбастер.Люди невиновные гибнут, а спаситель так и не появляется.
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