В Нижнем Новгороде была доставлена в больницу и там умерла пожилая женщина, на которую рухнула, сбитая глыбой льда, вывеска магазина.
Происшествие случилось в 14.15 около входа в магазин “Пятёрочка” на улице Сергея Тюленина, 4.
В понедельник, 1 марта, спасателям поступило сообщение об упавшей вывеске продуктового магазина в многоквартирном доме. При этом сообщалось, что пострадала женщина 1934 года рождения.
По свидетельствам очевидцев, вначале на козырёк рухнула снежная глыба с балкона пятого этажа, а затем не выдержав удара снега и льда, на тротуар упала вывеска.
87-летняя пострадавшая была госпитализирована в больницу №40 Автозаводского района, где позже скончалась.
Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлёкших по неосторожности смерть потерпевшего»)».
Тем временем Вести Нижнего Новгорода сообщают, что коммунальщики, насколько хватает сил и возможностей устраняют нависшую над горожанами опасность:
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Такие дела
И каждый год один и тот же грёбаный блокбастер.Люди невиновные гибнут, а спаситель так и не появляется.