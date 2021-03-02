Происшествие случилось в 14.15 около входа в магазин “Пятёрочка” на улице Сергея Тюленина, 4.

В понедельник, 1 марта, спасателям поступило сообщение об упавшей вывеске продуктового магазина в многоквартирном доме. При этом сообщалось, что пострадала женщина 1934 года рождения.

По свидетельствам очевидцев, вначале на козырёк рухнула снежная глыба с балкона пятого этажа, а затем не выдержав удара снега и льда, на тротуар упала вывеска.

87-летняя пострадавшая была госпитализирована в больницу №40 Автозаводского района, где позже скончалась.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлёкших по неосторожности смерть потерпевшего»)».

Тем временем Вести Нижнего Новгорода сообщают, что коммунальщики, насколько хватает сил и возможностей устраняют нависшую над горожанами опасность: