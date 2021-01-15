"Спасибо за счастливое детство": пользователи соцсетей скорбят о смерти Бориса Грачевского

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. По информации СМИ, причиной смерти стал коронавирус. Скорбим!
1. В сети повялются только светлые комментарии к этой ужасной новости. Люди благодарят Бориса Грачевского за счастливое детство
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11.
Спасибо за детство!— Светлана (@mqvMWylYnhiPwR1) January 15, 2021
Первый выпуск Ералаша вышел в далеком 1974 году.
В 40-градусные морозы, когда отменяли уроки в школе, мы бегали в кинотеатры на маленькие смешные истории.
Грачевский создал детскую планету!
Светлая память! pic.twitter.com/oTuMih3Gbg
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