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"Спасибо за счастливое детство": пользователи соцсетей скорбят о смерти Бориса Грачевского

"Спасибо за счастливое детство": пользователи соцсетей скорбят о смерти Бориса Грачевского (15 фото)

Автор:
15 января 2021 08:28
Сообщество : Пандемия
Метки: Грачевский   болезнь   ералаш   коронавирус   пандемия   скорбь   смерть   
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Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. По информации СМИ, причиной смерти стал коронавирус. Скорбим!
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Метки: Грачевский   болезнь   ералаш   коронавирус   пандемия   скорбь   смерть   
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2  комментария
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24k
MatveiVainrub Час назад
Спасибо тебе !!! Я ждал твоего Ералаша уже с утра . Ты сделал моё детство и детство сотен тысяч девчонок и мальчишек . Аплодисменты за журнал "Ералаш" !!!
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3k
ваня панкин Полчаса назад
мир праху его... светлая ему память... всё...
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