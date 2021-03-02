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Почему в СССР телевизор начинал нормально показывать от удара кулаком? Все очень просто

Почему в СССР телевизор начинал нормально показывать от удара кулаком? Все очень просто (8 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 18:16
Метки: СССР   аппаратура   факты   
778
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Наверно каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этим способом ремонта радиоаппаратуры: Бах! кулаком по корпусу и все заработало. Что же там ломалось и главное так быстро восстанавливалось? Почему этот способ раньше восстанавливал работоспособность, а теперь не помогает?

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Метки: СССР   аппаратура   факты   
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9k
Александр 2 часа назад
Так ремонтировали не только в СССР.
Автор глупый школота.
Ссылка coub.com
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15k
sgb66 4 минуты назад
"99% случаях причина неисправности современной аппаратуры это" - специально заложенный в конструкцию инженерами выход из строя различных элементов: ресурс пластиковых конструкций чуть более гарантийного срока, инженерно обусловленный выход из строя элементов (типа установка склонного к нагреву в места с повышенной температуры), програмно заданные сроки окончания работоспособности микросхем.
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692
Serg Dex 10 минут назад
Гениально.
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677
СТИЧ 40 минут назад
Помню ,еще в школе учился, был у нас ламповый телевизор "Рекорд".
Что то он взял и погас. Прищел "телемастер" ,потыкал стрелочным тестером и говорит-"ХЗ. Не пойму что то нифига" и ущел. а мне то телик посмотреть охота. Пусть и два канала сквозь метель .
После школы снял крышку и давай носом водить :что тут и как устроено.
Смотрю провод оторванный от блока питания на массу. Провод советский ,жёсткий, и делает вид что припаян )
Паять я тогда еще не умел и поэтому обмотал его медным многожильным проводом как мумию.
Включил - работает!
Мать с работы пришла - а телик смотрю)
Потом и паять научился ,до сих пор мне всякий хлам в ремонт знакомые тащют )
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1k
Карагандинская Полиграфия 45 минут назад
По простому в некоторых случаях подзатыльник помогал.
1) Удар кувалды однократный – 1
2) Знал, где ударить – 999
Описаны действительно существовавшие и существующие до сих пор у всех производителей причины нарушения работы.
Но в целом: Хороши пирожки гороховички; я не едал, а от дедушки слыхал, а дедушка видал, как мужик на рынке едал...
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254k
Booharik Час назад
Как говорил знакомый товарисч, работавший ещё в советской РемБытТехнике: "У наше техники всего две неполадки - или отсутствует контакт там, где он должен быть, или появился контакт там, где его быть не должно, Второе бывает хуже первого."
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692
Serg Dex Booharik 4 минуты назад
Мой препод говорил в электротехнике только два вида неисправностей, обрыв цепи или КЗ, вид поиска неисправностей только различный.
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34k
figny Час назад
было дело, стукал!))
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
чё за бред? если лампа норм вставлена то и проблем не будет
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45k
noName 2 часа назад
Утверждать не буду,но сколько разбирал советскую технику,там не то что микро,текстолиту там мега трещины не страшны
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3k
au3 noName Полчаса назад
Гетинакс там был.
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922
Oldman au3 7 минут назад
В массовой технике, именно текстолит....
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2k
Egoro 2 часа назад
Так "ремонтировали" любые ламповые ТВ, не только советские.
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8k
Караганда 2 часа назад
пройденный этап-это уже ни кому не интересно-хотя если по айфону стукнуть-мож глючить и перестанет.
у меня его нет -проверить не могу.
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773
Лучший Друг Караганда Час назад
Стукни по монитору
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8k
Караганда Лучший Друг 58 минут назад
да с ним проблем нет.
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773
Лучший Друг Караганда 52 минуты назад
Будут!
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8k
Караганда Лучший Друг 47 минут назад
будут-куплю новый-этому лет 6 и меня устраивает-пока обхожусь без стука.
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773
Лучший Друг Караганда 20 минут назад
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12k
zdoba 2 часа назад
1. Цитата"Внедрили эти панели во все телевизоры. Оказалась, что пластик под воздействием горячей радиолампы, со временем становится хрупким и рассыпается на кусочки. "Ножки" панели деформируются и теряется электрический контакт и телевизор перестает показывать."
Вот как раз пластмасса здесь и не причём! Был заводской брак этих панелек - они были плохо облужены. И получался дефект под номером 2. вынимаешь панельку пинцетом из платы (без паяльника!!!). Зачищаешь и облуживаешь контакты, впаиваешь на место - вуаля!
Фото 2 и 3 причины взяты с современных аппаратов. Тогда такого качества пайки и дорожек не было - было хуже!
Керамика была не лучшего качества. Плохое облуживание контактов с завода - вынимались из платы руками!
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Lynx zdoba Час назад
Лужение было норм. Контакты панелек не всегда были медные. Дальше вступает дифференциальный коэффициент линейного теплового расширения и пункт 2.
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zdoba Lynx Час назад
Упс...! Вот тут я пас. Но на заявках у клиентов чистить я их зе......
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