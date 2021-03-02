Наверно каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этим способом ремонта радиоаппаратуры: Бах! кулаком по корпусу и все заработало. Что же там ломалось и главное так быстро восстанавливалось? Почему этот способ раньше восстанавливал работоспособность, а теперь не помогает?
Этот вопрос задали на форуме телемастеров. Больше всех мне понравился вот такой ответ:
Внутри дорогих брэндовых моделей телевизоров, поставляемых в страны бывшего СССР, специально ставят датчик ускорения, который при ударе включает резервную микросхему вместо сгоревшей. Разработчики специально внедрили эту возможность, зная особенности национального ремонта.
В последние модели телевизоров встроен искусственный интеллект, который по силе удара определяет серьезность намерений хозяина аппарата, и переключает на резервную схему. Кстати, с такими моделями можно попробовать мирно договориться, если попросить по-хорошему.
У наших радиоинженеров чувство юмора всегда на высоте.
Давайте по порядку разберемся во всех причинах- их не так уж и много.
1. Рационализаторы. В погоне за экономией и удешевлением изделия главное не снижать качество. Увы, не всегда это удается. Так было и с телевизорами СССР. Первые телевизоры были ламповые, которые считались прибором ограниченного срока службы. Потухла лампа-вытащили поставили другой. Для удобства замены лампы не впаивались в схему, а устанавливались на ламповую панель.
Для надежности ламповая панель делалась из специальной керамики и "ножки" ламп зажимались мощными пружинами.
Нашелся рационализатор, который разработал ламповую панель из пластика-гораздо проще в изготовлении и дешевле.
Внедрили эти панели во все телевизоры. Оказалась, что пластик под воздействием горячей радиолампы, со временем становится хрупким и рассыпается на кусочки. "Ножки" панели деформируются и теряется электрический контакт и телевизор перестает показывать.
От удара кулаком по корпусу телевизора тяжелая радиолампа немного смещается и контакт восстанавливается-вот телевизор и начинал снова показывать. Через какое-то время контакт снова отходит и процедуру рукоприкладства к технике приходилось повторить. Хорошо тогда корпуса телевизоров делали крепкие.
2. Холодная пайка.
Телевизоры долгое время собирали вручную, паяльником пропаивая все контакты. Это изнурительная и монотонная работа, которую редкий мужчина выдерживал, поэтому на конвейерах радиозаводов всегда работали женщины. Для увеличения объемов производства внедрили автоматическую пайку : плата с деталями проходит над ванной с расплавленным припоем и все контакты припаиваются. Это в идеале. В реальности "ножки" некоторых деталей успевают окислиться и пайка получается некачественной.
Со временем окисление увеличивается и контакт пропадает. При ударе по корпусу деталь шевелится и электрический контакт восстанавливается, но не надолго.
3. Микротрещины на плате.
На печатной плате соединительные провода заменяют тоненькие полоски медной фольги. Их толщина всего 20-25 мкм, поэтому любое механическое воздействие может привезти к обрыву полоски фольги (дорожки на плате).
Ударом по корпусу редко, но можно восстановить контакт, правда ненадолго. Могу сказать, что это самая муторная неисправность: нужно иметь орлиное зрение и вагон терпения для поиска микротрещины.
Гораздо реже бывали неисправности: обрыв провода жгута, плохой контакт в разъеме или в переключателе каналов.
Ну а если вышел из строя резистор, конденсатор, диод или транзистор то никакой удар не может его вернуть к жизни-тут только замена.
Не знаю откуда узнал американский режиссер Майкл Бенджамин Бэй о советской традиции "кулачного" ремонта радиоаппаратуры, но этот способ он очень хорошо показал в фильме "Армагеддон".
Вкратце напомню сюжет: к Земле летит огромный астероид и американцы (в который раз) отправляются спасать человечество от гибели. Высадившись на астероид закладывают ядерную мину, но выясняется, что взлететь обратно не могут-двигатели не запускаются, отказали электронные блоки управления. Американцы хватают документацию, судорожно нажимают кнопки-все бесполезно и только невозмутимый русский космонавт Лев Андропов с помощью гаечного ключа и "какой то матери" быстро починил электронику американского космического корабля и спас всех от гибели.(включите звук)
Можно ли современные телевизоры привести в чувство таким образом? Увы, нынешнюю аппаратуру, неосторожным ударом можно только доломать. Причем 99% случаях причина неисправности современной аппаратуры это "не на ту кнопку нажала" и лишь менее 1% неисправностей требует вмешательства телемастера.
Источник:
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Автор глупый школота.
Что то он взял и погас. Прищел "телемастер" ,потыкал стрелочным тестером и говорит-"ХЗ. Не пойму что то нифига" и ущел. а мне то телик посмотреть охота. Пусть и два канала сквозь метель .
После школы снял крышку и давай носом водить :что тут и как устроено.
Смотрю провод оторванный от блока питания на массу. Провод советский ,жёсткий, и делает вид что припаян )
Паять я тогда еще не умел и поэтому обмотал его медным многожильным проводом как мумию.
Включил - работает!
Мать с работы пришла - а телик смотрю)
Потом и паять научился ,до сих пор мне всякий хлам в ремонт знакомые тащют )
1) Удар кувалды однократный – 1
2) Знал, где ударить – 999
Описаны действительно существовавшие и существующие до сих пор у всех производителей причины нарушения работы.
Но в целом: Хороши пирожки гороховички; я не едал, а от дедушки слыхал, а дедушка видал, как мужик на рынке едал...
Вот как раз пластмасса здесь и не причём! Был заводской брак этих панелек - они были плохо облужены. И получался дефект под номером 2. вынимаешь панельку пинцетом из платы (без паяльника!!!). Зачищаешь и облуживаешь контакты, впаиваешь на место - вуаля!
Фото 2 и 3 причины взяты с современных аппаратов. Тогда такого качества пайки и дорожек не было - было хуже!
Керамика была не лучшего качества. Плохое облуживание контактов с завода - вынимались из платы руками!