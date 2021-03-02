Этот вопрос задали на форуме телемастеров. Больше всех мне понравился вот такой ответ:

Внутри дорогих брэндовых моделей телевизоров, поставляемых в страны бывшего СССР, специально ставят датчик ускорения, который при ударе включает резервную микросхему вместо сгоревшей. Разработчики специально внедрили эту возможность, зная особенности национального ремонта.

В последние модели телевизоров встроен искусственный интеллект, который по силе удара определяет серьезность намерений хозяина аппарата, и переключает на резервную схему. Кстати, с такими моделями можно попробовать мирно договориться, если попросить по-хорошему.

У наших радиоинженеров чувство юмора всегда на высоте.

Давайте по порядку разберемся во всех причинах- их не так уж и много.

1. Рационализаторы. В погоне за экономией и удешевлением изделия главное не снижать качество. Увы, не всегда это удается. Так было и с телевизорами СССР. Первые телевизоры были ламповые, которые считались прибором ограниченного срока службы. Потухла лампа-вытащили поставили другой. Для удобства замены лампы не впаивались в схему, а устанавливались на ламповую панель.