Как во времена СССР власть регулировала отношения внутри семьи

Давайте вспомним, какие конкретно параметры семейного микроклимата стремилось контролировать государство.
Что способно довести до белого каления даже самого терпеливого уравновешенного человека? Вмешательство в его семейную или личную жизнь. А между тем еще не так давно, во времена СССР, правительство действительно вмешивалось в эти сферы жизни граждан, и это считалось нормой. Давайте вспомним, какие конкретно параметры семейного микроклимата стремилось контролировать государство.
Любовь с ограничениями
Несмотря на то что светлое чувство обычно не ведает никаких границ, ни социальных, ни возрастных, ни даже идеологических, советская власть была не в восторге от такой «непредсказуемости» и старалась с ней бороться. Самым ярким запретом был, пожалуй, запрет на брак с иностранцами. Официально такое табу берет начало в 1947 году, а браки, заключенные с иноземцами до этого времени, легким взмахом чиновничьего пера мгновенно стали «недействительными». А те, кто продолжал любить и хотел создать семью вопреки запрету, тут же попадали под печально знаменитую 58-ю статью. После смерти Сталина запрет был снят, но интернациональный союз создавался с величайшими сложностями и проволочками. Но хотя бы он стал возможным. А для тех, кто любит, это только закаляло взаимное желание быть вместе вопреки всему.
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Рожать по мере государственной необходимости
Такой волнительный и важный момент в любой семье, как появление ребенка, тоже контролировался государством. Вернее, власти делали все, чтобы супруги захотели стать родителями и поощряли это вовсе не так, как сегодня, пряником, а скорее кнутом. Повышение рождаемости было одной из важнейших задач СССР, а потому ввели налог на бездетность. Конечно, были категории, которые с учетом поправок были от него освобождены, да и налог был 6% от зарплаты, но все же... А с жителей сельской местности и вовсе ожидали рождение трех отпрысков, причем не по велению сердца, а ради показателей. Такой подход, как ни странно, срабатывал и неплохо, но на его фоне современный материнский капитал кажется, несмотря на его критику, просто идеальным вариантом. Потому что в случае, если решение о пополнении семьей принимается, это просто дополнительный приятный бонус, а нежелание (временное или на всю жизнь) стать папой и мамой — это личное дело каждого. И за это как минимум никто не обложит еще одним налогом.
Развод придется обсудить со всеми
Развод, даже по обоюдному и горячему согласию, — событие все же малоприятное. И уж обсуждать его мотивы с кем-либо кроме близких (а иногда даже с ними) не хочется. Тем более странную стратегию по предотвращению распада семьи применяли в СССР. Нередко, в случае, например, обнаруженной измены, виновника могли «пропесочить» на собрании профкома, в открытую обсуждая сложившуюся ситуацию и смакуя подробности. Также могли лишить премии, призвать возвратиться в семью, пригрозив исключить из партии. В суде в разные годы советского режима процедура развода то упрощалась, то усложнялась. Но в целом симпатии были обычно на стороне женщины, а вот заявления на расторжение брака в основном подавали мужчины. Впрочем, все эти бюрократические проволочки действительно сокращали количество разводов. Но вот на качестве чувств это не сказывалось.
Поэтому, когда порой слышишь ностальгические заявления старшего поколения о том, что раньше разводов было меньше, невольно хочется возразить. О том, что это еще не гарант верности, взаимного уважения и самого главного — любви. Того, ради чего брак, собственно, и существует. И того, что никто, даже государство, никогда не сможет контролировать, как бы ни хотелось.
А как бы вы отнеслись к предложению обсудить свои семейные проблемы на общественном собрании?
А как бы вы отнеслись к предложению обсудить свои семейные проблемы на общественном собрании?
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Плюсом к алиментам.
Выплачивал мужик 25% от заработка - будет выплачивать суммарно 60-70%.
На что он будет жить ?
Да похер.
На что ему заводить новую семью ?
Неначто.
Будет он стараться зарабатывать больше ?
Нет.
Отберут все.
Пойдёт работать неофициально ?
Наверняка.
Все друзья- знакомые увидят это ?
Однозначно.
Я вот лично просто акуел от такой подачи.
Итог: бабе постарается ничего не платить вообще, ибо наипала, работу сменит, дабы приставы не задротили, новой семьи создавать не будет.
Прививку сделали, так сказать.
Разговорились три разведёнки - англичанка, француженка и русская.
А: -Он мне изменил, я ему казала: "Сэр...", - он снова изменил, я ему сказала: "Сэр!" В третий раз я подала на развод. Я не могу жить с человеком, который не понимает по-английски.
Ф: - Он изменил - я изменила. Он изменил - я снова изменила. В третий раз - пошла к адвокату. Не могу жить человеком, который делает из меня проститутку!
Р: - Первый раз я пожаловалаь в партком. Второй - в местком. А в третий подала на развод. Не могу жить с человеком, которому наплевать на партийные и советские органы!
И вот после медового месяца встречаются они и делятся впечатлениями.
А. -После свадьбы я сказала своему мужу, что ни готовить, ни стирать, ни гладить не буду.....не умею. Он пропал. День его не вижу, два - не вижу, а на третий день появился. Нанял повара, прачку, домработницу.
Ф. -А я после свадьбы сказала мужу, что ни готовить, ни стирать,ни гладить не буду....не умею. День его не вижу, два - не вижу, а на третий день он появился. Купил кучу техники. Посудомоечную машину, мультиварку, гладильную станцию.
Р. -Я после свадьбы тоже сказала мужу, что ни готовить, ни стирать, ни гладить не буду..... День не вижу, два - не вижу, на третий день один глаз открылся !!!!