Как во времена СССР власть регулировала отношения внутри семьи

Такой волнительный и важный момент в любой семье, как появление ребенка, тоже контролировался государством. Вернее, власти делали все, чтобы супруги захотели стать родителями и поощряли это вовсе не так, как сегодня, пряником, а скорее кнутом. Повышение рождаемости было одной из важнейших задач СССР, а потому ввели налог на бездетность. Конечно, были категории, которые с учетом поправок были от него освобождены, да и налог был 6% от зарплаты, но все же... А с жителей сельской местности и вовсе ожидали рождение трех отпрысков, причем не по велению сердца, а ради показателей. Такой подход, как ни странно, срабатывал и неплохо, но на его фоне современный материнский капитал кажется, несмотря на его критику, просто идеальным вариантом. Потому что в случае, если решение о пополнении семьей принимается, это просто дополнительный приятный бонус, а нежелание (временное или на всю жизнь) стать папой и мамой — это личное дело каждого. И за это как минимум никто не обложит еще одним налогом.