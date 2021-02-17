FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество СССР 81 пост • 80 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Как во времена СССР власть регулировала отношения внутри семьи

Как во времена СССР власть регулировала отношения внутри семьи (4 фото)

Автор:
17 февраля 2021 08:57
Сообщество : СССР
Метки: СССР   брак   ностальгия   общество   развод   семья   факты   фото   
457
4
Давайте вспомним, какие конкретно параметры семейного микроклимата стремилось контролировать государство.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: СССР   брак   ностальгия   общество   развод   семья   факты   фото   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
74k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Все мои коллеги и знакомые мужчины обсудили новость о решении суда, взыскавшеоо с мужика ежемесячно выплачивать ипотеку, которая бывшая жена сама, без согласования с мужиком, взяла на ребёнка.
Плюсом к алиментам.
Выплачивал мужик 25% от заработка - будет выплачивать суммарно 60-70%.
На что он будет жить ?
Да похер.
На что ему заводить новую семью ?
Неначто.
Будет он стараться зарабатывать больше ?
Нет.
Отберут все.
Пойдёт работать неофициально ?
Наверняка.
Все друзья- знакомые увидят это ?
Однозначно.
Я вот лично просто акуел от такой подачи.
Итог: бабе постарается ничего не платить вообще, ибо наипала, работу сменит, дабы приставы не задротили, новой семьи создавать не будет.
Прививку сделали, так сказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 2 часа назад
Залезть по максимуму в частную жизнь, указывать, на ком жениться и сколько детей иметь и грязным бельем прилюдно трясти. Совок такой совок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria 2 часа назад
Анекдот впомнился тех времён.
Разговорились три разведёнки - англичанка, француженка и русская.
А: -Он мне изменил, я ему казала: "Сэр...", - он снова изменил, я ему сказала: "Сэр!" В третий раз я подала на развод. Я не могу жить с человеком, который не понимает по-английски.
Ф: - Он изменил - я изменила. Он изменил - я снова изменила. В третий раз - пошла к адвокату. Не могу жить человеком, который делает из меня проститутку!
Р: - Первый раз я пожаловалаь в партком. Второй - в местком. А в третий подала на развод. Не могу жить с человеком, которому наплевать на партийные и советские органы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Антон Семёныч Izrin Maria 2 часа назад
Американка(А), француженка(Ф) и русская(Р) вышли замуж.
И вот после медового месяца встречаются они и делятся впечатлениями.
А. -После свадьбы я сказала своему мужу, что ни готовить, ни стирать, ни гладить не буду.....не умею. Он пропал. День его не вижу, два - не вижу, а на третий день появился. Нанял повара, прачку, домработницу.
Ф. -А я после свадьбы сказала мужу, что ни готовить, ни стирать,ни гладить не буду....не умею. День его не вижу, два - не вижу, а на третий день он появился. Купил кучу техники. Посудомоечную машину, мультиварку, гладильную станцию.
Р. -Я после свадьбы тоже сказала мужу, что ни готовить, ни стирать, ни гладить не буду..... День не вижу, два - не вижу, на третий день один глаз открылся !!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
seller-k 2 часа назад
Вспомнил, что ещё детстве видел в нашей заводской многотиражке заметки о разводах. Вроде этой:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Lexx 3 часа назад
Вроде все грамотно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Lexx 2 часа назад
Что именно грамотно? Запрещать жениться на иностранцах? Заставлять рожать детей ? Или в грязном белье копаться ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не квартира, а дворец: как выглядит жилье Волочковой в центре Петербурга (17 фото) Не квартира, а дворец: как выглядит жилье Волочковой в центре Петербурга (17 фото) 15 давно покрывшихся пылью вещей из СССР, навевающих ностальгию 15 давно покрывшихся пылью вещей из СССР, навевающих ностальгию Девушки СССР в купальниках Девушки СССР в купальниках Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР Что запрещали нам бабушки и мамы Что запрещали нам бабушки и мамы Сколько стоили первые карманные радиоприемники Сколько стоили первые карманные радиоприемники
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1191650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Будни монтажника слаботочника
3
138
Будни монтажника слаботочника
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
6
111
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Портрет его жены: русские музы европейских художников
1
0
Портрет его жены: русские музы европейских художников
Автовсячина
0
1
Автовсячина
На квантовом компьютере протестированы нетрадиционные законы квантовой физики
На квантовом компьютере протестированы нетрадиционные законы квантовой физики
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#факты#история#интересное#дтп#автомобили#приколы#знаменитости#кот#фотографии
#фото#животные#подборка#Россия#люди#автомир#авто аварии#истории#новости#навальный
#интересно#прикол#природа#кино#аварии#картинки#еда#прикольные#позитив#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться