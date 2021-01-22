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Архитектурный советский мем "Ушац": мем был, а интернета не было

Архитектурный советский мем "Ушац": мем был, а интернета не было (8 фото)

Автор:
22 января 2021 17:45
Сообщество : Истории
Метки: СССР   архитектура   забавное   интересное   мем   факты   
1095
8
Был такой юноша Михаил Лазаревич Ушац, который в сороковых годах поступил в Московский архитектурный институт и очень любил подписывать своей фамилией вещи.
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Метки: СССР   архитектура   забавное   интересное   мем   факты   
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Сатанеев 46 минут назад
Ушац какой-то...
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