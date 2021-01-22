Архитектурный советский мем "Ушац": мем был, а интернета не было

Как-то раз, на кафедре рисунка, студенты собирались рисовать натурщицу, дежурные расставляли мольберты и готовили класс к занятию.

Студенты всегда торопятся занять самые лучшие места, откуда есть самый лучший обзор на объект рисунка. Ушац, в этот момент, шел по коридору, заметил выставленные мольберты, зашел и выбрав самый удачно стоящий написал на нем свою фамилию. На следующий день пришел староста курса, увидел подписанный мольберт и не стал стирать надпись, а вместо этого подписал "Ушац" все остальные.

Шутка старосты студентами была оценена и понеслось.