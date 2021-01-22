Архитектурный советский мем "Ушац": мем был, а интернета не было

Был такой юноша Михаил Лазаревич Ушац, который в сороковых годах поступил в Московский архитектурный институт и очень любил подписывать своей фамилией вещи.
В дальнейшем Михаил стал советским карикатуристом, работал в журнале "Крокодил", но в первый год обучения в МАрХи его запомнили по одной странной привычке.
Михаил подписывал свои личные вещи. И не только свои.
Михаил подписывал свои личные вещи. И не только свои.
Как-то раз, на кафедре рисунка, студенты собирались рисовать натурщицу, дежурные расставляли мольберты и готовили класс к занятию.
Студенты всегда торопятся занять самые лучшие места, откуда есть самый лучший обзор на объект рисунка. Ушац, в этот момент, шел по коридору, заметил выставленные мольберты, зашел и выбрав самый удачно стоящий написал на нем свою фамилию. На следующий день пришел староста курса, увидел подписанный мольберт и не стал стирать надпись, а вместо этого подписал "Ушац" все остальные.
Шутка старосты студентами была оценена и понеслось.
Студенты всегда торопятся занять самые лучшие места, откуда есть самый лучший обзор на объект рисунка. Ушац, в этот момент, шел по коридору, заметил выставленные мольберты, зашел и выбрав самый удачно стоящий написал на нем свою фамилию. На следующий день пришел староста курса, увидел подписанный мольберт и не стал стирать надпись, а вместо этого подписал "Ушац" все остальные.
Шутка старосты студентами была оценена и понеслось.
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В студенческой библиотеке, на форзацах книг, фамилия автора книги через запятую дополнилась Ушацем, парты и стулья тоже стали собственностью Ушаца, студентки приносили красные нитки и в перерывах вышивали фамилию на шторах и тряпках для мела, гипсовые головы, шкафы, кафедры, унитазы (даже в женских туалетах) стали носить гордое звание "Ушац".
И вот, спонтанный советский мем вышел за пределы отдельно взятого учебного заведения.
Он стал появляться на памятниках архитектуры, причем не только в СССР, но и за рубежом. Он появился в мультфильмах и литературе, а у архитекторов появилась профессиональная присказка "Это просто Ушац какой-то!"
Он стал появляться на памятниках архитектуры, причем не только в СССР, но и за рубежом. Он появился в мультфильмах и литературе, а у архитекторов появилась профессиональная присказка "Это просто Ушац какой-то!"
В экранизации "Приключений Гекльберри Финна" 1972 года "Совсем пропащий" можно увидеть надпись "Ushatc".
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Метки: СССР архитектура забавное интересное мем факты
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