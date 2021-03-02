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ПФР подал в суд на 90-летнего жителя Кубани за то, что он «незаконно обогатился» на 25 тыс. рублей за 3 года

ПФР подал в суд на 90-летнего жителя Кубани за то, что он «незаконно обогатился» на 25 тыс. рублей за 3 года (1 фото)

Автор:
02 марта 2021 15:38
Метки: пенсии   пенсионер   пенсионный фонд   
558
1

Что случилось? В 2019 году при ликвидации отделения ПФР в Успенском районе выяснилось, что несколько десятков пенсионеров много лет получали выплаты по уходу за умершими иждивенцами. Из-за образовавшихся переплат Пенсионный фонд России начал предъявлять иски пожилым людям.

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Метки: пенсии   пенсионер   пенсионный фонд   
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14  комментариев
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12k
Объект реальности 3 часа назад
из зарплат сотрудников ПФР все компенсировать.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
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1k
kotkot 2 часа назад
Дык чë тут думать? Чинушки не оформили смерть, и получали бабло за умерших, а потом на стариков всë свалили...
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27k
Fat Lynx kotkot 6 минут назад
Это легко проверить, деньги перечисляют на карту и прокурорским не составит труда получить выписку по счету. Если на неё поступали деньги - тогда вопросы к пенсионеру, если нет - вопросы к ПРФ.
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30k
Korolev 2 часа назад
Зачем, вообще, свидетельство о смерти в ПФ носить? Есть ЗАГС и СМЭВ (система межведомственного взаимодействия). Пусть "договариваются". А то нашли до кого докопаться. Зла не хватает...
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30k
InfoVoin 2 часа назад
Увы, как судили за мешок картошки или початок кукурузы, так и поныне судят, и не нужно мне втирать что деньги не главное!
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771
Лучший Друг InfoVoin 2 часа назад
За три колоска!

Ой, какой русофобский комментарий
ты на кого батон крошишь, сталинист?

Ты, что, забыл, что ты на войне! Это же нападки на тою любимую власть дерипасок и роттенбергов! Ты же грудью встать должен на защиту рэжыма !
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30k
InfoVoin Лучший Друг 2 часа назад
Ты как на счёт азбуки морзе? Если кумекаешь, то держи ПНХДТЛ
и это ещё культурное ты словил от радиста.
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771
Лучший Друг InfoVoin 2 часа назад
Это что-то на украинском про путина?
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8k
СПКиНР InfoVoin 2 часа назад
"Глава "Нафтапремиум" Безруков получил условный срок по делу о хищении 3 млрд рублей"
https://tass.ru/proisshestviya/10803197https://tass.ru/proisshestviya/10803197

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158
Роман Свиридов 3 часа назад
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771
Лучший Друг Роман Свиридов 2 часа назад
Так вот, кто виноват в том, что в пфр денег нет! Оказывается, это недобросовестных пенсионеры!
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