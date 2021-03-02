Например, в Армавире в суд подали на 90-летнего Николая Гетмановского, который, по мнению ПФР, за три года «незаконно обогатился» на 25 тыс. 807 рублей. Рассмотрение этого иска пройдет 3 марта в селе Успенском.

Почему пенсионер получал эти деньги? Жена Гетмановского, на которую он получал выплаты с 2006 года, умерла в 2017-м. Мужчина принес в ПФР свидетельство о смерти супруги и получил выплату на погребение. По словам пенсионера, сотрудница ПФР приняла документы и сообщила, что больше никаких документов для прекращения выплат на умершую ей не нужно.

Позже Пенсионный фонд посчитал, что пенсионер все же должен был дополнительно уведомить организацию о смерти жены. Однако, каким образом, непонятно, так как никаких специальных форм уведомления фонд не установил.

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Какие документы должен был принести пенсионер? Депутат Государственной Думы Наталья Костенко заявила, что, по ее мнению, пенсионер все сделал правильно. ПФР не указывает отдельно социальные выплаты в своих выписках о ежемесячных начислениях пенсий, по которым можно было бы отследить изменения. Поэтому Гетмановский в силу возраста и не обратил внимания на размер выплат.

«Мы считаем, что пенсионер повел себя как добросовестный гражданин. С учетом мизерности выплаты (1,5 тыс. рублей) и преклонного возраста ее получателя, можно предположить, что пенсионер не обратил внимания на то, начисляется она [выплата] ему по-прежнему или нет», — отметила Костенко.

Кто виноват? Депутат добавила, что неоднократно обращалась в ПФР с просьбой установить специальную форму требуемых от пенсионеров уведомлений о прекращении социальных выплат в связи со смертью иждивенца, однако информации о разработке такого документа до сих пор не поступило. Из-за подобных неточностей суды часто становятся на сторону пенсионеров.

По мнению депутата, в случае с Гетмановским вина полностью лежит на сотрудниках Пенсионного фонда.

Что будет теперь? Юристы Костенко пообещали помочь пенсионерам составить отзывы на исковые заявления ПФР. Депутат рассказала, что за 1,5 года разбирательств некоторые пожилые люди уже умерли. Большинству из оставшихся жителей Кубани более 80 лет. Например, одинокий 87-летний Василий Кравцов должен вернуть Пенсионному фонду более 55 тыс. рублей переплат. В силу возраста и состояния здоровья он не сможет защитить свои права, поэтому ему помогут юристы.