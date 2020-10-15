"Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда

Пенсионный Фонд России — это такая организация, которая... просто... Это такая организация. Точка. К пенсионерам она имеет посредственное отношение.
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Курск режет правду-матку
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Метки: ПФР пенсионеры пенсионный фонд пенсия подборка прикол юмор
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Каждые отложенные 5000/месяц, дают 60000/год. За 10 лет, с процентами, вот тебе и прибавка к пенсии.
Хотя о чём это я...Путин пля, а ну накорми каждого
, и при этом еще и постоянно сидит на подсосе из бюджета. Сама живет на широкую при этом. И ничего не предъявишь! Если это не идеальная мафия- то я даже не знаю. Альфонсо Капоне и Лаки Лучано- просто дети малые.