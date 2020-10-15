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"Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда

"Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда (15 фото)

Автор:
15 октября 2020 11:41
Сообщество : Юмор
Метки: ПФР   пенсионеры   пенсионный фонд   пенсия   подборка   прикол   юмор   
1712
15

Пенсионный Фонд России — это такая организация, которая... просто... Это такая организация. Точка. К пенсионерам она имеет посредственное отношение.

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Метки: ПФР   пенсионеры   пенсионный фонд   пенсия   подборка   прикол   юмор   
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15  комментариев
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63
Сергей Час назад
Давно пора позаботиться о себе самим. Ах да, мы же СССР опять ждём. Платить налог с серой ЗП в 11 тысяч, нихера не делать(до обеда чешем левое яйцо,после обеда правое - планктон), а потом плакаться что пенсия маленькая.
Каждые отложенные 5000/месяц, дают 60000/год. За 10 лет, с процентами, вот тебе и прибавка к пенсии.
Хотя о чём это я...Путин пля, а ну накорми каждого
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1k
Alexander Сергей 57 минут назад
За 10 лет 600.000 р превратятся в макулатуру !
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4k
Сергей Борисов 8 минут назад
Не мной замечено, но я с рисунком согласен полностью.
Не мной замечено, но я с рисунком согласен полностью.
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7k
chichic1 20 минут назад
"Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда
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10k
* chichic1 7 минут назад
А чем вам такая же шутка из поста не понравилась? Вы решили просто повторить на бис?
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39k
Соломей 44 минуты назад
о, говноеды обеспокоились пенсией, ни разу не работав.каждый два месяца набрасывая по ПФР.
Ссылка www.youtube.com
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27k
LEPA 44 минуты назад
"Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда
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32k
Андрей Бертон 49 минут назад
Ссылка coub.com
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32k
Андрей Бертон 50 минут назад
Ссылка coub.com
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28k
Azesh 2 часа назад
это гигантская ОПГ, по сути: собирает дань со всех работающих в стране людей, причем законно
, и при этом еще и постоянно сидит на подсосе из бюджета. Сама живет на широкую при этом. И ничего не предъявишь! Если это не идеальная мафия- то я даже не знаю. Альфонсо Капоне и Лаки Лучано- просто дети малые.
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1k
No pasaran 2 часа назад
С другой стороны: у многих появился стимул дожить. Пусть даже назло ПФР
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2k
Евгений 2 часа назад
У них даже на логотипе писюн маленький, чего уж говорить о пенсиях.
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