Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на низкие пенсии

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в эфире программы Соловьёв.Live раскритиковала россиян, жалующихся на маленькие пенсии.





По ее словам, граждане совсем забыли, как жили в 90-е годы, ведь тогда вместо пенсий выдавали шприцы и мухоморы (!), и посему россиянам нужно радоваться, что сегодня их хотя бы выплачивают деньгами.





"Когда сейчас говорят — пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений", - заявила Симоньян.