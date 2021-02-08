Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на низкие пенсии

Говорит, сейчас лучше, чем в девяностые. Ведь тогда пенсии и вовсе выдавали шприцами и мухоморами.
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в эфире программы Соловьёв.Live раскритиковала россиян, жалующихся на маленькие пенсии.
По ее словам, граждане совсем забыли, как жили в 90-е годы, ведь тогда вместо пенсий выдавали шприцы и мухоморы (!), и посему россиянам нужно радоваться, что сегодня их хотя бы выплачивают деньгами.
"Когда сейчас говорят — пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений", - заявила Симоньян.
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Вполне ожидаемо эти слова вызвали бурную реакцию в Сети. Многие СМИ написали, что Симоньян раскритиковала россиян за жалобы о низких пенсиях. Но несколько часов спустя эти издания изменили заголовки на что-то вроде "Симоньян высказалась о пенсиях россиян". Оказалось, что главу RT неправильно поняли...
Однако народ было уже не остановить. Многие вспомнили, что тогда, в 90-е, и услуги ЖКХ были копеечными, а вот вспомнить про то, что пенсии совсем не выплачивались почему-то не смогли.
А лекарства?— Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 7, 2021
Которые для пенсионеров - очень важная часть расходов.
Многие лекарства за 20 лет подорожали в десятки раз.
Рост цен на них был выше роста размера пенсий.
Моя квартплата была 12.50, а зарплата учительницы 140...Теперь я как доцент получаю 15 000 - полставки, а квартплата с газом, отоплением и гор водой зимой примерно 7000. Вот и вся арифметика. Спасибо Симоньян , открыла мне глаза на мою счастливую жизнь...— Alla (@ipalla1) February 7, 2021
Именно. И проезд в транспорте. И имущественные налоги. И топливо. И курс валюты.— Nebulkin❌ (@nebulkin) February 7, 2021
Манипуляторы!
Пенсии задерживали, но они были. Отец даже выделял с каждой Пенсии внукам определенную сумму.— людмила надточий (@ljuka0312) February 7, 2021
Что характерно, ЖКХ тогда принадлежало государству и муниципалитетам, а не олигархам.— Алексей Ы (@FatAlexeo) February 7, 2021
«Шприцы и мухоморы вообще на работе раздавали, а за торговлю чурхелой на пляже в Адлере ни один мент тебя в околоток не имел права тащить».— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) February 7, 2021
К тому же М. Симоньян забывает вспомнить, что в советскую эпоху пожилым людям были гарантированы не только достойные пенсии, но и реальные социальные гарантии. Что же касается «нормального развития страны без потрясений», то оно возможно только при реализации программы КПРФ! pic.twitter.com/WmZNOFMqrk— Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) February 7, 2021
Хм...А выглядит так, как будто жила при Николае Первом. Это все шприцы и мухоморы виноваты.— Lana Koroleva (@LukeRussia) February 7, 2021
Гена, ты же долларовый миллионер и ты отлично встроился в эту систему! Прекрати рвать на себе Бриони!— Вашингтонский Обком (@_Fashington) February 7, 2021
Песков: государство не может в одночасье обеспечить всем высокие пенсии, нужно время.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 8, 2021
Вот как.
А украсть пенсионные накопления и повысить пенсионный возраст государство в одночасье смогло.
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надеюсь когда нибудь у этой стервы появится и совесть и человечность. Ну и ум, тоже не повредит.
И вообще - СКОЛЬКО ЗДЕСЬ УБЛЮДКОВ ИЗ ГОВНОУКРАИНЫ, выдают себя за россиян.
Сучня бандеровская сейчас вам всё по полочкам разложит. Уши не распускайте, а-то сами выродками станете.
Средняя нетто-пенсия (реальная пенсия) по старости в Германии 870 евро на 2019 год.
Средняя нетто-пенсия (реальная пенсия) по старости в России 15000 руб. на 2019 год.
Производительность труда в Германии в 1,5 раза выше. Т.е каждый рабочий производит в среднем в 1,5 раза больше товаров, работ и услуг.
Паритет покупательской способности между евро и рублем равен 2,5 с учетом курса. Т.е в Германии в среднем все дороже в 2,5 раза. Индекс рассчитывается всеми финансовыми организациями.
Считаем реальную разницу: 870 евро / 1,5 = 580 евро пенсия в германии с учетом разницы в производительности труда. Т.е столько бы получали немцы работая как в России, в 1,5 раза меньше производя продукции.
580 евро/ 2,5 = 232 евро. Т.е столько бы получали немецкие пенсионеры с учетом ценовой разницы на товары, работы и услуги, имея такие же цены как и в России.
232 евро*72 рубля (курс евро 2019 г.) = 16704 руб. фактически получают немцы с учетом производительности и ценовой разницы.
Т.е разница 10% совсем небольшая.
Хотя при этом, русский рабочий с учетом изложенных факторов получает на 25% зарплату меньше чем немецкий рабочий.
Отсюда мы видим и огромный дисбаланс в бюджете Пенсионного фонда России.
Резюме: Брутто-Зарплата в России должна быть не менее 60% от ВВП. Власть должна заставить бизнес увеличить зарплаты не менее чем на 20%. Иначе Пенсионному фонду придет ППЦ и никакое увеличение пенсионного возраста не поможет.
А то, что зарплаты мизерные - виноваты мы сами. Смотрим как "хомячков" бьют и злорадствуем. А они не хотят за 400-500 долларов вкалывать и 200 долларов на пенсии иметь. И средним классом с 17 тр не хотят быть. И жить в кредит, всю жизнь, не хотят.
А вообще пофиг - какие люди в стране, такие и пенсии.
В то время мать - з.п. 800-1200, отчим майор военный - вместе с пайковыми, секреткой и т.д. - 6600.
Да и интернет показывает - минимальный размер пенсии в 1998 - 234,2 рубля; средний - 399 рублей...
Вы сами твари страну развалили, ограбили население, а потом говорите - ну в 90-то хуже было.
Охренеть.
Вот жил-жил человек, честно трудился, все у него было хорошо, а потом встретил банду гопников, которые его избили, деньги отняли. Пока он в больнице лежал, квартиру на себя оформили. Он бомжевал, скитался по подворотням, голодал. Худо-бедно вылез из этой передряги, нашел работу, квартиру снял и тут встречает снова эту гопоту. А они ему говорят - ну видишь, не так уж ты херово живешь, когда мы у тебя квартиру отжали и покалечили, ты на помойке подъедался, а теперь вон и жилье снова есть и на хлеб с маслом хватает. Так что не ной... Вот это бл#дь логика!
И по пенсиям есть решение. Для любимых чурок: поработал в России,можешь на родине спокойно жить и получать пенсию от РФ и от местных властей.