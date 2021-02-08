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Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на низкие пенсии

Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на низкие пенсии (13 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 12:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 90-е годы   Маргарита Симоньян   видео   мнение   пенсии   политика   
2264
13
1

Говорит, сейчас лучше, чем в девяностые. Ведь тогда пенсии и вовсе выдавали шприцами и мухоморами.

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Метки: 90-е годы   Маргарита Симоньян   видео   мнение   пенсии   политика   
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7k
antonium Час назад
А как на счет того, чтобы депортировать Симоньян на историческую родину вместе с ее муженьком? Пусть там население учат жизни и снимают свои видосики. Они вообще кто такие? Одна редактор второсортного телеканала, второй автор и ведущей программы для умственно отсталых. Но оба миллионеры, учат как жить нищее население. Пусть едут в Армению и там пенсионерам рассказывают сказки свои.
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5k
Trenzel2003 4 минуты назад
Зато эта паразитка, от слова глиста, не будет жаловаться на совесть. У нее совести нет.
надеюсь когда нибудь у этой стервы появится и совесть и человечность. Ну и ум, тоже не повредит.
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4k
Сергей 4 минуты назад
Очередной пропа-гандон обосрамшись.они в своих истериках порой так увлекаются,что как говорится "и тут Остапа понесло".
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1k
Скальпы Гуронов 5 минут назад
Не врите, твари, они не говорила, что жаловаться нельзя.
И вообще - СКОЛЬКО ЗДЕСЬ УБЛЮДКОВ ИЗ ГОВНОУКРАИНЫ, выдают себя за россиян.
Сучня бандеровская сейчас вам всё по полочкам разложит. Уши не распускайте, а-то сами выродками станете.
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−14
Михаил 5 минут назад
Так-с, щас посчитаем:

Средняя нетто-пенсия (реальная пенсия) по старости в Германии 870 евро на 2019 год.

Средняя нетто-пенсия (реальная пенсия) по старости в России 15000 руб. на 2019 год.

Производительность труда в Германии в 1,5 раза выше. Т.е каждый рабочий производит в среднем в 1,5 раза больше товаров, работ и услуг.

Паритет покупательской способности между евро и рублем равен 2,5 с учетом курса. Т.е в Германии в среднем все дороже в 2,5 раза. Индекс рассчитывается всеми финансовыми организациями.

Считаем реальную разницу: 870 евро / 1,5 = 580 евро пенсия в германии с учетом разницы в производительности труда. Т.е столько бы получали немцы работая как в России, в 1,5 раза меньше производя продукции.

580 евро/ 2,5 = 232 евро. Т.е столько бы получали немецкие пенсионеры с учетом ценовой разницы на товары, работы и услуги, имея такие же цены как и в России.

232 евро*72 рубля (курс евро 2019 г.) = 16704 руб. фактически получают немцы с учетом производительности и ценовой разницы.

Т.е разница 10% совсем небольшая.

Хотя при этом, русский рабочий с учетом изложенных факторов получает на 25% зарплату меньше чем немецкий рабочий.

Отсюда мы видим и огромный дисбаланс в бюджете Пенсионного фонда России.

Резюме: Брутто-Зарплата в России должна быть не менее 60% от ВВП. Власть должна заставить бизнес увеличить зарплаты не менее чем на 20%. Иначе Пенсионному фонду придет ППЦ и никакое увеличение пенсионного возраста не поможет.
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13k
Hairy. 6 минут назад
Всё-таки у сказочного определенно есть талант: все кто вокруг него вращаются, чудесным образом превращаются в отборнейшее дерьмо, если таковым не были изначально.
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937
Андрей Манахов 7 минут назад
Паразитка выползла топить за бункерного ублюдыша.
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269
Lexx Ako 8 минут назад
Во как у бабы (Дай Бог ей здоровья!) снесло башню от шального лавандоса "Крыма"!
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37k
Элек Мек 10 минут назад
Ей можно нести такую хунью,она у Вовы на подсосе.
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4k
Сергей 11 минут назад
Некоторые высказавания данной(патриотки)к стати с помощью таких вот слово "патриот" становится нарицательным,в бронзе отливать надо,и ей же по башке.
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39k
doker 13 минут назад
Да права Симоньян - пенсии у нас неплохие, около 40-50% от средней зарплаты.
А то, что зарплаты мизерные - виноваты мы сами. Смотрим как "хомячков" бьют и злорадствуем. А они не хотят за 400-500 долларов вкалывать и 200 долларов на пенсии иметь. И средним классом с 17 тр не хотят быть. И жить в кредит, всю жизнь, не хотят.
А вообще пофиг - какие люди в стране, такие и пенсии.
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876
Геннадий Николаевич Казаков 15 минут назад
По такой логике я могу объяснить почему Маргариточке нужно отправить на пилораму, пускай даже международную
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1k
Сашкин 17 минут назад
Какая же она тупая мразь.
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7k
_Giorgio_ 20 минут назад
Опять - надо подождать
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605
Ermak 24 минуты назад
Похоже что эта идиотка чересчур увлекается шприцами и мухоморами...
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225
dacent Полчаса назад
Какое событие, какая-то армянская проститутка что-то вякнула, ну прям повод для обсуждения.
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5k
geg13 Полчаса назад
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12k
aalexey3 40 минут назад
Тварь пропагандонская! В 1998 пенсия покойной матери 5 000 руб., квартплата 800 руб. В 2015 (перед её смертью) пенсия (вместе с инвалидностью и выплатами за ветерана труда) 15 000 руб., квартплата 5000 руб. Итого: Пенсия выросла в ТРИ раза, а ЖКХ в ШЕСТЬ!!! раз. Вот вам и рост в реальном выражении. То-же самое по бензину, хлебу, водке, продуктам...
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326
Константин aalexey3 22 минуты назад
Это что за пенсия такая в 98-м 5000?
В то время мать - з.п. 800-1200, отчим майор военный - вместе с пайковыми, секреткой и т.д. - 6600.
Да и интернет показывает - минимальный размер пенсии в 1998 - 234,2 рубля; средний - 399 рублей...
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2k
Ilya Volodin Константин 20 минут назад
Не мешайте человеку врать :)
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1k
Димон aalexey3 16 минут назад
Мой отец подполковник запаса, пенсия до 2000 года была 1500р. у вас мать министром была чтоли? что-то вы тут нулем то ошиблись видимо.
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12k
aalexey3 Димон 7 минут назад
Вы с Константином братья? Или у вас методичка одна? Вот лень искать просто, квитки ещё лежат и по пенсии, и по квартплате...
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8k
harlamov 41 минуту назад
В СССР нормальные пенсии были. И не было таких расходов на комуналку. И возраст пенсионный был 55 и 60 лет.
Вы сами твари страну развалили, ограбили население, а потом говорите - ну в 90-то хуже было.
Охренеть.
Вот жил-жил человек, честно трудился, все у него было хорошо, а потом встретил банду гопников, которые его избили, деньги отняли. Пока он в больнице лежал, квартиру на себя оформили. Он бомжевал, скитался по подворотням, голодал. Худо-бедно вылез из этой передряги, нашел работу, квартиру снял и тут встречает снова эту гопоту. А они ему говорят - ну видишь, не так уж ты херово живешь, когда мы у тебя квартиру отжали и покалечили, ты на помойке подъедался, а теперь вон и жилье снова есть и на хлеб с маслом хватает. Так что не ной... Вот это бл#дь логика!
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40k
кот 46 минут назад
Скрин опроса ч Телеграме. Опрошено 16043 человека и основное: в Телеге нельзя иметь несколько аккаунтов. 1 телефон - 1 акк
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443
Ult Mult кот Полчаса назад
Достоверность что-то на уровне 0. Проведите опрос в телеграмм канале ОМОНа, там за Путина будет 99%, в канале КПРФ - 99% за Зюганова. Какие-либо более или менее адекватные данные, можно получить опрашивая все слои населения во всех регионах страны, а никак не в ангажированной в ту или иную сторону группе в телеге или еще где-то.
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9
Сторонний наблюдатель 46 минут назад
"Когда сейчас говорят пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений" - жалко что весь рост сожрет инфляция, как и до этого. Россия в состоянии демографического перехода, рождаемость падает продолжительность жизни растёт, количество пенсионеров растёт, нагрузка на ПФР с их дворцами растёт, единственное что остается это индексировать по инфляции и повышать налоги, либо пенсионный возраст. Это проблема солидарной пенсионной системы и наша власть не спешит её решать, правда проблема от этого не исчезнет, а будет только расти.
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1k
Лёха Сторонний наблюдатель 39 минут назад
Власть решает демографическую проблему,запуская в Россию азиатов. Аулами.
И по пенсиям есть решение. Для любимых чурок: поработал в России,можешь на родине спокойно жить и получать пенсию от РФ и от местных властей.
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