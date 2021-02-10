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Симоньян обещает доплачивать пенсионерам из своего кармана

Симоньян обещает доплачивать пенсионерам из своего кармана (7 фото)

Автор:
10 февраля 2021 01:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   Симоньян   деньги   запретить   пенсии   платформы   политика   твиттер   
865
7
Это на неё так подействовали истории пенсионеров в соцсетях.
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Метки: Instagram   Симоньян   деньги   запретить   пенсии   платформы   политика   твиттер   
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А я несу пакетик 44 минуты назад
хватит икрой меряться. Реально, смотреть на вещи надо, пенсионеры обижены!!!
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Свирепый Бамбр Час назад
Инфошлюшка!
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Михаил Мосягин

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