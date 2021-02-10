Симоньян обещает доплачивать пенсионерам из своего кармана

Это на неё так подействовали истории пенсионеров в соцсетях.
Недавно Маргарита Симоньян объяснила россиянам, почему не стоит жаловаться на низкие пенсии. Говорит, надо ещё немного потерпеть, скоро пенсии подрастут. И не стоит забывать, что в 90-х пенсий вообще, можно сказать, не было. После таких слов в Instagram Маргариты набежали пенсионеры и стали жаловаться на низкие пенсии. Во всяком случае, так пишет сама Симоньян.
Истории пенсионеров из комментов "разорвали ей сердце", поэтому Симоньян решила платить дополнительную пенсию всем подписанным на неё пенсионерам каждый месяц из честно заработанных на пару с Кеосаяном гонораров. Выплаты дополнительных пособий начнутся после проверки Маргаритой данных обратившихся пенсионеров.
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Иностранные платформы в России должны быть закрыты.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 9, 2021
Администрация соцсети порыв главы RT не оценила и заблокировала пост невиданной щедрости в "семейном инста-бложике" с аудиторией в 280 тыс. человек. Причина удаления: спам. Но подписчики Маргариты считают, что всему виной зависть наших иностранных партнёров.
В связи с блокировкой поста Симоньян призвала к закрытию иностранных платформ в России. Примечательно, что этот призыв она написала на иностранной платформе с иностранного устройства.
В связи с блокировкой поста Симоньян призвала к закрытию иностранных платформ в России. Примечательно, что этот призыв она написала на иностранной платформе с иностранного устройства.
Всё понятно: инстаграм заблокировал пост, значит теперь помочь не получится...— Ark (@ArkAplombov) February 9, 2021
Из-за удаления поста Симоньян не стала отказываться от своих слов, в новом посте она сообщила, что предложение в силе. Так что все пенсионеры с маленькой пенсией за надбавкой могут обратиться по адресу https://www.instagram.com/_m_simonyan_. Кстати, интересно, какой размер пенсии будет считаться маленьким и сколько ежемесячных выплат осилит семейный бюджет главреда RT?
А что касается слов Симоньян о том, что раньше пенсия была и того меньше, то тут подъехало любопытное мнение одного эксперта. "МК" взял комментарий у кандидата экономических наук, эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева. Он предложил выразить доход пенсионеров с "хорошей "средней" пенсией" в банках красной икры. В начале 90-х 145-граммовая банка икры стоила 4,20 руб. На среднюю пенсию можно было купить 30 банок икры. В 2020 году средний размер пенсии в России составлял около 14 тыс. рублей, а икра стоит от 300 до 2000 рублей за банку. Значит пенсионер может себе позволить 35 банок дешёвой икры или 7 банок самой дорогой. К этому расчёту эксперт добавил, что если ввести фактор доступности продукта, то результат будет точно не в пользу начала 90-х. А вы как считаете?
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