Симоньян обещает доплачивать пенсионерам из своего кармана

А что касается слов Симоньян о том, что раньше пенсия была и того меньше, то тут подъехало любопытное мнение одного эксперта. "МК" взял комментарий у кандидата экономических наук, эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева. Он предложил выразить доход пенсионеров с "хорошей "средней" пенсией" в банках красной икры. В начале 90-х 145-граммовая банка икры стоила 4,20 руб. На среднюю пенсию можно было купить 30 банок икры. В 2020 году средний размер пенсии в России составлял около 14 тыс. рублей, а икра стоит от 300 до 2000 рублей за банку. Значит пенсионер может себе позволить 35 банок дешёвой икры или 7 банок самой дорогой. К этому расчёту эксперт добавил, что если ввести фактор доступности продукта, то результат будет точно не в пользу начала 90-х. А вы как считаете?