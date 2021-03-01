В Китае люк застал врасплох мальчика, бросившего петарду в канализацию

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Шестилетний мальчик чуть не погиб, когда бросил петарду в канализацию. В ходе рискованного эксперимента люк подлетел и приземлился на малолетнего испытателя.
Инцидент произошел 22 февраля в городе Сиань. Любопытный школьник с переломом таза и многочисленными синяками был доставлен в больницу.
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