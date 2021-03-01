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В Китае люк застал врасплох мальчика, бросившего петарду в канализацию

В Китае люк застал врасплох мальчика, бросившего петарду в канализацию (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 08:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: взрыв   видео   китай   люди   петарда   
1750
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Шестилетний мальчик чуть не погиб, когда бросил петарду в канализацию. В ходе рискованного эксперимента люк подлетел и приземлился на малолетнего испытателя.

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Метки: взрыв   видео   китай   люди   петарда   
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28  комментариев
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392
Лебовски 2 часа назад
Самонаводящийся люк с ИИ. Месть бывает не только холодной, но и тяжелой. Но мелкого жаль.
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7k
Tamdima 3 минуты назад
Столько таких видео именно из Китая. У них там видимо особенное питание и поэтому говно в трубах выделяет взрывоопасные горючие смеси
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1k
Владимир Теленков 23 минуты назад
какой мощности заряд???
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36k
Нейтралитет Владимир Теленков 18 минут назад
Корсар 10
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1k
Александр Владимир Теленков 13 минут назад
там пары скорее всего были какие то были
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2k
Raf Полчаса назад
Для пущего эффекта уходить с люка не надо было!
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8k
Алексей Полчаса назад
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5k
NeDron Полчаса назад
Судя по количеству подобных видео из Китая это у них такая национальная забава: полет на канализационном люке.
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75
PLATON Полчаса назад
мой день сегодня сделан + пост о психиатрии
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75
PLATON Полчаса назад
не представляю а что в домах там после такого,толчки с потолка выковыривают !?
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162
Олег Пальчик Полчаса назад
Награда нашла героя.
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9k
Rihovich 41 минуту назад
Видимо китайские 3,14здюки так задолбали канализационные люки, что те решили дать отпор!
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168
Виктор 49 минут назад
Урок навсегда.
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1k
Николай 52 минуты назад
Теперь мне стало интересно: «Почему наши канализации не взрываются и люки не летают?!»
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75
PLATON Николай Полчаса назад
наш народ в кусты и за гаражи слабицца,а там сквозняк и воздух свеж !
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30k
Alex Час назад
Мгновенная карма
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75
PLATON Час назад
ОНИ ТАМ ЧЁ !? ОПОСЛЯ УХАНЬСКИХ МЫШЕЙ ЛЕТУЧИХ НИТРОГЛИЦИРИНОМ СЕРЮТ !?
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75
PLATON Час назад
А ТАКИ КАРМА ЗЛАЯ СЦУКО
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16
Юрий Алматы PLATON 47 минут назад
В любых колодцах скапливается газ, т.к. он тяжелей воздуха, а в канализационных он еще и образуется.
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75
PLATON Юрий Алматы 43 минуты назад
ДА У НИХ КАКОЙ ТО ОСОБЫЙ ГАЗ-СПЛОШ СЕРОВОДОРОД ПО ХОДУ,ЛЮТО ВЗРЫВООПАСЕН.
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75
PLATON 40 минут назад
хотя метан тоже рвёт не плохо...
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934
Max Час назад
Смотрю в Китае тоже с малолетними дебилоидами проблема. Мы в детстве тоже резвились, но новомодные тренды распространялись без соцсетей гораздо медленней.
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3k
Доктор Ботов Час назад
Вот родители-то посмеются, когда придут счета за лечение и штрафы -- за причинённый ущерб.
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5k
Игорь 2 часа назад
Китайская национальная забава
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