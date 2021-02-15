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Необычные подземные жилища китайцев

Необычные подземные жилища китайцев (24 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 08:07
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   дома   жизнь   китай   подземные жилища   фото   
577
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Вид с воздуха дает возможность увидеть китайскую деревню, где люди жили в подземных «ямных дворах» в течение примерно четырех тысячелетий.

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Метки: видео   дома   жизнь   китай   подземные жилища   фото   
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Дядя Витя Час назад
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