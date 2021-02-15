Необычные подземные жилища китайцев

Ну ладно, сейчас конечно живут очень немногие китайцы, это уже больше туристическая достопримечательности. Но раньше вот так жило много народа. В чем тут экономия? Строительный материал? Так прокопать и укрепить такую пещеру тоже не просто так. А холодина, сырость? Нигде не видел подобные тенденции в народных традициях в настолько больших масштабах. В горах - да, но не под землей же в ямах.



Давайте узнаем подробнее про эту традицию и может быть найдем ответы на эти вопросы...





Удивительная многовековая традиция коренного населения в Центральном Китае заключается в том, что они не строят свои дома в традиционном смысле слова. Вместо этого они живут под землей, выкапывая свои жилища в земле. Данной традиции насчитывается более 4000 лет. Такие дома можно увидеть в городе Санменхи в провинции Хэнань, где серия подземных жилищ в составляет около 10 000 домов.