Во время работы в китайском парке развлечений рухнул аттракцион - момент падения попал на видео

Один из пассажиров "вращающегося колеса" снимал полет на камеру, когда корзины с людьми стали срываться с петель и падать на землю.
Трагедия произошла в китайской провинции Хунань. По словам очевидцев, которые стояли в очереди за билетами, скорость вращения аттракциона стала внезапно увеличиваться, что и привело в конце концов к аварии.
В результате инцидента пострадало 16 человек, которые с разными травмами были доставлены в местные клиники. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в субботу, 13 февраля, во второй день лунного года по китайскому календарю. В это время в парках развлечений всегда много людей, потому среди пострадавших были не только те, кто находился непосредственно в креслах аттракциона, но и зеваки, наблюдающие за полетом.
This is horrible. Prayers for those who were on the ride. 🙏🏼🙏🏼— मटकती आत्मा (@Matakti_Aatma) February 13, 2021
Аттракционы прошли проверку месяц назад и были абсолютно исправны. Механический сбой, как сообщила дирекция парка развлечений, произошел в момент работы техники.
Между тем, похожие аварии случались и раньше. В 2014 году 12-летняя девочка получила травму при падении с качелей, а в 2017 году 20 человек были серьезно травмированы в Ганьсу в результате обрушения аттракциона.
Между тем, похожие аварии случались и раньше. В 2014 году 12-летняя девочка получила травму при падении с качелей, а в 2017 году 20 человек были серьезно травмированы в Ганьсу в результате обрушения аттракциона.
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