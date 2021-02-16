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Сообщество Треники&Вареники 2451 пост • 1030 подписчиков подписаться
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Во время работы в китайском парке развлечений рухнул аттракцион - момент падения попал на видео

Во время работы в китайском парке развлечений рухнул аттракцион - момент падения попал на видео (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 09:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аттракционы   видео   китай   парк развлечений   трагедия   
1915
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Один из пассажиров "вращающегося колеса" снимал полет на камеру, когда корзины с людьми стали срываться с петель и падать на землю.

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Метки: аттракционы   видео   китай   парк развлечений   трагедия   
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Алексей 2 часа назад
На Алиэкспресс карусель купили
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23k
Григорий 10 минут назад
Карусель, карусель, кто успель тот присель...
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1k
Unknown 16 минут назад
КИТАЙСКИЙ атракцион и качество + известная дикая коррупция... Этим всё сказано...
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58
Edvard Suchkov Час назад
К-качество.
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