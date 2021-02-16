Во время работы в китайском парке развлечений рухнул аттракцион - момент падения попал на видео

Аттракционы прошли проверку месяц назад и были абсолютно исправны. Механический сбой, как сообщила дирекция парка развлечений, произошел в момент работы техники.

Между тем, похожие аварии случались и раньше. В 2014 году 12-летняя девочка получила травму при падении с качелей, а в 2017 году 20 человек были серьезно травмированы в Ганьсу в результате обрушения аттракциона.