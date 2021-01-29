Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов

Когда начало клевать, Роберту понадобилось несколько минут и помощь товарища, чтобы только вытащить улов из воды. Оказалось, что на крючок ему попался гигантский веслонос, который в длину достигал почти двух метров, и, по словам рыбака, весил более 50 килограммов.



Измерить точный вес рыбы у Роберта не было возможности, но он считает, что рыба была весом около 60 килограммов и определенно побила бы государственный рекорд (47 килограммов) и была близка к международному рекорду, который составляет 68 килограммов. Несмотря на то, что взрослые особи веслоносов могут достигать 50 килограммов, такие большие экземпляры попадались людям очень редко.