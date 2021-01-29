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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 334 поста • 214 подписчиков подписаться
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Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов

Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 08:42
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: в мире   видео   люди   рекорд   рыба   рыбак   рыбалка   фото   
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В длину она достигала почти двух метров.

Источник:

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Метки: в мире   видео   люди   рекорд   рыба   рыбак   рыбалка   фото   
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383
Рафаэль 2 часа назад
Классно когда такую большую рыбу отпускают!!!
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