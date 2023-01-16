В соцсетях пытаются решить простой математический пример

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Пост с лёгкой задачкой набрал аж 60 тысяч комментариев. Интернет-пользователи разделились во мнениях и никак не могут согласиться друг с другом.
В соцсетях постоянно ищут, из-за чего бы поспорить или поругаться. И даже простейший математический пример может стать камнем преткновения. Конкретно эта задачка собрала "математиков" со всего мира, которые разделились на два лагеря и пытаются доказать друг другу, что именно их ответ правильный. 1 или 4?
Математики тут?
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Метки: задача математика пример разомни мозги соцсети спор
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б) 36:3*2=24
в) 24:6=4
Итог: 4
Действия:
36/3=12
8-6=2
12*2=24
24/6=4
Все, ничего сложного.
То как раз и получается повод для срача
Потому что опущенный знак умножения перед скобкой, скажем так, больше " притягивает" рядом стоящие выражения.
Строго в правилах этого не сказано. Но одновременно с этим в правилах (ГОСТ Р 54521) чётко прописано, что знак умножения можно опускать только в том случае, если выражение остаётся однозначно понятным. То есть конкретно для этого примера, где только цифры используются, нормальный математик вообще бы не стал опускать знак умножения. Просто потому что опускание знака умножения в чисто числовом примере однозначно вызывает путаницу: в таком случае не отличишь смешанную дробь от числа умноженного на дробь.
В примерах с неизвестными, переменными, функциями уже иначе.
Простой пример: 2а/2а будет 1 или а в квадрате? Если бы знак умножения стоял, то 2*а/2*а было бы а^2, но в записи "2а/2а" уже не так, ведь чисто синтаксически два яблока делим на два яблока получаем единицу.
Правило, задающее порядок выполнения действий в выражениях со скобками, формулируется так: сначала выполняются действия в скобках, при этом также по порядку слева направо выполняется умножение и деление, затем – сложение и вычитание.
Значит, единственный правильный ответ 4.