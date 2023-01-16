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В соцсетях пытаются решить простой математический пример

В соцсетях пытаются решить простой математический пример

Автор:
16 января 2023 09:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: задача   математика   пример   разомни мозги   соцсети   спор   
2883
2

Пост с лёгкой задачкой набрал аж 60 тысяч комментариев. Интернет-пользователи разделились во мнениях и никак не могут согласиться друг с другом.

В соцсетях постоянно ищут, из-за чего бы поспорить или поругаться. И даже простейший математический пример может стать камнем преткновения. Конкретно эта задачка собрала "математиков" со всего мира, которые разделились на два лагеря и пытаются доказать друг другу, что именно их ответ правильный. 1 или 4?


Математики тут?

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Метки: задача   математика   пример   разомни мозги   соцсети   спор   
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50  комментариев
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2k
Диагноз Час назад
Может 4?
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47k
Андрей 9 минут назад
А где х, где у?
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412
Dima Udo 19 минут назад
4
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22k
Mike Miller 19 минут назад
Чтобы нагляднее было
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234
LiRiK_SaN 23 минуты назад
4 - ок, но если сначала раскрыть скобки. то получится 36 : (24-18) , то есть 36: 6 = 6..... и 6/6=1...... так что путаница всё же есть )
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641
Bassreflex Полчаса назад
Перепись гамунитариев? )))
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2k
LK Полчаса назад
Неправильная формулировка задачи. Чисто для генерации срача. Знак делени в дроби, пропущенный знак умножения. В таких случаях нет конеретного правила очередности действий. Такая очередность в принципе может быть использована (Есть, например, в задачниках Сканави), но это исключительно автрский прием, не являющийся правилом и требует предварительного разъяснения. А в таком случае - это задача про черное блестящее на шкафу стоящее.
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2k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
а) (8-6)=2
б) 36:3*2=24
в) 24:6=4
Итог: 4
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1k
Вир Норин Полчаса назад
Вызывайте JavaScript :)
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31k
Юр21 Полчаса назад
4
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3k
Александр Полчаса назад
Если все делать слева-направо то 4!
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6k
Asurendra Полчаса назад
4 правильны ответ.
Действия:
36/3=12
8-6=2
12*2=24
24/6=4
Все, ничего сложного.
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10k
MUZSER Полчаса назад
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2k
Константин Каштанов 37 минут назад
1.

Потому что опущенный знак умножения перед скобкой, скажем так, больше " притягивает" рядом стоящие выражения.
Строго в правилах этого не сказано. Но одновременно с этим в правилах (ГОСТ Р 54521) чётко прописано, что знак умножения можно опускать только в том случае, если выражение остаётся однозначно понятным. То есть конкретно для этого примера, где только цифры используются, нормальный математик вообще бы не стал опускать знак умножения. Просто потому что опускание знака умножения в чисто числовом примере однозначно вызывает путаницу: в таком случае не отличишь смешанную дробь от числа умноженного на дробь.

В примерах с неизвестными, переменными, функциями уже иначе.
Простой пример: 2а/2а будет 1 или а в квадрате? Если бы знак умножения стоял, то 2*а/2*а было бы а^2, но в записи "2а/2а" уже не так, ведь чисто синтаксически два яблока делим на два яблока получаем единицу.
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7k
Николай 37 минут назад
4
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122
skazz 40 минут назад
По началу тоже 1 получилось. Если при делении/умножении плюс или минус закрывают в скобки, это значит что это будет приоритетной операцией. Т.е. Мы из 8 вычитаем 6,получаем 2. Но я потом 3 множил на 2, а потом уже 36 делил на 6, получив 6 и 6 разделив на 6 получил 1, но ведь после решения того что в скобках мы начинаем не с середины, ведь скобки решены. Начинаем сначала. Т.е. 36 делим на 3, получаем 12, умножаем уже на 2, и затем полученные 24 делим на 6, в итоге 4.
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15k
Совранский 40 минут назад
Почитал комменты - аж приятно стало!
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11k
El Niño 43 минуты назад
Хватит спорить.

Правило, задающее порядок выполнения действий в выражениях со скобками, формулируется так: сначала выполняются действия в скобках, при этом также по порядку слева направо выполняется умножение и деление, затем – сложение и вычитание.

Значит, единственный правильный ответ 4.
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3k
San_Fajanse 44 минуты назад
однозначно 4, других вариантов нет, только если порядок действий по своему усмотрению применять
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3k
Дмитрий 48 минут назад
4
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−3
Александр Шевченко 48 минут назад
2x2 = четыре, знает каждый в этом мире.
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