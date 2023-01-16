В соцсетях пытаются решить простой математический пример

В соцсетях постоянно ищут, из-за чего бы поспорить или поругаться. И даже простейший математический пример может стать камнем преткновения. Конкретно эта задачка собрала "математиков" со всего мира, которые разделились на два лагеря и пытаются доказать друг другу, что именно их ответ правильный. 1 или 4?