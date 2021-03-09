Когда отправил жену в магазин за хлебом

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Мужчина послал жену в магазин за хлебом и по её возвращению был крайне удивлен количеству товаров в чеке. Ох уж эти спонтанные покупки.
А вы часто совершаете спонтанные покупки?
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