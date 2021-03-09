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Когда отправил жену в магазин за хлебом

Когда отправил жену в магазин за хлебом (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   магазин   покупки   прикол   хлеб   
299
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Мужчина послал жену в магазин за хлебом и по её возвращению был крайне удивлен количеству товаров в чеке. Ох уж эти спонтанные покупки.

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Метки: Юмор   видео   магазин   покупки   прикол   хлеб   
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5  комментариев
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2k
il16 Час назад
Поэтому я и хожу в Ашан без жены. Со списком в руках.
Получается и экономичнее, и в 2 раза быстрее.
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17k
SolomonA 47 минут назад
Ну хлеб-то она купила! Хуже, когда потом еще и самому надо за хлебом идти...
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178
Rakkaus Час назад
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701
Шурман Час назад
У нас так в неделю по 2 раза , в субботу покупаем минимум на 120 евро и среди недели еще что то докупаем на евров 60 :)
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8k
Атеист Час назад
А я дома продумываю че надо и иду четко по списку. +1-2 товара могут быть случайные, но это в основном сладости всякие, так сказать.. для разнообразия))
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