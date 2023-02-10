Кто в супермаркет ходил, тот в цирке не смеётся

Чем же могут порадовать магазины теперь? Тем же, чем и тогда, но теперь ещё и с антискидкой без карты. Что это такое? Добро пожаловать в пост. Под прицел попали следующие гиганты: Лента, Пятёрочка, Магнит.

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1. Лента 0 Источник:

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2. 365 дней в рассоле? Не перебор ли? 0 Источник:

3. Дизайнер в Ленте слегка... 0 Источник:

4. Артемий, это ты такое гуано креативишь? 0 Источник:

5. Детские товары 0 Источник:

6. Без пузыря падежи не заходят 0 Источник:

7. ? 0 Источник:

8. Всё ещё в Ленте. Можно продать без карты? 0 Источник:

9. Что происходит? 0 Источник:

10. Магнит, ну ты чего? 0 Источник:

11. Где таких работников находят? 0 Источник:

12. Будьте как Пятёрочка! Они берут на работу филологов 0 Источник:

13. Самара... 0 Источник:

14. Ядрёные специи 0 Источник:

15. З — забота 0 Источник:

16. Зайка из Пятёрочки 0 Источник: