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Кто в супермаркет ходил, тот в цирке не смеётся

Кто в супермаркет ходил, тот в цирке не смеётся

Автор:
10 февраля 2023 18:10
Сообщество : Юмор
Метки: Магнит   Прикол   Пятёрочка   Юмор   лента   подборка   супермаркеты   
2195
18
Чем же могут порадовать магазины теперь? Тем же, чем и тогда, но теперь ещё и с антискидкой без карты. Что это такое? Добро пожаловать в пост. Под прицел попали следующие гиганты: Лента, Пятёрочка, Магнит.
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Метки: Магнит   Прикол   Пятёрочка   Юмор   лента   подборка   супермаркеты   
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16  комментариев
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Какой же он зайка, когда олень? Всё верно.. )
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29
AnSal 6 минут назад
Лента
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565
Николай Пауков 7 минут назад
Меня сегодня супермаркет Спар порадовал беспонтовыми огурцами по 389р за кг....
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4k
Peter Griffin 41 минуту назад
"Пакет нужен,фраер?"
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73k
Viktor 45 минут назад
Зайка конкретная, век воли не видать!

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5k
Али Ди 50 минут назад
После терактов в московском метро, еду и напротив реклама лекарства " Если вас разрывает на части примите Персен"
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64k
Татьяна Юсова Час назад
А тут что не так? От 16 руб. минус 25% получается 12 руб. Всё правильно.
Или тут что-то другое?
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3k
poбт Час назад
че не так? минус на минус дают плюс

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93
Sebastian Snork Snorkoff Полчаса назад
В программе кто-то накосорезил при вводе данных. А дальше всё само автоматически посчиталось.
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