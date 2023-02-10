Кто в супермаркет ходил, тот в цирке не смеётся

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Чем же могут порадовать магазины теперь? Тем же, чем и тогда, но теперь ещё и с антискидкой без карты. Что это такое? Добро пожаловать в пост. Под прицел попали следующие гиганты: Лента, Пятёрочка, Магнит.
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Новости партнёров
Или тут что-то другое?
Понятно, что "корм влажный" и "курица в подливе".
Но вот пишут все вместе..
Им и зп обещают индексировать в 0,8 раза, радуются