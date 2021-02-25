Что ты вообще такое?

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Знак с лосем, конечно, зачётный ^_^
Однажды в метро
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Обитатели последних этажей знают секрет этих сантехнических изысков, но упорно продолжают молчать
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Метки: wtf Юмор необъяснимое подборка прикол что ты такое
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