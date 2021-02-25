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Уволенная из сериала "Мандалорец" Джина Карано дала первое интервью

Уволенная из сериала "Мандалорец" Джина Карано дала первое интервью (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 февраля 2021 13:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джина Карано   видео   звездные войны   знаменитости   мандалорец   скандал   соцсети   увольнение   
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Актриса и бывший боец MMA Джина Карано , сыгравшая Кару Дюн в "Мандалорце", дала первое большое интервью после недавнего скандального увольнения из сериала. В видео ниже Джина рассказала о запугивании и о том, как дочерняя студия компании Disney — Lucasfilm отказалась от дальнейшего сотрудничества с ней.

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Метки: Джина Карано   видео   звездные войны   знаменитости   мандалорец   скандал   соцсети   увольнение   
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5k
SuperTroll Час назад
Красивая, сильная женщина. Те кто решили травить ее просто дауны
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1k
Roman 21 минуту назад
Нахер Мандалорца, хотя и очень понравился. Студии конечно будет не тепло не холодно, я его смотрел в сети )))
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 23 минуты назад
боюсь это только первый звоночек в начавшейся эпохи "агрессивной тотальной тупой толерантности".
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Пусть к нам приезжает у Бондарчука сниматься.
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199
В. Л. Час назад
Работай, сестра!!!
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35k
dima423 2 часа назад
Да подавала бы на них в суд... по моему вполне выигрышное дело, особенно если присяжные будут...не знаю рассматривают ли они там подобные дела)
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395
beshh dima423 38 минут назад
К сожалению нет. В контрактах всё чётко прописано, не докапаться.
Кроме того в США киноиндустрия оккупирована евреями, поэтому приплетать холокост к политическим высказываниям, мягко говоря, не очень умно. Да и перебор вообще-то.
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