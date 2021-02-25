Уволенная из сериала "Мандалорец" Джина Карано дала первое интервью

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Актриса и бывший боец MMA Джина Карано , сыгравшая Кару Дюн в "Мандалорце", дала первое большое интервью после недавнего скандального увольнения из сериала. В видео ниже Джина рассказала о запугивании и о том, как дочерняя студия компании Disney — Lucasfilm отказалась от дальнейшего сотрудничества с ней.
38-летняя актриса рассказала о травле со всех сторон и двойных стандартах Disney
Полная версия интервью на английском языке
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Кроме того в США киноиндустрия оккупирована евреями, поэтому приплетать холокост к политическим высказываниям, мягко говоря, не очень умно. Да и перебор вообще-то.