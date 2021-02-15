Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё

По словам актрисы, после увольнения из «Мандалорца» она стала свободнее и теперь смогла наконец заняться собственным фильмом, над которым она работает при поддержке консервативного издания The Daily Wire.
11 февраля студия Lucasfilm объявила о том, что больше не будет работать с Джиной Карано, которая снималась в сериале «Мандалорец». Контракт с актрисой расторгли из-за её публикаций в социальных сетях, в которых, по мнению Lucasfilm, Карано сравнила текущую политическую ситуацию в США с еврейскими погромами в нацистской Германии.
На следующий день Джина Карано прокомментировала своё увольнение. Актриса заявила, что чувствует себя свободной как никогда, и поддержала тех, кто «живёт в страхе перед тоталитарной толпой».
"The Daily Wire помогает осуществить мою мечту — сделать и выпустить собственный фильм. Молитва моя была услышана. Я хочу дать надежду всем, кто живёт в страхе «отмены» тоталитарной толпой. Я только начинаю использовать свой голос, который стал свободным как никогда раньше, и надеюсь вдохновить других поступать так же. Нас не смогут «отменить», если мы не позволим."
Карано также рассказала, что приступила к производству собственного фильма, что было её мечтой. Осуществить её, по словам актрисы, стало возможным благодаря консервативному изданию The Daily Wire.
О чём будет фильм Джины Карано, пока неизвестно. Его продюсером вместе с The Daily Wire выступит Даллас Соннье («Костяной томагавк»).
"The Daily Wire помогает осуществить мою мечту — сделать и выпустить собственный фильм. Молитва моя была услышана. Я хочу дать надежду всем, кто живёт в страхе «отмены» тоталитарной толпой. Я только начинаю использовать свой голос, который стал свободным как никогда раньше, и надеюсь вдохновить других поступать так же. Нас не смогут «отменить», если мы не позволим."
Карано также рассказала, что приступила к производству собственного фильма, что было её мечтой. Осуществить её, по словам актрисы, стало возможным благодаря консервативному изданию The Daily Wire.
О чём будет фильм Джины Карано, пока неизвестно. Его продюсером вместе с The Daily Wire выступит Даллас Соннье («Костяной томагавк»).
Консервативное издание The Daily Wire, с которым работает Джина Карано, возглавляет Бен Шапиро. Ранее, с 2012-го по 2016 год, он был главным редактором Breitbart News — сайта, который позже стал одним из ведущих СМИ «альт-правых».
Джина Карано изначально была спортсменкой и выступала на турнирах по смешанным единоборствам (MMA). После завершения бойцовской карьеры она ушла в кинематограф и сыграла главную роль в боевике «Нокаут» Стивена Содерберга. Карано также исполнила роль Наташи Волковой в видеоигре Command & Conquer: Red Alert 3.
До того, как Джина Карано опубликовала высказывания, которые привели к её увольнению из «Мандалорца», её критиковали и за другие комментарии, в том числе за посты против движения Black Lives Matter и шутки над местоимениями, которые используют трансгендеры.
Джина Карано изначально была спортсменкой и выступала на турнирах по смешанным единоборствам (MMA). После завершения бойцовской карьеры она ушла в кинематограф и сыграла главную роль в боевике «Нокаут» Стивена Содерберга. Карано также исполнила роль Наташи Волковой в видеоигре Command & Conquer: Red Alert 3.
До того, как Джина Карано опубликовала высказывания, которые привели к её увольнению из «Мандалорца», её критиковали и за другие комментарии, в том числе за посты против движения Black Lives Matter и шутки над местоимениями, которые используют трансгендеры.
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