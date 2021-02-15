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Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё

Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё (3 фото)

Автор:
15 февраля 2021 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джина Карано   актриса   в мире   знаменитости   скандал   фото   шоу бизнес   
263
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По словам актрисы, после увольнения из «Мандалорца» она стала свободнее и теперь смогла наконец заняться собственным фильмом, над которым она работает при поддержке консервативного издания The Daily Wire.

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Метки: Джина Карано   актриса   в мире   знаменитости   скандал   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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7k
Андрей Ма-С 16 минут назад
есть еще настоящие бабы и в америке!!!!!
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11k
Юрий Николаевич 6 минут назад
Вот и вся демократия. Даже собственного мнения нельзя иметь.
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5k
Majul 10 минут назад
Молодец.
Без излишних экивоков.
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