Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё

На следующий день Джина Карано прокомментировала своё увольнение. Актриса заявила, что чувствует себя свободной как никогда, и поддержала тех, кто «живёт в страхе перед тоталитарной толпой».



"The Daily Wire помогает осуществить мою мечту — сделать и выпустить собственный фильм. Молитва моя была услышана. Я хочу дать надежду всем, кто живёт в страхе «отмены» тоталитарной толпой. Я только начинаю использовать свой голос, который стал свободным как никогда раньше, и надеюсь вдохновить других поступать так же. Нас не смогут «отменить», если мы не позволим."







Карано также рассказала, что приступила к производству собственного фильма, что было её мечтой. Осуществить её, по словам актрисы, стало возможным благодаря консервативному изданию The Daily Wire.



О чём будет фильм Джины Карано, пока неизвестно. Его продюсером вместе с The Daily Wire выступит Даллас Соннье («Костяной томагавк»).