Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей

Оказалось, что ножки малышки прерывались в коленных чашечках. Рождение ребёнка-инвалида повергло в шок всю семью. Врачи подлили масла в огонь. По словам Юлии, мамы девочки, им было сказано: "Отказывайтесь, перспектив нет, всю жизнь в инвалидной коляске".



Но родители новорождённой не пошли на такой шаг. Они оставили девочку, назвали Ольгой и начали ежедневную борьбу за своего ребёнка.



В два года ей поставили первый протезы, но Оля не понимала, зачем они ей нужны – её всё устраивало. И только к трём годам она оценила прелести обычной жизни – как у других деток.



В семье решили, что когда мама выйдет на работу бухгалтером из декрета, то папа, работающий автослесарем, уволится и оформит пособие по уходу за ребёнком, чтобы можно было в случае необходимости носить ребёнка.