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Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей

Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей (9 фото)

Автор:
23 февраля 2021 14:28
Сообщество : Истории
Метки: екатеринбург   ноги   подросток   протез   протез ноги   ребёнок   спорт   
2292
9
13-летняя Оля из Екатеринбурга родилась без ног, хотя на всех УЗИ специалисты не видели никаких проблем.
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Метки: екатеринбург   ноги   подросток   протез   протез ноги   ребёнок   спорт   
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9  комментариев
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Комментарий удален
−6
4k
Subic Князь Курбский 22 минуты назад
Давайте, определяйтесь уж. Государство или, все же, "по страховке"? Если второе, то платит не государство, а страховая компания, за счет страховых взносов застрахованных.
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8k
Васильевна 14 минут назад
Конечно, коробит от "отказывайтесь" со стороны врачей. Но с другой стороны, если есть родитель, кому такой ребёнок на самом деле не нужен, но он боится, что его осудят за отказ от ребенка, то такие слова могут помочь ему сделать правильный выбор. И ребенка освободит от такого родителя, от которого любви не увидит, и родителя от того, кто будет ему вечной обузой, и кого можно от того пинать всю жизнь.
А если родитель и не думает отказываться, то такие слова ему не повредят. Даже еще больше вцепится в своего малыша, и у него будет ощущение, что он сам его выбрал, а значит, меньше сожалений в трудные моменты.
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364
vadimbar 23 минуты назад
Сказать "отказывайтесь" могут только финансово заинтересованные врачи, за деньги куда-то пристраивающие таких, в общем-то здоровых детей. Кто-нибудь может "скупать" таких детей из-за пособий или для продажи на Запад на "запчасти".
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7k
Пафнутий 51 минуту назад
Сил и удачи девчонке. И дай ей бог здоровья.
А по собственному опыту скажу - протезы, со стороны смотрятся круче, чем на твоем обрубке. Это отнюдь не замена ноги. Это такой же костыль, только держатся за него не руками, а тем что от конечности осталось.
Сам, с протезом на ринге прыгал, по груше молотил, и даже молодых натаскивал. Но...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−6
Комментарий удален. Причина: флуд
−1
431
Электроник Час назад
Интересно что за протезы, где изготовлены?
Сколково?
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70k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста Электроник Час назад
Добавила в текст. Протезы немецкие.
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