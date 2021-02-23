Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей

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13-летняя Оля из Екатеринбурга родилась без ног, хотя на всех УЗИ специалисты не видели никаких проблем.
Оказалось, что ножки малышки прерывались в коленных чашечках. Рождение ребёнка-инвалида повергло в шок всю семью. Врачи подлили масла в огонь. По словам Юлии, мамы девочки, им было сказано: "Отказывайтесь, перспектив нет, всю жизнь в инвалидной коляске".
Но родители новорождённой не пошли на такой шаг. Они оставили девочку, назвали Ольгой и начали ежедневную борьбу за своего ребёнка.
В два года ей поставили первый протезы, но Оля не понимала, зачем они ей нужны – её всё устраивало. И только к трём годам она оценила прелести обычной жизни – как у других деток.
В семье решили, что когда мама выйдет на работу бухгалтером из декрета, то папа, работающий автослесарем, уволится и оформит пособие по уходу за ребёнком, чтобы можно было в случае необходимости носить ребёнка.
Но родители новорождённой не пошли на такой шаг. Они оставили девочку, назвали Ольгой и начали ежедневную борьбу за своего ребёнка.
В два года ей поставили первый протезы, но Оля не понимала, зачем они ей нужны – её всё устраивало. И только к трём годам она оценила прелести обычной жизни – как у других деток.
В семье решили, что когда мама выйдет на работу бухгалтером из декрета, то папа, работающий автослесарем, уволится и оформит пособие по уходу за ребёнком, чтобы можно было в случае необходимости носить ребёнка.
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Девочка ходила в обычный детский сад. А вот в школу пошла специальную – для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, пишет местный портал Е1.
Учитель физкультуры поначалу боялся пускать девочку без ног в бассейн. На первом занятии присутствовали родители. А после Оля сама стала плавать в школьном бассейне – поддержка родственников больше не требовалась.
Учитель физкультуры поначалу боялся пускать девочку без ног в бассейн. На первом занятии присутствовали родители. А после Оля сама стала плавать в школьном бассейне – поддержка родственников больше не требовалась.
А в возрасте восьми лет Оля пошла в специальную секцию по плаванию, где готовят паралимпийских спортсменов. Помимо этого она также занимается волейболом и у неё отличные успехи. Девочка-подросток уже получила приглашение на участие в женской паралимпийской команде по волейболу в Москве с 18 лет. Сейчас с Олей индивидуально занимается волейболом тренер мужской команды в Екатеринбурге.
Также она планирует стать ветеринаром и завести собаку.
Почти год назад у Ольги появилась возможность получить новые "суперпротезы". Благотворительный фонд "Жизнь в движении" провел благотворительный аукцион, где на торги были выставлены вещи известных людей. Часть средств пошла на помощь инвалидам в получении качественных протезов.
Например, Олино чудо немецкой техники стоит около 8 млн рублей, они электронные и разные режимы можно выбирать с помощью программы на смартфоне.
Почти год назад у Ольги появилась возможность получить новые "суперпротезы". Благотворительный фонд "Жизнь в движении" провел благотворительный аукцион, где на торги были выставлены вещи известных людей. Часть средств пошла на помощь инвалидам в получении качественных протезов.
Например, Олино чудо немецкой техники стоит около 8 млн рублей, они электронные и разные режимы можно выбирать с помощью программы на смартфоне.
Мама Юлия в восторге от новых протезов: "Рассчитаны они и на падение. До этого у нас каких только историй не было с протезами в раннем детстве. Как-то пошли кататься на горку. Оля скатилась, и у нее сломался коленный шарнир. И она, подняв протез, кричит весело: "Папа, у меня нога сломалась!" Все кругом молчат, смотрят. Папа ей: "Тише". Увез ее на санках со "сломанной" ногой. Сейчас у нас всегда в поездках с собой отвертки на такие случаи.
Хоть родители особенной девочки и переживали, что над ней будут издеваться другие дети, но этого не случилось. Наоборот, ребята удивляются её внешности и сравнивают с Терминатором.
Хоть родители особенной девочки и переживали, что над ней будут издеваться другие дети, но этого не случилось. Наоборот, ребята удивляются её внешности и сравнивают с Терминатором.
Российские красавицы-киборги, которые мотивируют своими примерами
Судьбам героинь данного поста не позавидуешь. ДТП, травмы, болезни и врачебные ошибки в один момент перевернули их жизнь с ног на голову. Но девушки проявили силу воли и справились с этим, а сегодня они мотивируют своими примерами огромное количество людей.
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А если родитель и не думает отказываться, то такие слова ему не повредят. Даже еще больше вцепится в своего малыша, и у него будет ощущение, что он сам его выбрал, а значит, меньше сожалений в трудные моменты.
А по собственному опыту скажу - протезы, со стороны смотрятся круче, чем на твоем обрубке. Это отнюдь не замена ноги. Это такой же костыль, только держатся за него не руками, а тем что от конечности осталось.
Сам, с протезом на ринге прыгал, по груше молотил, и даже молодых натаскивал. Но...
Сколково?