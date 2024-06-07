FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12894 поста • 1297 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
В Казахстане похитили и продали крепость из фильма "Кочевник"

В Казахстане похитили и продали крепость из фильма "Кочевник"

Автор:
07 июня 2024 16:58
Сообщество : Кино
Метки: Казахстан   Казахфильм   Кочевник   СУД   коррупция   крепость   крепость Туркестан   приговор   
472
2
1

Но несмотря на масштабность правонарушения и пристальным вниманием общественности к расследованию дела, виновник отделался условным сроком.

В Алма-Ате осудили вице-президента киностудии "Казахфильм" Серика Жубандыкова, который умудрился продать земельный участок вместе с дорогостоящей бутафорской крепостью "город Туркестан". Её строили специально для съёмок фильма "Кочевник", и это единственный объект в истории казахского кинематографа такого масштаба, который, тем не менее, умудрились похитить и продать.


Самое интересное в этой истории, что антикоррупционное агентство Казахстана занимается этим делом как минимум с 2017 года. Сначала в реализации крепости и земли подозревался бывший глава "Казахфильма" Бахыт Каирбеков, но теперь им удалось найти крайнего настоящего виновника.


Из материалов дела следует, что крепость "Туркестан" была продана Жубандыковым аффилированной с ним коммерческой организации практически за бесценок — в 44 раза дешевле рыночной стоимости. Несмотря на масштабность преступления вице-президент "Казахфильма" отделался, можно сказать испугом, его осудила на 5 лет колонии условно.

Добавим, что французско-казахский фильм "Кочевник" был выпущен на экраны в 2005 году. Сюжет киноленты повествует о юности объединителя Казахстана Аблай-хана. Одним из режиссёров фильма выступил Сергей Бодров-старший. Фильм обошёлся Казахстану в 40 млн долларов и до сегодняшнего дня считается самым дорогим в истории страны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Казахстан   Казахфильм   Кочевник   СУД   коррупция   крепость   крепость Туркестан   приговор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Максим Макашев 12 минут назад
Ну как тут не вспомнить Паниковского, который говорил: "... Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но.... уже дороже..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2133 поста (2140 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

225618



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Из бодибилдера в чудо-женщину: как обычная девушка изменилась за 11 лет спорта
Из бодибилдера в чудо-женщину: как обычная девушка изменилась за 11 лет спорта
В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в ответ двух жеребцов
В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в...
Набирающие популярность в сообществах
В Москве опять смыло часть дороги
В Москве опять смыло часть дороги
Реализма вам&nbsp;в&nbsp;ленту
Реализма вам в ленту
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#животные#Юмор#аварии#Автовсячина#кино#факты#полиция#криминал
#фото#машина#Прикол#история#авто аварии#забавно#Китай#позитив#конфликт#Япония
#люди#автомобили#интересно#ДТП#США#интересное#Россия#инцидент#улыбнуло#Москва
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Женщина попыталась обвинить в изнасиловании, но сама получила срок Женщина попыталась обвинить в изнасиловании, но сама получила срок В Казахстане чиновников будут увольнять, если их расходы превышают доходы В Казахстане чиновников будут увольнять, если их расходы превышают доходы Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года колонии за жестокое убийство жены Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года колонии за жестокое убийство жены В Казахстане чиновников отучают от коррупции через экскурсии в тюрьмы В Казахстане чиновников отучают от коррупции через экскурсии в тюрьмы

На что жалуетесь?

Вернуться