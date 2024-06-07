В Казахстане похитили и продали крепость из фильма "Кочевник"

Но несмотря на масштабность правонарушения и пристальным вниманием общественности к расследованию дела, виновник отделался условным сроком.
В Алма-Ате осудили вице-президента киностудии "Казахфильм" Серика Жубандыкова, который умудрился продать земельный участок вместе с дорогостоящей бутафорской крепостью "город Туркестан". Её строили специально для съёмок фильма "Кочевник", и это единственный объект в истории казахского кинематографа такого масштаба, который, тем не менее, умудрились похитить и продать.
Самое интересное в этой истории, что антикоррупционное агентство Казахстана занимается этим делом как минимум с 2017 года. Сначала в реализации крепости и земли подозревался бывший глава "Казахфильма" Бахыт Каирбеков, но теперь им удалось найти
крайнего настоящего виновника.
Из материалов дела следует, что крепость "Туркестан" была продана Жубандыковым аффилированной с ним коммерческой организации практически за бесценок — в 44 раза дешевле рыночной стоимости. Несмотря на масштабность преступления вице-президент "Казахфильма" отделался, можно сказать испугом, его осудила на 5 лет колонии условно.
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Добавим, что французско-казахский фильм "Кочевник" был выпущен на экраны в 2005 году. Сюжет киноленты повествует о юности объединителя Казахстана Аблай-хана. Одним из режиссёров фильма выступил Сергей Бодров-старший. Фильм обошёлся Казахстану в 40 млн долларов и до сегодняшнего дня считается самым дорогим в истории страны.
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