В Казахстане похитили и продали крепость из фильма "Кочевник"

В Алма-Ате осудили вице-президента киностудии "Казахфильм" Серика Жубандыкова, который умудрился продать земельный участок вместе с дорогостоящей бутафорской крепостью "город Туркестан". Её строили специально для съёмок фильма "Кочевник", и это единственный объект в истории казахского кинематографа такого масштаба, который, тем не менее, умудрились похитить и продать.





Самое интересное в этой истории, что антикоррупционное агентство Казахстана занимается этим делом как минимум с 2017 года. Сначала в реализации крепости и земли подозревался бывший глава "Казахфильма" Бахыт Каирбеков, но теперь им удалось найти крайнего настоящего виновника.





Из материалов дела следует, что крепость "Туркестан" была продана Жубандыковым аффилированной с ним коммерческой организации практически за бесценок — в 44 раза дешевле рыночной стоимости. Несмотря на масштабность преступления вице-президент "Казахфильма" отделался, можно сказать испугом, его осудила на 5 лет колонии условно.