Москвичка пошла выносить мусор и подарила соседу вторую жизнь

Быстро придя в себя от полученного шока, москвичка подхватила молодого человека за ноги, стараясь ослабить удавку и позвала на помощь. На крик выскочил из квартиры её зять и перерезал верёвку. Чуть позже сосед очухался, до него дошло, на каком краю он только что находился. Он извинился и ушёл, не дожидаясь скорой помощи, одной рукой стирая со щетины скупые мужские слёзы, а другой поглаживая, словно успокаивая ободранную верёвкой шею...