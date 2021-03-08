Москвичка пошла выносить мусор и подарила соседу вторую жизнь

Уже немолодая жительница Москвы, привычным движением отворив дверь квартиры, думая "о своём", с пакетами мусора в руках на автомате поднялась на пол-этажа к ближайшему мусоропроводу. А дальше был момент, который уроженка столицы запомнит до конца своих дней. Такой жути, что открылась её взору секундой позже, пожилая женщина не видала даже во снах, за всю свою продолжительную жизнь...
Как сообщает Mash в своём Telegram-канале, женщина приехала в гости к детям на Люблинскую улицу и заметив в углу уже начавшие попахивать пакеты с отходами, отправилась к мусоропроводу, чтобы выбросить мусор. Там её ждала кошмарная картина: из петли, раскачиваясь, осоловелыми глазами на неё смотрел сосед - 28-летний молодой человек. Пена выступила из уголка полураскрытого рта, а по телу ещё пробегали едва заметные судороги.
Быстро придя в себя от полученного шока, москвичка подхватила молодого человека за ноги, стараясь ослабить удавку и позвала на помощь. На крик выскочил из квартиры её зять и перерезал верёвку. Чуть позже сосед очухался, до него дошло, на каком краю он только что находился. Он извинился и ушёл, не дожидаясь скорой помощи, одной рукой стирая со щетины скупые мужские слёзы, а другой поглаживая, словно успокаивая ободранную верёвкой шею...
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А когда так, без знания дела - человек может мучаться более минуты.
- Ты зачем надел на шею провод?.."
(с)
Только ножками качает...
Только тихо ботами качает.
Кто действительно хочет самоубиться - тот не устраивает из этого цирковое представление.
А так-да, один из самых простых и приятных вариантов.
Я-гипертоник, у меня полно колес от давления, чтоб за снотворным не ходить, тоже должно вполне нормально сработать, пара пачек и спи спокойно, дорогой товарищ. Можно еще и вискариком запить. :)