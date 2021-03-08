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Москвичка пошла выносить мусор и подарила соседу вторую жизнь

Москвичка пошла выносить мусор и подарила соседу вторую жизнь (2 фото)

Автор:
08 марта 2021 20:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Люблинская   Москва   Россия   помощь   попытка   случайность   спасение   суицида   
1657
2

Уже немолодая жительница Москвы, привычным движением отворив дверь квартиры, думая "о своём", с пакетами мусора в руках на автомате поднялась на пол-этажа к ближайшему мусоропроводу. А дальше был момент, который уроженка столицы запомнит до конца своих дней. Такой жути, что открылась её взору секундой позже, пожилая женщина не видала даже во снах, за всю свою продолжительную жизнь...

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Метки: Люблинская   Москва   Россия   помощь   попытка   случайность   спасение   суицида   
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13k
Hairy. 52 минуты назад
Мужик собрался покончить жизнь самоубийством. Стоит на мосту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу: «Извините, пожалуйста, а котят не захватите?»
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−28
_________ 10 минут назад
Я так понимаю съезд экспертов по самоубийствам через повешенье можно считать открытым?
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103
Mouraviev Konstantin 21 минуту назад
вспомнилась история как некая актрисса или певичка решала красиво уйти из жизни, приготовила все белое, кроватку там, ночнушку белую. напилась снотворного, а через некоторое время ее начало тошнить, она побежала в ванную. Так ее в собственной блевоте и нашли...
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103
Mouraviev Konstantin Полчаса назад
Вообще странная история. Когда вешаются, то смерть не от удушья настает, а от разрыва позвонков шейных и спинного мозга (ну как-то так, не медик).
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10k
Великий Кормчий Mouraviev Konstantin 20 минут назад
Это когда тело пролетит определенное расстояние, ломаются позвонки.
А когда так, без знания дела - человек может мучаться более минуты.
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4k
TirAn Полчаса назад
Типичная восьмимартовская история
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3k
Кистень Полчаса назад
Ну, теперь он обязан на ней жениться!
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2k
Алекс Крайчек 46 минут назад
"Я спросил электрика Петрова:
- Ты зачем надел на шею провод?.."
(с)
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1k
Бровеносец в потёмках Алекс Крайчек 9 минут назад
Он молчит, не отвечает
Только ножками качает...
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2k
Алекс Крайчек Бровеносец в потёмках 8 минут назад
...Ничего Петров не отвечает,
Только тихо ботами качает.
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1k
Роман 49 минут назад
В подъезде вешался, да еще дождался когда кто-то пойдет.
Кто действительно хочет самоубиться - тот не устраивает из этого цирковое представление.
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3k
Кистень Роман Полчаса назад
Не, просто необдуманные действия. Молодой ишшшо.Надо вешаться подальше от людей, чтобы никто ненароком не спас!
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32k
Лесли 🥰 Роман Полчаса назад
Так может он думал, что быстро чикнется))) а тут пришлось висеть, умирать и ещё соседку в предпоследние минуты увидеть))
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35k
Бабай 54 минуты назад
Живи теперь дальше мучайся...
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2k
Ivan Час назад
Надо прыгать, чтоб щея сломалась. А болтаться и задыхаться пересиливая шею-долго и мучительно. Эх, молодежь-молодежь... Всему учить... Малолетние дебилы еще и вены поперек,наверное, режут. Хотя, какая цель? Внимание-тогда да. А сдохнуть быстро-ну хоть почитай умных людей! Процесс такой, и исполняется всего раз в жизни, можно и ответственнее подойти к вопросу! Неудачник по жизни... Тьфу!
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10k
Типа граф Ivan 53 минуты назад
А ещё снотворного пузырёк фигануть и уснуть навеки .
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2k
Ivan Типа граф 46 минут назад
Что-то вспомнился один из первых блохеров, Даня Шеповалов и его школа суицида им. Джордано Бруно

А так-да, один из самых простых и приятных вариантов.
Я-гипертоник, у меня полно колес от давления, чтоб за снотворным не ходить, тоже должно вполне нормально сработать, пара пачек и спи спокойно, дорогой товарищ. Можно еще и вискариком запить. :)
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6k
Pillin Alex Час назад
Редька тебеб книжки писать- у Кинга был бы конкурент, тратишь талант на какую-то ерунду :)
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104
Артур Миниахметов Час назад
Настало время...
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