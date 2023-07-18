За что святые отцы яростно преследовали основоположника пластической хирургии?

Карьера юноши из небогатой семьи была стремительной. В 24 года Гаспаре окончил университет и получил степень по философии и медицине. А практиковать молодой врач начал ещё раньше. И тому поспособствовало влияние лучших педагогов и образованнейших людей своего времени: Улиссе Альдрованди, Джулио Чезаре Аранци, Джероламо Кардано.

Следующей ступенью карьеры Тальякоцци стали степени профессора хирургии и анатомии. Всё это время доктор изучал медицинскую литературу, которая церковниками не только не поощрялась, а строго запрещалась. Ведь, по мнению инквизиторов, всё, что попирает божий замысел, противоестественно и подлежит уничтожению.

От злобы инквизиторы пыхтели, но к активным действиям приступить не решались: услугами Гаспаре пользовались видные представители аристократии, а слава о докторе распространилась далеко за пределы Италии.