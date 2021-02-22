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В Техасских морозах виноваты русские

В Техасских морозах виноваты русские (1 фото)

Автор:
22 февраля 2021 17:08
Метки: Техас   америка   морозы   
658
1
Ну наконец-то, а то я уже начал волноваться. Две недели зрады, а русских еще никто не обвинил!

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Метки: Техас   америка   морозы   
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33k
kalinser Час назад
Страна бензоколонка с разорванной в клочья экономикой...
Вмешивается в выборы величайшей страны в мире.
Назначает выгодного для себя президента.
А теперь еще и климатическое оружие использует по полной программе!
Т.е. кое-кто киздит не по детски
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5k
Сергей 18 минут назад
Идиоты везде одинаковы. То наши утырки орут про американское климатическое оружие, то эти про нас.
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Жирик не врал! ))))
Ссылка www.youtube.com
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3k
Едондер пуп Свирепый Бамбр 18 минут назад
Да его хрен поймешь, чью он мощь прославляет - он и про ураган 1998 года над Кремлем сказал, что это оружие климатическое, только американское.
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39k
Александр Полчаса назад
Жирик таки нажал на кнопку)
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3k
ZmeyUA 48 минут назад
Тю.... На "цензоре" в этом с самх первых дней никто не сомневался....
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7k
Михаил 55 минут назад
Хорошая шутка. Углубите ее еще больше. Мол такую идею высказали не какие-то отдельные американцы, а высказала на очередном брифинге Джен Псаки.
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20k
Влад Час назад
В Техасе тепло, Хьюстон час назад +13, днем ожидается +21. Уже 2 дня как все кончилось.
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14k
L.Nemo Автор поста Влад 53 минуты назад
Выборы в США уже два раза как кончились, а Россия всё виноватее и виноватее
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58k
Viktor Час назад
Странно, что Путин нигде не фигурирует!
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2k
insaider Viktor Час назад
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4k
Алексей Час назад
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2k
Frank Borman Час назад
Генерал Мороз поставленную перед ним стратегическую задачу выполнил: сковал силы противника. Теперь у США нет сил и средств напасть на Россию. А морозец в Крыму был отвлекающим маневром, чтобы противник не догадался, кто нанес по нему основной удар. Скоро в Кремле пройдет закрытое мероприятие: генерала наградят зведой Героя России с присвоенуем внеочередного звания маршал.
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45k
Albert GER Frank Borman Час назад
На фишках был пост с вопросом " почему он ещё не генерал?")))
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
У инфантилов всегда кто-то виноват, но не они сами.
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
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9k
Михалыч Нанук Паналык 41 минуту назад
Согласен, почему ты не на антифишках?
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9k
Александр 2 часа назад
Климатическая ракета "Снеговичок"
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74k
Броненосец Потелкам Александр Час назад
Мы еще и не такое умеем.....
пусь бояццца
.
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9k
Александр Броненосец Потелкам Час назад
Боевой снаряд "Говнючок"?
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74k
Броненосец Потелкам Александр Час назад
а то !
:)
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543
Gleb_Skameikin 2 часа назад
что то долго думали:)
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