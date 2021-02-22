В Техасских морозах виноваты русские

Жители США в соцсетях выдвинули теорию, согласно которой обрушившиеся на штат Техас смертоносные аномальные морозы могли прийти не просто так. По мнению местных конспирологов, к этому может быть причастна Россия.



Якобы РФ могла ударить по США неким "сверхсекретным климатическим оружием".



По словам международного пресс-секретаря движения "Бессмертный полк России" Светланы Келлер, в РФ тоже рекордные морозы и снегопады. В итоге "пришлось временно закрыть для проезда знаменитый Крымский мост через Керченский пролив". Она отметила, что получается, что Россия ударила не только по США, но и по самой РФ, пишет Nouvelles International.



По последним данным, число погибших от аномальных морозов в США выросло до 58. Между тем штат Техас уже объявлен зоной стихийного бедствия из-за обрушившегося на него снегопада. Президент США Джо Байден распорядился оказать штату федеральную помощь в дополнение к мерам, принятым властями Техаса.