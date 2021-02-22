В Техасских морозах виноваты русские

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Ну наконец-то, а то я уже начал волноваться. Две недели зрады, а русских еще никто не обвинил!
Жители США в соцсетях выдвинули теорию, согласно которой обрушившиеся на штат Техас смертоносные аномальные морозы могли прийти не просто так. По мнению местных конспирологов, к этому может быть причастна Россия.
Якобы РФ могла ударить по США неким "сверхсекретным климатическим оружием".
По словам международного пресс-секретаря движения "Бессмертный полк России" Светланы Келлер, в РФ тоже рекордные морозы и снегопады. В итоге "пришлось временно закрыть для проезда знаменитый Крымский мост через Керченский пролив". Она отметила, что получается, что Россия ударила не только по США, но и по самой РФ, пишет Nouvelles International.
По последним данным, число погибших от аномальных морозов в США выросло до 58. Между тем штат Техас уже объявлен зоной стихийного бедствия из-за обрушившегося на него снегопада. Президент США Джо Байден распорядился оказать штату федеральную помощь в дополнение к мерам, принятым властями Техаса.
Якобы РФ могла ударить по США неким "сверхсекретным климатическим оружием".
По словам международного пресс-секретаря движения "Бессмертный полк России" Светланы Келлер, в РФ тоже рекордные морозы и снегопады. В итоге "пришлось временно закрыть для проезда знаменитый Крымский мост через Керченский пролив". Она отметила, что получается, что Россия ударила не только по США, но и по самой РФ, пишет Nouvelles International.
По последним данным, число погибших от аномальных морозов в США выросло до 58. Между тем штат Техас уже объявлен зоной стихийного бедствия из-за обрушившегося на него снегопада. Президент США Джо Байден распорядился оказать штату федеральную помощь в дополнение к мерам, принятым властями Техаса.
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Вмешивается в выборы величайшей страны в мире.
Назначает выгодного для себя президента.
А теперь еще и климатическое оружие использует по полной программе!
Т.е. кое-кто киздит не по детски
пусь бояццца
.
:)