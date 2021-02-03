Взлетело на воздух ещё одно детище Илона Маска: не в космос, а вдребезги...

Впервые Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну в сентябре 2019 года. Межпланетный шаттл получил название Starship. Челнок длиной 50 метров, имел "сухую массу" без учёта топлива и груза — в районе 120 тонн. Презентуя корабль, Маск заявил, что Starship способен перевозить до 100 человек и может стать первой вехой в колонизации Марса и Луны.

Ранее уже сообщалось о неудачах на стартовых площадках Илона Маска.