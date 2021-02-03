Взлетело на воздух ещё одно детище Илона Маска: не в космос, а вдребезги...

Ещё один прототип марсианского шаттла Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался при приземлении в американском Техасе.
Ранее компания Илона Маска SpaceX во время неудачных испытаний ракеты Starship в декабре 2020 года, которые закончились взрывом, уже нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Любопытно, как власти оценят этот старт.
Starship разработали для полётов на Луну и Марс.
Предыдущий прототип ракеты 10 декабря плюнул огнём и разлетелся на мелкие куски в клубах пламени, во время испытаний в Техасе, так как не сумел приземлиться по заданным параметрам.
На кадрах можно увидеть, как через несколько минут после старта корабль взрывается при соприкосновении с посадочной площадкой.
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Впервые Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну в сентябре 2019 года. Межпланетный шаттл получил название Starship. Челнок длиной 50 метров, имел "сухую массу" без учёта топлива и груза — в районе 120 тонн. Презентуя корабль, Маск заявил, что Starship способен перевозить до 100 человек и может стать первой вехой в колонизации Марса и Луны.
Ранее уже сообщалось о неудачах на стартовых площадках Илона Маска.
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ДА что ты. :) :) Ты глаза-то открой и почитай кол-во доработок у Российских ракет за последние 10 лет.
И да. :) А Маск-то с нуля все построил? Наработки США не использовал не ? :). Что у него там революционного напомни.
Учитывая, что бюджет России на космические исследования в 20 раз меньше. о каких карманах ты там куйню несешь? Наши тихой сапой ядерный челнок допиливают. Без лишней рекламы и истерик по всем каналам. А тут ваууууу - бочку с бензином в атмосфере запускают. :). ШИкарная работа для исправлений. Это на бумаге вообще рассчитывалось, сейчас на компьютере моделируется. Но уж никак не тупыми бабахами каждые пару месяцев.
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НЕТ НИ ОДНОГО.
за 6 лет запустили 2,5 ангры.
других доработок ракет НЕТ
Протон-М - это 2001
Союз-2.1а - 2004
Союз-2.1.б - 2006
а нет, союз-2.1в - 2013 год - 6 запусков для МО.
"""
Учитывая, что бюджет России на космические исследования в 20 раз меньше. о каких карманах ты там куйню несешь?
"""
как же так вышло что при таком бюджете Роскосмос на 2014 год Росокосмос умудрился потратить на Ангару 112 млн рублей (доллар 30 тогда стоил), это 3,7 млрд долларов?
при этом НАСА за 3,6 млрд КУПИЛА 20 запусков у СпэйсИкс(12) и Орбитал(8) которые за эти деньги разработали по грузовому кораблю и по ракете?
как так вышло?
Поправьте свои значения, пожалуйста. Или вы опечатались?