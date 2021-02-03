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Взлетело на воздух ещё одно детище Илона Маска: не в космос, а вдребезги...

Взлетело на воздух ещё одно детище Илона Маска: не в космос, а вдребезги... (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 01:19
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   Техас   взрыв   испытания   космос   неудача   
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Ещё один прототип марсианского шаттла Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался при приземлении в американском Техасе.

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Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   Техас   взрыв   испытания   космос   неудача   
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65  комментариев
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409
Dmitriy 7 часов назад
Неудачные испытания - это тоже шаг к успеху в будущем. Сколько в СССР было таких стартов? Он делает историю и открывает новые горизонты. Кто-бы что не говорил, и как-бы его не представляла пропаганда.
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1k
Fedor Sumkin 41 секунду назад
На батут, Илюша, на батут.
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111
Vasily Shevtsov 5 минут назад
Фишки превратились в помойку, отрабатывающие 30 серебренников.
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−12
YrDiy 8 минут назад
Главное, что нет жертв. Успехов Илону Маску.
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2k
Manul 9 минут назад
Меня смущает что их 2а рядом стояло. И садил он его рядом со вторым. Не боялся повредить второй экземпляр? Тем не менее я верю что Маск доведет дело до рабочего проекта.
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33k
AE Manul 8 минут назад
походу в аэродинамическом маневрировании они очень уверены
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661
zu4ara 12 минут назад
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1k
max 17 минут назад
Рогозин обкончался от радости.
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13
Имя Пользователя 54 минуты назад
Лучше бы этот Маск построил себе дворец для Ротенберга. А так - деньги на ветер. Кому этот космос нужен? Вот дворцы - это да! Тупые америкосы.
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5k
Roman Имя Пользователя Полчаса назад
Вшивый, традиционно, про баню...
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2k
Manul Roman 11 минут назад
я думаю чел рофлил.
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478
Людмила Глонина 55 минут назад
Маск уже в этом году 3 фалькона отправил успешно, сколько у России запусков было?
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4k
Инсулин4ег Людмила Глонина Полчаса назад
А что-то в количестве запусков измеряется? :) Россия спокойно выполняет всю плановую работу по космосу. Все хорошо. И не устраивает из каждого пука офигеть какую новость.
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2k
Manul Инсулин4ег 7 минут назад
россия запускает уже отработанную технологию. Еще с СССР. Ничего нового. Все старье. Рабочее но старье. Поэтому визуально все красиво. Но движения вперед нет.
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1k
Sergey Инсулин4ег 4 минуты назад
Именно в количестве. Рогозин уже наобещал с три короба. И на Луну, и на Марс лететь, и свою станцию забабахать. Нет ничего плохого популяризировать космонавтику. Вспомните, как при союзе каждый второи хотел стать космонавтом.
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−5
kazakh 57 минут назад
Так смешно, целая газово-нефтяная страна с 140 млн населением конкурирует с одним бизнесменом и в реальности проигрывает соперничество. Но иногда целой страной рады его неудачам
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5k
Roman kazakh Полчаса назад
Взлетело на воздух ещё одно детище Илона Маска: не в космос, а вдребезги...
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8k
Иван Акимов Час назад
Бутафория!
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9k
Alex Час назад
На то и испытания, чтобы на практике увидеть, где ошибки, для дальнейших исправлений и усовершенствований. У Рогозина нет провалов, так как нет испытаний. Что испытывать? Наработки СССР? Ну напихали в них китайской электроники - и сколько стартов было в 2020? Главное для Рогозина - выбивать новые деньги для будущих успехов. Деньги, которые не в продвижение науки и техники будут вложены, а в нужные карманы.
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4k
Инсулин4ег Alex 23 минуты назад
У Рогозина нет провалов, так как нет испытаний. Что испытывать? Наработки СССР?
---------------
ДА что ты. :) :) Ты глаза-то открой и почитай кол-во доработок у Российских ракет за последние 10 лет.
И да. :) А Маск-то с нуля все построил? Наработки США не использовал не ? :). Что у него там революционного напомни.
Учитывая, что бюджет России на космические исследования в 20 раз меньше. о каких карманах ты там куйню несешь? Наши тихой сапой ядерный челнок допиливают. Без лишней рекламы и истерик по всем каналам. А тут ваууууу - бочку с бензином в атмосфере запускают. :). ШИкарная работа для исправлений. Это на бумаге вообще рассчитывалось, сейчас на компьютере моделируется. Но уж никак не тупыми бабахами каждые пару месяцев.
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33k
AE Инсулин4ег 13 минут назад
ДА что ты. :) :) Ты глаза-то открой и почитай кол-во доработок у Российских ракет за последние 10 лет.
----------
НЕТ НИ ОДНОГО.

за 6 лет запустили 2,5 ангры.

других доработок ракет НЕТ
Протон-М - это 2001
Союз-2.1а - 2004
Союз-2.1.б - 2006

а нет, союз-2.1в - 2013 год - 6 запусков для МО.

"""
Учитывая, что бюджет России на космические исследования в 20 раз меньше. о каких карманах ты там куйню несешь?
"""
как же так вышло что при таком бюджете Роскосмос на 2014 год Росокосмос умудрился потратить на Ангару 112 млн рублей (доллар 30 тогда стоил), это 3,7 млрд долларов?
при этом НАСА за 3,6 млрд КУПИЛА 20 запусков у СпэйсИкс(12) и Орбитал(8) которые за эти деньги разработали по грузовому кораблю и по ракете?
как так вышло?
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202
NipRet 4 минуты назад
Арифметика вышла из чата.
Поправьте свои значения, пожалуйста. Или вы опечатались?
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33k
AE NipRet Минуту назад
112 млрд рублей
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1k
Sergey Инсулин4ег 8 секунд назад
Взять хотя бы многоразовые ступени и управляемую посадку, чем не новые системы? Разговор не про шаттлы и буран.
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10k
paranoid Час назад
Просто как корабль назовёшь.. Ну вот у него и не совпадение названия и функции. Межпланетный корабль натужился как будто он межзвёздный ну и лопнул конечно, кто такое выдержит.
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69
Dabudidabudai 2 часа назад
Фаталити ëпта.
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512
ekolog67 2 часа назад
Лучше путь десятки ракет взорвутся при испытаниях, чем одна с людьми.... У Королева тоже поначалу взрывалис и падали...
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5k
klop 2 часа назад
Взлетело на воздух ещё одно детище Илона Маска: не в космос, а вдребезги...
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7k
Sapsan 2 часа назад
Сегодня вся либерота, особенно хохлобандеры дружно станут в ряд и воспевают хором:

Сегодня вся либерота, особенно хохлобандеры дружно станут в ряд и воспевают хором:
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33k
AE Sapsan Полчаса назад
другое по сравнению с чем?
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0
Виктор AE 10 минут назад
Им это не важно, важно, что другое и "понимать надо!"
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3k
Федор 3 часа назад
Работают люди. Косяки бывают у всех. И везде. И у нас. И у пиндосов. Бывает....
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1k
Олегъ 3 часа назад
Без поражений нет побед.
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65
bobobo 4 часа назад
Тем временем Рогозинк подготовил к продаже новый мерч Роскосмося - майку с надписью "Юра, мы всё просрали"
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8k
Павел 4 часа назад
Технологии не те
Технологии не те
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