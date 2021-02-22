В Воронежской области грузовик без водителя протаранил стену в кафе

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Каких только историй не услышишь в придорожном кафе. Эта может начинаться со слов: «Сидели мы с мужиками, ужинали…»
Придорожное кафе «Чародейка» вот уже 20 лет успешно обслуживало своих посетителей в селе Большой Самовец Эртильского района Воронежской области. И вечер 20 февраля обещал пройти как обычно. В полупустом зале трое дальнобойщиков неспешно ужинали, официант протирал столы. Из кафе вышел водитель грузовика «МАН», завёл машину, но вспомнив, что не купил минералки вернулся в заведение. А вот двигатель глушить не стал. Да и зачем, ведь забежал-то на минутку.
А вот то что случилось дальше, смотрите сами.
А вот то что случилось дальше, смотрите сами.
В региональное управление МВД сообщили, что данное происшествие произошло из-за неисправной тормозной системы грузовика. Он самостоятельно покинул парковочное место и врезался в кафе, пока его водитель покупал минералку. В результате пролома стены никто не пострадал. Администрация заведения и компания, которой принадлежит своенравный грузовик, уже урегулировали это недоразумение. А вот посетители и персонал кафе обзавелись несколькими седыми прядями и занимательной историей.
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