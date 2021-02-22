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В Воронежской области грузовик без водителя протаранил стену в кафе

В Воронежской области грузовик без водителя протаранил стену в кафе (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2021 16:00
Сообщество : Аварии
Метки: man   авария   воронеж   грузовик   кафе   ужин   
369
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 Каких только историй не услышишь в придорожном кафе. Эта может начинаться со слов: «Сидели мы с мужиками, ужинали…»

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Метки: man   авария   воронеж   грузовик   кафе   ужин   
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7  комментариев
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36
kukaracha21 47 минут назад
Это точно Воронeжская область?
Говорят нe по русски.
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2k
americos Полминуты назад
Грузовик соскучился без хозяина.
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2k
Frank Borman 14 минут назад
Беспилотный грузовик, наделенный искусственным интеллектом от Сколково, внезапно сошет с ума и пошел на таран. Вот ведь, после ухода господина Чубайса, в Сколково ни хрена не работает, выпускают одну халтуру. Только этот великий деятель мог наладить творческий, научный и производственнный процесс. Без него все разваливается.
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1k
Lefterov 15 минут назад
стену проломил на скорости а повреждений нет почти))) даже стекла целые)))
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2
Mo_L0ko 22 минуты назад
как их не раздавило то? повезло мужикам
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10k
wilddewill Полчаса назад
А вот как? Из за неисправности тормозной системы? Неисправная тормозная система на таком грузовике блокирует тормоза. Да и как он мог поехать на механике? Под гору на нейтралке? И то, если ручник не включен был. И противоотуатный башмак под колесо не положили... случай в третьем автобусном парке Москвы. Водитель вышел из автобуса, не выключив драйв, не поставив на ручник, пошел открывать ворота для въезда в ремзону, а автобус "пошел" вслед за ним. В итоге, автобус припечатал мужика к воротам. Доставлен в критическом состоянии в реанимацию, где в последствии скончался. Сам себя убил короче, из за забития на инструкции. Тут, похоже, та же хрень.
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8k
ГородДомов 38 минут назад
быстро он их построил в одну линию . а то смотри сидят расслабились ... ... хорошо что никто не погиб
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