В Воронежской области грузовик без водителя протаранил стену в кафе

Придорожное кафе «Чародейка» вот уже 20 лет успешно обслуживало своих посетителей в селе Большой Самовец Эртильского района Воронежской области. И вечер 20 февраля обещал пройти как обычно. В полупустом зале трое дальнобойщиков неспешно ужинали, официант протирал столы. Из кафе вышел водитель грузовика «МАН», завёл машину, но вспомнив, что не купил минералки вернулся в заведение. А вот двигатель глушить не стал. Да и зачем, ведь забежал-то на минутку.



А вот то что случилось дальше, смотрите сами.