Барселонский "мост глупости" поймал грузовик с саженцами  марихуаны

Думаете, что только в Питере есть уникальный мост глупости? Вы ошибаетесь! Оказывается, в солнечной Испании существует много таких коварных мостов, и застревают под ними порой весьма интересные грузовички.
Эта забавна история произошла даже не мостом, а с туннелем под железнодорожной линией в городке Гава. И о том, что взятый в аренду грузовичок под ним не проедет, водитель, видимо, не знал или забыл.
Но самое пикантное при этом заключалось в том, что в грузовичке перевозилась марихуана во вполне товарных количествах.
Аккуратные кустики решили перевезти в более удобное место, да не задалось. И грузовик разбили, и незаконный груз на всеобщее обозрение выставили.
Водителя, естественно, задержала полиция для выяснения, откуда у него эта «рассада». А сотни любителей фитотерапии остались без товара.
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