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Барселонский "мост глупости" поймал грузовик с саженцами  марихуаны

Барселонский "мост глупости" поймал грузовик с саженцами  марихуаны (7 фото)

Автор:
06 февраля 2021 11:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Юмор   барселона   грузовик   испания   марихуана   мост глупости   
234
7
Думаете, что только в Питере есть уникальный мост глупости? Вы ошибаетесь! Оказывается, в солнечной Испании существует много таких коварных мостов, и застревают под ними порой весьма интересные грузовички.

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Метки: Юмор   барселона   грузовик   испания   марихуана   мост глупости   
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InfoVoin Полчаса назад
печалька, а был бы Зелёный Патруль, он бы этого не допустил)
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Вася Минуту назад
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Dixi_Mole

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