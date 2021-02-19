Рестораны, из которых хочется бежать сломя голову

962
28
Эти рестораны ухитрились поразить гостей - увы, в плохом смысле этого слова. Фотосвидетельства, которые приводят пострадавшие гости, говорят сами за себя!
Этот ресторан не стесняется признаться, что владельцы держат работников впроголодь
"Знаете ли вы, что от щедрости ваших чаевых зависит выживание нашего обслуживающего персонала?"
×
"Я увидел это объявление на двери после того, как поел"
"Предупреждение: в ходе последней санитарной инспекции данное место было признано не соблюдающим стандарты санитарии".
"Хозяин Allle Bistro был очень недоволен, когда я пришел в маске"
"Внимание! Никакого подчинения социальным условностям! Никаких масок, лишающих кислорода! Никаких латексных распространителей бактерий!"
"Я попросила принести чистые приборы вместо этих, а официантка ответила, что за это взимается дополнительная плата"
Работник кафе быстрого питания помылся в мойке для продуктов. Парня уволили, но осадок остался"
В закусочной Subway место для ног продавца и витрины с товаром находятся в одном и том же месте
2Проезжая мимо местного ресторана. увидел, как повар, прямо в кухонном переднике, разбрасывает пестицидные удобрения. Кажется. я понимаю, почему здесь отравились несколько моих коллег"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- В Австралии крокодил перевернул лодку и съел рыбака
- "Какая жестокость!": пару раскритиковали за удар питона дворниками
- 20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая
- Был у нас в деревне случай
- Мексиканская королева красоты может получить 50 лет тюрьмы
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...