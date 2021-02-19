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Рестораны, из которых хочется бежать сломя голову

Рестораны, из которых хочется бежать сломя голову (28 фото)

Автор:
19 февраля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: гости   истории   кафе   не ходите туда   некачественный сервис   плохой ресторан   посетители   рестораны   
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Эти рестораны ухитрились поразить гостей - увы, в плохом смысле этого слова. Фотосвидетельства, которые приводят пострадавшие гости, говорят сами за себя!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гости   истории   кафе   не ходите туда   некачественный сервис   плохой ресторан   посетители   рестораны   
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