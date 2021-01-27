В Воронежской области нетрезвый водитель вонзил отвёртку в глаз инспектору ДПС

Двое инспекторов остановили «Газель», у водителя которой при проверке документов заметили признаки алкогольного опьянения. Сотрудники патрульной службы пригласили его пройти в служебную «Ладу Весту» для составления протокола, с чем автомобилист согласился. А дальше что-то пошло не так...
В субботу, 23 января, около 14:30, заподозренный в алкогольном опьянении водитель, находясь на переднем сиденье патрульного автомобиля без видимой причины внезапно выхватил отвёртку и воткнул её глаз инспектору ДПС.
"Находясь на переднем пассажирском сиденье, он нанёс сотруднику полиции удар в правый глаз отвёрткой, которую хранил в кармане куртки. 30-летний инспектор ДПС получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью", — сообщили в Главном управлении МВД по Воронежской области, от 26 января.
У инспектора ДПС, в глаз которому автомобилист ударил отвёрткой, оказалась повреждена не только сама глазница, но и ткани головного мозга, его состояние оценивается как тяжёлое.
Нападение произошло у села Заброды, Калачеевского района, Воронежской области. Тридцати девятилетний водитель, у которого, как уточнила пресс-служба управления МВД по региону, был обнаружен алкоголь 0,916 мг/литр в выдыхаемом воздухе арестован. Ему инкриминируется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ). Что чревато длительным сроком заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил источник.
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Правильно сделают если закроют лет на 15-20, такие неадекваты не должны находиться в обществе.
P/S/ Шутка юмора, если кто не понял
Это не менты такие неподкупные, а жадные водители.
Поймали, начали договариваться, а потом водила которого жаба задушила в СБ настучал. И их закрыли и его за взятку))
Так несколько раз и все, теперь даже за ремень не простят, тупо все протоколы выписывают.
Что обидно, порой ни за что, но как один мент сказал. Я бумажку напишу, а ты бегай дказывай, прав я там или нет. Мне ни холодно ни жарко. Бегать ты будешь.
Источник: https://m.fishki.net/profile/answers/369862https://m.fishki.net/profile/answers/369862 © M.fishki.net
Трындец, псих...