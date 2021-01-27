FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 456 постов • 222 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Воронежской области нетрезвый водитель вонзил отвёртку в глаз инспектору ДПС

В Воронежской области нетрезвый водитель вонзил отвёртку в глаз инспектору ДПС (2 фото)

Автор:
27 января 2021 02:08
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   в глаз   воронеж   дпс   инспектор   нападение   отвёртка   следствие   
3488
2

Двое инспекторов остановили «Газель», у водителя которой при проверке документов заметили признаки алкогольного опьянения. Сотрудники патрульной службы пригласили его пройти в служебную «Ладу Весту» для составления протокола, с чем автомобилист согласился. А дальше что-то пошло не так...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Россия   в глаз   воронеж   дпс   инспектор   нападение   отвёртка   следствие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
45
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
45  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Aqueronte 7 часов назад
И на что он рассчитывал?
Правильно сделают если закроют лет на 15-20, такие неадекваты не должны находиться в обществе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
8k
Иван Акимов 20 минут назад
Вогнать эту отвёртку мрази в череп!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий Касандров Час назад
Еще одна жертва режима.Особо не удивлюсь публикации в НГ где пьяным будет сатрап режима, а водятел еле отбившимся сторонником Сисяна ехавшим на митинг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Лесли 🥰 Час назад
Дол*бо*е*б!" В жопу ему засуньте отвертку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 2 часа назад
На долго уедет товарищь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 3 часа назад
Кстати у Гайцов есть правила и одно из них категорически запрещает сажать в патрульную машину третьих лиц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Феофанов Александр 2 часа назад
Ага, жаль только при удобном случае приглашают присесть в патрульную машину, обнюхать повнимательнее, да ненавязчиво денег попросить. Всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slonyash 4 часа назад
Акуэть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rezus_44 4 часа назад
А где то пристрелили бы его к х@ям собачим , и кормить не надо было бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Light_of_freedom rezus_44 4 часа назад
Сотрудник всего лишь выполнял свою работы, что вы сразу пристрелить?
P/S/ Шутка юмора, если кто не понял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu 5 часов назад
Я не понимаю, что за приглашения в автомобиль? Если бухой, наручники надели это во-первых и вперёд на официальное освидетельствование и в кутузку, машину на штрафстоянку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Феофанов vikklu 2 часа назад
Да какой мент и когда всю процедуру оформления пьяного водилы выполнял по протоколу? Вначале идёт развод на денежку, а уж потом, при отсутствии таковой, оформление протоколов. Видать беседу начал в стиле "Как решать будем? Что предлагаешь?", циферку на телефоне показал, а у синевода в голове и бумкнуло - два глаза роскошь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Evgeniy vikklu 2 часа назад
Товариш, извиняюсь, но вы ерунду несете по поводу наручников. Ни один полицейский просто так не имеет права на вас их нацепить только на том основании, что вы выглядите нетрезвым. Если от вас идет угроза жизни окружающим или самим полицейским или вы пытаетесь скрыться совершив противоправные действия- то да- их применение обосновано и логично. В противном случае-это нарушение ваших прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Allmaster Сергей Феофанов 9 минут назад
Хорошо у вас в полиции. Предлагают вариант - откупится. А у нас нет. Если попадешься и начнешь договариваться, еще за взятку загремишь.
Это не менты такие неподкупные, а жадные водители.
Поймали, начали договариваться, а потом водила которого жаба задушила в СБ настучал. И их закрыли и его за взятку))
Так несколько раз и все, теперь даже за ремень не простят, тупо все протоколы выписывают.
Что обидно, порой ни за что, но как один мент сказал. Я бумажку напишу, а ты бегай дказывай, прав я там или нет. Мне ни холодно ни жарко. Бегать ты будешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Барановский Allmaster 2 минуты назад
Жил в Англии. Там менты даже такого слова "договориться" не знают. Но, также, ни один мент там не остановит тебя просто так, до...ться, должна быть веская причина, либо рейд. Там полиция выполняет КОНТРОЛИРУЮЩУЮ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ, а не карательную и нет "палочной" системы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чучело Мяучело 5 часов назад
Вот я лично за прогресс - давно же есть система, что если сел бухой за руль, то тачка не заводится. Копейки же сущие стоит - тупо алкотестер и реле. Столько бы жизней и здоровья спасли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
1k
Чучело Мяучело Роман 2 часа назад
А вдруг приборы не врали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чучело Мяучело Олег Шишкин 2 часа назад
Все можно при наличии нужной квалификации. Но врятли газелюга смог бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Лесли 🥰 Чучело Мяучело Час назад
А не проще ли, если он скотина тупая, нажрался то не садиться за руль!? Что у нас за логика-то такая?.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чучело Мяучело Лесли 🥰 Час назад
Много проще. Но я не знаю как бороться с причиной, а со следствием вот такие синьковыключалки помоему то, что доктор прописал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Георгий Чучело Мяучело Полчаса назад
Газель может не поехать по большому количеству причин, но явно не из-за алкогольного духмана от водилы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 6 часов назад
Действия водителя не оправдываю, но приглашая кого-нибудь в патрульный автомобиль инспектор должен понимать, что не все люди адекватны, в особенности в состоянии опьянения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
1k
Alexandr ( ͡° ͜ʖ ͡°) 4 часа назад
Нет, вообще приглашение в патрульный автомобиль расцениваю бредом. Между инспектором и водителем должна быть дистанция

Источник: https://m.fishki.net/profile/answers/369862https://m.fishki.net/profile/answers/369862 © M.fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr ( ͡° ͜ʖ ͡°) 4 часа назад
Нет, вообще приглашение в патрульный автомобиль расцениваю бредом. Между инспектором и водителем должна быть дистанция.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr vikklu 4 часа назад
Все очень просто. В штатах полицейский борется за безопасность движения, а в России пьяный водитель - источник обогащения полицейского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
836
Олег Шишкин Alexandr 2 часа назад
Приглашая в патрульный автомобиль он прежде всего рассчитывает на получение взятки. Возможно, оказался слишком жадным, а бухарик психанул. Коррупция зло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mauritanien ( ͡° ͜ʖ ͡°) 48 минут назад
Откуда ты знаешь что хочет инспектор сидя в Канаде? Лишь бы пердануть на вентилятор. ДПС аббревиатура: Дорожно-патрульная служба структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. И к полиции никакого отношения не имеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller 6 часов назад
Решил срок лишения прав пересидеть на казённых харчах, да перестарался.
Трындец, псих...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
607
Дмитрий 6 часов назад
Госпидя! Зверство то какое!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
287
Александр Поляков 6 часов назад
так нельзя. я тоже не люблю тварей но я себя сдерживаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146k
☭Cheкаво☭ Александр Поляков 3 часа назад
А что ты так завуалировано написал, пиши прямо, или ссыкотно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Evgeniy Александр Поляков Час назад
А ты не сдерживай- бейся башкой о стенку- если угробишь себя- одной т-ю меньше будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Батончик с маком 7 часов назад
не повезло гаишнику. теперь если выживет, то один хрен будет как после лоботомии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
867
Шурман Батончик с маком 6 часов назад
Тебе видней , ты ведь знаешь строение черепа , 20 лайков заслужил а что такое внутричерепное это для тебя загадка , если выживет то будет как ребенок . У меня опыт есть , с отцом покойным что то такое было , 7 лет жил с ребенком 3-4х лет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что стало с Сочи через 7 лет после Олимпиады Что стало с Сочи через 7 лет после Олимпиады Россиянин, устроив пальбу из автомата на свадьбе, попал на видео, а затем - просто попал Россиянин, устроив пальбу из автомата на свадьбе, попал на видео, а затем - просто попал Под Воронежем найдена лисица, попавшая в ледяной плен Под Воронежем найдена лисица, попавшая в ледяной плен Преследование нарядом московской ДПС вооружённого водителя на Mercedes попало на видео Преследование нарядом московской ДПС вооружённого водителя на Mercedes попало на видео В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли... Своего проверяющего: видео В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли... Своего проверяющего: видео На одном из российских аэродромов ЧП: злоумышленники пробрались в самолёт «судного дня» На одном из российских аэродромов ЧП: злоумышленники пробрались в самолёт «судного дня»
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107664



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Устроил ледовое сафари": ледокол "Капитан Плахин" заставил рыбаков побегать по Финскому заливу
0
187
"Устроил ледовое сафари": ледокол "Капитан Плахин" заставил рыбаков побегать по...
Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание
1
73
Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Умер Алекси Лайхо
0
40
Умер Алекси Лайхо
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
2
114
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
Красивая и здоровая улыбка без шума и пыли
Красивая и здоровая улыбка без шума и пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#аварии#авто аварии#автомир#дети#собаки#навальный#кот
#Юмор#Россия#факты#дтп#картинки#автомобили#обучение#СССР#прикольные#кино
#интересное#история#прикол#люди#приколы#Разное#путин#сша#собака#найдено на ebay

На что жалуетесь?

Вернуться