В Воронежской области нетрезвый водитель вонзил отвёртку в глаз инспектору ДПС

В субботу, 23 января, около 14:30, заподозренный в алкогольном опьянении водитель, находясь на переднем сиденье патрульного автомобиля без видимой причины внезапно выхватил отвёртку и воткнул её глаз инспектору ДПС.





"Находясь на переднем пассажирском сиденье, он нанёс сотруднику полиции удар в правый глаз отвёрткой, которую хранил в кармане куртки. 30-летний инспектор ДПС получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью", — сообщили в Главном управлении МВД по Воронежской области, от 26 января.



