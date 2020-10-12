Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе

– Прекратите отбирать белых на роли африканцев;
– Исторически Клеопатра была черной. Я думаю, что если вы уважаете эту роль – вам следует уйти в отставку;
– Жаль, что вы не защищаете африканских актрис, которые лучше подошли бы на эту роль. Пожалуйста, сделай это;
– Клеопатра - ЦВЕТНАЯ ЖЕНЩИНА !!!
– Белые люди всегда пытаются стереть историю. Клеопатра была черной, а не белой;
– Ты красивая, и я люблю тебя как Чудо-женщину, но Клеопатра не была белой. Вы должны отказаться от роли.
– Нет. Клеопатра была африканкой. Это позор!
А русскоязычный твиттер пестрит шуточками на эту тему:
Я требую чтобы на роль Клеопатры вместо галь гадот был назначен кто-то из династии Птолемеев— Mister Gluten (@robotomat) October 12, 2020
Вообще не в курсе исторических фактов, имя Клеопатра у меня ассоциируется с красивой женщиной, которая когда-то там правила в Египте. Галь Гадот красивая? определённо да, всё вопрос закрыт. Зачем все усложнять, вам скучно живётся?)— Егоров Дмитрий (@ExpllorerDm) October 12, 2020
Искусство требует жертв— Румпельштильцхен (@AvI65qzdtATKJP6) October 12, 2020
Получившую роль Клеопатры Галь Гадот потребовали заменить на темнокожую актрису https://t.co/MaJCrPRUtc pic.twitter.com/tBnwOfC6sL
Почитала о том, что клеопатра была черная, поэтому ее должна играть черная актриса, а не галь гадот.— OlgaZju (@olgazju) October 12, 2020
Скажите, а в америке и правда все так плохо со школами или это какое-то особенное психическое расстройство?
А вы бы посмотрели фильм с Галь Гадот в образе Клеопатры?
Источник:
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Вот куда, клять, их грёбаная политкорректность приводит.
Идут негры в Африку или сразу накуй, со своими претензиями.
Маршал Финляндии негр...
Играть не переиграть...
Во вторых, Израиль находится фактически на африканском континенте.
В третьих, Галя классная и сексапильная актриса, уж она то клепу сыграет на ура!
P.S. Негры-расисты - идите накуй!
Негры [мат]. Пока отойдут - фильм в прокат выйдет.
Безруков уже не тот, выдохся!
Пусть Петров сыграет, ему просто пиджак снять и уже вжился в образ.
Странно.
Клеопатра была греческого происхождения и фамилия её была Пталомей.
Это не обозначает, что не было негров талантливых.
Дюма - был натуральным негром.
В Демократической республике Техас и франкоязычной республике Вирджиния было много негров Латифундистов владельцев рабов - ирландцев.
Но вот конкретно Клеопатра - все таки Пталомей.
Автор наверное несколько прогулял школу в свое время.
Совсем историю перестали учить.
И уж по любому там негритянке делать нефиг.
Я ни разу не рассист . Но почему темнокожих людей заставляют играть в биографических фильмах и сериалах героев которые в жизни были светлокожими ?! Почему надо искожать историю ?! Почему у них немцев победили англичане ?! А Монергейм темнокожий кениец ?! Почему закрывают в музеях выставки по , якобы рассовому признаку и по причине высосанной из пальца !? Почему у них однополые браки стали норомой а ислам религией любви ?!
Зачем они смотрят на мир сквозь призму искажённого восприятия окружающего пространства и утверждают , что это норма . Кто то внемлет им и становится Моргинштернами и Элджеями и малодёжи это нравиться .Этот образ жизни который они рекламируют везде , эта иллюзия вседозволенности , наглости , бескрайней роскоши ?! Что это ??? Зачем ?!
Ответ же на самом деле довольно прост и если поразмыслить лежит на поверхности . Что бы не вдаваться в подробности , необходимо просто достойно прожить отведённое каждому время и там на горизонте личных событий перед тем как уйти в вечность повернуться назад один , первый и последний раз и задать себе этот же вопрос и если всё было сделано правильно то от ответа самому себе можно будет улыбнуться...или даже нет , не так громогластно рассмеяться и смех этот разойдётся эхом по вселенной . Вот так.
-Действительно...
Нигеры могут идти лесом.
Роль Отелло отныне и вовеки должен играть американский индеец.