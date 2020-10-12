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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4251 пост • 605 подписчиков подписаться
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Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе

Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе (7 фото)

Автор:
12 октября 2020 19:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Галь Гадот   голливуд   клеопатра   сша   чернокожие   шоу бизнес   
4338
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Голливуд сотрясает новый скандал, а под раздачу попала известная израильская актриса.
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Метки: Галь Гадот   голливуд   клеопатра   сша   чернокожие   шоу бизнес   
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21k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Карла Маннергейма сыграл кенийский актер...
Вот куда, клять, их грёбаная политкорректность приводит.
Идут негры в Африку или сразу накуй, со своими претензиями.
Маршал Финляндии негр...
Карла Маннергейма сыграл кенийский актер... Вот куда, клять, их грёбаная политкорректность приводит. Идут негры в Африку или сразу накуй, со своими претензиями. Маршал Финляндии негр...
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−9
Вася с ложкой 16 минут назад
Восточную женщину играет восточная женщина .А если будет роль на сборщика бананов, надо обязательно негров взять !!
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912
The mask Вася с ложкой 3 минуты назад
У нигеров вообще есть отличная ниша где они себя чувствуют как рыба в воде: угонщики машин, грабители, негры, рабы, долбойопы...
Играть не переиграть...
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32k
Гёз Уленшпигель 17 минут назад
Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе
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40k
Митрий 18 минут назад
Нацизм против... Нацизма? Негризм против семитизма? Я чет запутался...
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10k
Toxictofa 18 минут назад
Ну во первых, Клеопатра происходила из династии Птолемеев, которая была основана одним из полководцев Александра Македонского. Т.е. по "национальности" она была гречанкой.
Во вторых, Израиль находится фактически на африканском континенте.
В третьих, Галя классная и сексапильная актриса, уж она то клепу сыграет на ура!

P.S. Негры-расисты - идите накуй!
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1k
Ertin 24 минуты назад
Даёшь Безрукова на роль Клеопатры!

Негры [мат]. Пока отойдут - фильм в прокат выйдет.
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78k
Taras Kozalupko Ertin 16 минут назад
Не согласен с тобой!
Безруков уже не тот, выдохся!
Пусть Петров сыграет, ему просто пиджак снять и уже вжился в образ.
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40k
Хельги Полчаса назад
Э.
Странно.
Клеопатра была греческого происхождения и фамилия её была Пталомей.
Это не обозначает, что не было негров талантливых.
Дюма - был натуральным негром.
В Демократической республике Техас и франкоязычной республике Вирджиния было много негров Латифундистов владельцев рабов - ирландцев.
Но вот конкретно Клеопатра - все таки Пталомей.

Автор наверное несколько прогулял школу в свое время.
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4
Holdar Полчаса назад
Да это что. Слышал, уже сняли кино с неграми в роли СС-овцев. Может вранье, но с последними тенденциями не удивлюсь.
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1k
dartv.chatlane Полчаса назад
Да, помню один фильм про Клеопатру...
Да, помню один фильм про Клеопатру...
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3k
qap Полчаса назад
Вот сейчас и посмотрим, кого больше обидели белые расисты, негров или евреев...
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1k
Mellivora 44 минуты назад
Клео всяко и не еврейкой была.
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9k
Schandmaul Mellivora 23 минуты назад
да и Ливанов не был англичанином, но Холмса сыграл и никто не жаловался
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149
Катерина Акентьева 46 минут назад
Дебилы ля...чет белые не были в гневе когда Зевс был чернокожим, в сериале от Нефтликса. Правда он провалился по всем фронтам, но это совсем другая история
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7k
Dmitry 52 минуты назад
Если мне не изменяет склероз, то правящая группировка Египта, была максимально белокожей. Это и было признаком аристократа. А вот рабы и простолюдины были черными, это да.
Совсем историю перестали учить.
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1k
AlterRusse Dmitry 40 минут назад
Ну так то Клеопатра была гречанкой, из македонской династии птолемеев. Эти дебилы просто историю не знают. Да и сами египтяне выглядели не так, как современное арабское население Египта.
И уж по любому там негритянке делать нефиг.
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23k
MatveiVainrub 56 минут назад
Галя красивая женщина . Ей эта роль подстать .
Я ни разу не рассист . Но почему темнокожих людей заставляют играть в биографических фильмах и сериалах героев которые в жизни были светлокожими ?! Почему надо искожать историю ?! Почему у них немцев победили англичане ?! А Монергейм темнокожий кениец ?! Почему закрывают в музеях выставки по , якобы рассовому признаку и по причине высосанной из пальца !? Почему у них однополые браки стали норомой а ислам религией любви ?!
Зачем они смотрят на мир сквозь призму искажённого восприятия окружающего пространства и утверждают , что это норма . Кто то внемлет им и становится Моргинштернами и Элджеями и малодёжи это нравиться .Этот образ жизни который они рекламируют везде , эта иллюзия вседозволенности , наглости , бескрайней роскоши ?! Что это ??? Зачем ?!
Ответ же на самом деле довольно прост и если поразмыслить лежит на поверхности . Что бы не вдаваться в подробности , необходимо просто достойно прожить отведённое каждому время и там на горизонте личных событий перед тем как уйти в вечность повернуться назад один , первый и последний раз и задать себе этот же вопрос и если всё было сделано правильно то от ответа самому себе можно будет улыбнуться...или даже нет , не так громогластно рассмеяться и смех этот разойдётся эхом по вселенной . Вот так.
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4k
Курык Марий™ 57 минут назад
Есть тут на примете один октёр - замечательно негров играет! Вот и уладим спор...

Есть тут на примете один октёр - замечательно негров играет! Вот и уладим спор...
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2k
Alex König 59 минут назад
Говорят в Голливуде фильм о революции в России хотят снять. На роль Ленина претендуют Морган Фримен, Дэнзэл Вашингтон и Уилл Смит.
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13k
vikklu Alex König 57 минут назад
Тогда уж лучше Эдди Мёрфи.
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87k
сапер Водичка Час назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
alexis Час назад
– Прекратите отбирать белых на роли африканцев; (С)
-Действительно...
– Прекратите отбирать белых на роли африканцев; (С) -Действительно...
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912
The mask Час назад
Израиль находится в Африке.
Нигеры могут идти лесом.
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2k
Schumacher The mask 46 минут назад
ну почти, ща Синай обратно захватим и негры пойдут на лесоповал)))
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4k
Андрей Крылов Час назад
Зачем вообще постить такие маразмы "западной дерьмократии"? Пусть гниют как хотят и снимают фильмы про чермомазых викингов и негров ГУЛАГ-а. Нам то они нафиг далось? Понервничать лишний раз? Так пусть нервничают, те, кто туда поехал за длинной колбасой!
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3k
Fishki_surfer Час назад
Всё, достали!
Роль Отелло отныне и вовеки должен играть американский индеец.
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