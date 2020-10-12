Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе

Твиттер разрывается недовольными высказываниями от англоязычных пользователей:



– Прекратите отбирать белых на роли африканцев;



– Исторически Клеопатра была черной. Я думаю, что если вы уважаете эту роль – вам следует уйти в отставку;



– Жаль, что вы не защищаете африканских актрис, которые лучше подошли бы на эту роль. Пожалуйста, сделай это;



– Клеопатра - ЦВЕТНАЯ ЖЕНЩИНА !!!



– Белые люди всегда пытаются стереть историю. Клеопатра была черной, а не белой;



– Ты красивая, и я люблю тебя как Чудо-женщину, но Клеопатра не была белой. Вы должны отказаться от роли.



– Нет. Клеопатра была африканкой. Это позор!