24 человека, которые должны были разбиться насмерть, но выжили

Учитель музыки из Хорватии по имени Фране Селак считался самым везучим человеком в мире. Он чудесным образом избежал смерти семь раз, а после этого выиграл в лотерею миллион долларов. /

Однажды он летел на самолете, а там открылся аварийный люк и Фране выпал, но приземлился в стог сена и получил лишь несколько синяков.



Вот несколько из других пережитых им аварий: он ехал в поезде, который сошел с рельсов и рухнул в ледяную реку; в автобусе, который упал в реку; на машине, которая неожиданно загорелась, но он успел выбраться до того, как она взорвалась... Этот человек будто притягивал к себе катастрофы, но каждый раз умудрялся остаться в живых.