24 человека, которые должны были разбиться насмерть, но выжили

У людей в этом списке есть кое-что общее: все они упали с большой высоты. И все они явно родились в рубашке! Логика подсказывает, что каждый из них должен был неминуемо погибнуть. Но они выжили, и это можно назвать только чудом.
В 2007 году Джош принимал участие в съезде по метанию дротиков в отеле Minneapolis Hyatt. Однажды ночью он слишком увлекся алкоголем и выпал из окна с двойным остеклением. Он упал с высоты 50 метров, и отделался всего лишь сломанной ногой, коллапсом легких и серьезными ушибами.
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2. Стив Фоссет
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Стив Фоссет упал со своего воздушного шара, находившегося на высоте 6700 метров. Он не только пережил это падение, но и выжил, упав в воду, кишевшую акулами. В тот день удача явно была на стороне профессионального воздухоплавателя, и он не стал обедом для акул.
3. Роджер Вудворд
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В детстве Роджер отправился в отпуск со своей семьей на Ниагарский водопад. Он попал в аварию на лодке, в результате чего упал в воду и попал в водопад. На нем был только спасательный жилет. Он самый молодой из всех, кто прошел водопад без защиты и выжил. Его 17-летняя сестра Дина была с ним во время аварии, но ее спас от падения прохожий на берегу реки. Лодочник, на котором не было спасательного жилета, но который вместе с Роджером переплывал водопад, утонул.
4. Дэнни Ямаширо
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22 декабря 1985 года Дэнни и его девушка поднялись на гору Нууану Пали, расположенную на Гавайях. Во время похода Дэнни пытался помочь своей девушке, которая оказалась в затруднительном положении. Он упал головой вниз с высоты 90 метров. И как будто первого раза было недостаточно, потом он упал еще раз, с высоты 30 метров.
5. Клифф Джадкинс
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Пилот Клифф Джадкинс пережил падение с высоты 4600 метров, управляя истребителем F-8. Авария во время дозаправки в воздухе вынудила его прыгнуть с самолета. Его парашют не раскрылся, и он получил переломы спины, лодыжек, таза и коллапс легкого. К этому списку можно еще добавить почечную и кишечную недостаточность как последствия травм. Но он выжил.
6. Фране Селак
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Учитель музыки из Хорватии по имени Фране Селак считался самым везучим человеком в мире. Он чудесным образом избежал смерти семь раз, а после этого выиграл в лотерею миллион долларов. /
Однажды он летел на самолете, а там открылся аварийный люк и Фране выпал, но приземлился в стог сена и получил лишь несколько синяков.
Вот несколько из других пережитых им аварий: он ехал в поезде, который сошел с рельсов и рухнул в ледяную реку; в автобусе, который упал в реку; на машине, которая неожиданно загорелась, но он успел выбраться до того, как она взорвалась... Этот человек будто притягивал к себе катастрофы, но каждый раз умудрялся остаться в живых.
7. Джеймс Буль
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Во время прыжков с парашютом Джеймс пережил падение с высоты 1830 метров без парашюта. Он получил перелом позвоночника и множественные переломы ребер. Подсчитано, что когда он ударился о землю, его скорость составляла 97 км в час. Удивительно, что травм не было гораздо больше и гораздо серьезнее.
8. Кевин Хайнс
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Кевин выжил, спрыгнув с моста Золотые Ворота (Сан-Франциско). Там совершается больше самоубийств, чем где-либо еще в мире. Кевин хотел покончить с собой, поэтому прыгнул с высоты 75 метров. Падая, он вдруг изменил положение тела и вошел в воду ногами вперед. Должно быть, в тот момент еще не пришло его время расстаться с жизнью.
9. Крис Сэггерс
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Крис был мойщиком окон. Он упал с 22-го этажа высотного здания Salford Tower Blocks в Великобритании. И приземлился прямо на машину. Он сразу же встал и сказал прохожим, что он «в порядке». Оказалось, что из травм у него только сломанный локоть, и всё!
10. Алсидес Морено
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Алсидес, также мойщик окон, работал, когда из-за неисправности платформа отправила его и его брата Эдгара вниз на 47 этажей. Алсидес выжил, а его брат Эдгар, увы, погиб.
11. Ларис Батлер
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Ларис совершала обычный прыжок с парашютом, но парашют отказал. По дороге вниз она молилась Богу, прося его спасти ее. Она упала на землю с высоты более 900 метров и отделалась лишь сотрясением мозга и сломанной ногой. Она верит, что Бог спас ее.
12. Алан Маги
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Алан был пилотом бомбардировщика B-17 во время Второй мировой войны. Его самолет подбили и Алан упал с высоты 6700 метров, пробив стеклянную крышу железнодорожной станции Сент-Назарин. Травмы? 28 порезов осколками и несколько переломов.
13. Ханс Ланге
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Бейсджампер Ханс Ланге прыгнул с горы Бьоркентинд, используя свой костюм-крыло. Прыжок прошел совсем не так, как планировалось. Он подобрался слишком близко к горной стене, разогнавшись до 160 км в час, и несколько раз ударился о гору, болезненно срикошетив вниз. В итоге спортсмен получил лишь перелом ноги.
14. Дэйв Ходжман
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Дэйв прыгал с парашютом с группой скайдайверов, но на высоте 760 метров он столкнулся и запутался с другим парашютистом, который затем раскрыл свой парашют. Они упали вниз вместе и оба пережили падение.
15. Гарет Гриффитс
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Профессиональный игрок в регби Гарет Гриффитс пережил падение с неба. Он должен поблагодарить за это Майкла Костелло. Майкл был инструктором Гарета. Во время прыжка их парашюты не раскрылись. За несколько секунд до того, как они коснулись земли, Майкл изогнулся, поместив свое тело между Гаретом и землей. Это решение спасло Гарету жизнь.
16. Николас Алкемейд
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Летный сержант Николас Алкемейд упал с высоты 5500 метров из своего самолета. В самолете случился пожар, уничтоживший все парашюты, поэтому он был вынужден прыгнуть без них. В итоге он упал в сосновый бор и только вывихнул ногу.
17. Кристин Маккензи
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Кристин пережила падение с высоты более 3 км на линии электропередач. В то время парашютист-ветеран совершала 112-й прыжок. И ее основной, и запасной парашюты не раскрылись. Она находилась в свободном падении с высоты 3350 метров. Она ударилась о линии электропередач, что замедлило ее падение и спасло ей жизнь.
18. Джо Херман
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Джо был пилотом Королевских ВВС Австралии. Он был в своем бомбардировщике, когда тот взорвался и его выбросило в небо. Его коллега-пилот Джон Виваш как раз выдергивал кольцо парашюта, и Джо успел ухватиться за его ногу. Он выжил при падении и получил лишь пару сломанных ребер. Вот что называется хорошей реакцией.
19. Джулиана Кёпке
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Рейс 508 авиакомпании LANSA, на котором летела Джулиана, разбился в тропических лесах Амазонки в канун Рождества. Она упала с высоты 3 км, упала в лес. Женщина была единственной выжившей в авиакатастрофе.
20. Иван Михайлович Чиссов
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Спасаясь от немецких истребителей, лейтенант Иван Чиссов прыгнул с парашютом со своего поврежденного бомбардировщика "Ильюшин Ил-4", находившегося на высоте около 7000 метров. Но не успел открыть парашют, потеряв сознание. На скорости 240 км в час он врезался в край заснеженного оврага. Получил повреждения позвоночника и таза, но остался жив.
21. Российский бейсджампер
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Неизвестный бейсджампер, переживший падение со 120-метровой вышки в снег. Парень сломал позвоночник, таз и ноги. Специалисты считают, что если бы не снег, он бы точно не выжил.
22. Майкл Холмс
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Майкл был самым молодым британцем, получившим квалификацию инструктора по прыжкам с парашютом. Его карьера чуть не оборвалась, когда он упал с высоты 4600 метров. У него не выдержал парашют, и он упал в кусты на скорости 160 км в час. Он выжил, получив лишь прокол легкого и перелом лодыжки.
23. Весна Вулович
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Весна, 22-летняя стюардесса югославских авиалиний, находилась на борту самолета, когда он взорвался из-за заложенной бомбы. В момент инцидента она находилась в хвостовой части. Она упала с высоты 10 км в заснеженную гору, но выжила. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как выжившая при падении с самой большой высоты без парашюта.
24. Шайна Ричардсон
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Шайна Ричардсон совершала свой первый сольный прыжок, когда у нее отказали парашюты; она мчалась к земле со скоростью 240 км в час с высоты около 3 000 метров. И врезалась в асфальт лицом вперед. Выжила не только Шайна, но и ее ребенок, о существовании которого она в момент прыжка не подозревала.
Это как ?! На асфальт, лицом, на скорости 240 км/ч и остаться в живых ?!