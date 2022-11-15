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24 человека, которые должны были разбиться насмерть, но выжили

24 человека, которые должны были разбиться насмерть, но выжили

Автор:
15 ноября 2022 18:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   везунчики   истории людей   люди   падение с высоты   повезло   события   факты   чудесное спасение   чудом выжил   
1914
25
У людей в этом списке есть кое-что общее: все они упали с большой высоты. И все они явно родились в рубашке! Логика подсказывает, что каждый из них должен был неминуемо погибнуть. Но они выжили, и это можно назвать только чудом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   везунчики   истории людей   люди   падение с высоты   повезло   события   факты   чудесное спасение   чудом выжил   
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5  комментариев
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
Лариса Савицкая была включена в российское издание Книги рекордов Гиннесса как пережившая падение с высоты 5100 метров. Молодая женщина осталась в живых после столкновения самолётов в воздухе над тайгой в районе Амурской области.

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6k
КремлеКот 7 минут назад
"Шайна Ричардсон совершала свой первый сольный прыжок, когда у нее отказали парашюты; она мчалась к земле со скоростью 240 км в час с высоты около 3 000 метров. И врезалась в асфальт лицом вперед. Выжила не только Шайна, но и ее ребенок, о существовании которого она в момент прыжка не подозревала."

Это как ?! На асфальт, лицом, на скорости 240 км/ч и остаться в живых ?!
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66k
Вит Z Полчаса назад
Упал наркоман с девятого этажа, встал и отряхивается. Тут подбегают к нему люди и спрашивают: Что случилось? А он им отвечает: А х№й его знает, я сам только подошёл!
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44k
Цыц тут у меня 51 минуту назад
https://ngs-ru.turbopages.org/turbo/ngs.ru/s/text/incidents/2022/06/08/71390711/https://ngs-ru.turbopages.org/turbo/ngs.ru/s/text/incidents/2022/06/08/71390711/
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